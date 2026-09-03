LA Galaxy vs New England Revolution: dónde comprar boletos y cuánto cuestan

El partido de MLS se jugará el 5 de septiembre en Carson; conoce las opciones oficiales, precios estimados y consejos para elegir asiento

LA Galaxy recibe a New England en la MLS | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

Si buscas boletos para LA Galaxy vs New England Revolution, el partido de la MLS del sábado 5 de septiembre de 2026 tendrá como escenario el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio a las 6:30 p. m. hora local.

Este encuentro será uno de los más atractivos de la jornada de MLS que se jugará entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre con un peso importante por la cercanía de los los MLS Cup Playoffs y el Supporters’ Shield. Además de que será una nueva oportunidad para que Hirving ‘Chucky’ Lozano vuelva a hacerse presente entre los goleadores del equipo.

Cabe resaltar que esta jornada no tendrá partidos programados para el domingo 6 de septiembre, se debe a que para ese fecha se estará disputando la final de la Leagues Cup que tendrá como protagonistas al Toluca y Monterrey, así como el duelo por el tercer lugar entre América y León.

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La opción principal para comprar entradas para el LA Galaxy vs New England Revolution es AXS, la boletera oficial del encuentro, aunque también existen alternativas de reventa regulada para quienes encuentren agotada la localidad que buscan.

Dónde comprar boletos para LA Galaxy vs New England Revolution

La primera opción para cualquier aficionado debería ser la venta oficial de AXS, ya que es el canal encargado de comercializar las entradas de local del LA Galaxy. El partido aparece actualmente en su plataforma con fecha del sábado 5 de septiembre y una hora de inicio de 6:30 p. m.

El acceso al estadio será completamente digital mediante la aplicación de AXS. El documento de referencia señala que no se emiten boletos físicos y que la operación en taquilla es cashless, por lo que conviene tener instalada la aplicación y el boleto disponible antes de llegar al estadio.

Si las entradas oficiales se agotan o el aficionado necesita una sección específica, existe la posibilidad de recurrir a plataformas de reventa regulada, entre ellas AXS Official Resale, SeatGeek, StubHub y Ticketmaster Resale. En estos servicios, los precios pueden cambiar dependiendo de la demanda, la ubicación y el momento de la compra.

Una recomendación importante es comparar siempre el precio final y no únicamente la cifra que aparece inicialmente. El material consultado estima que las plataformas secundarias pueden añadir cargos de servicio de entre 18% y 30%, aunque algunas permiten activar la visualización del costo total antes de pagar.

Cuánto cuestan y qué sección conviene elegir

El precio depende considerablemente de la zona del Dignity Health Sports Park. Como referencia, las entradas de cabecera pueden encontrarse en la venta oficial aproximadamente entre 20 y 45 dólares, mientras que las laterales inferiores se sitúan entre 70 y 140 dólares. Las localidades de club y hospitalidad suben hasta un rango estimado de 160 a 250 dólares, y las experiencias a pie de cancha pueden superar los 300 dólares.

En reventa regulada, los rangos son más altos: las cabeceras pueden rondar entre 28 y 55 dólares, las laterales inferiores entre 85 y 170 dólares y las zonas club entre 180 y 320 dólares. Los asientos VIP o de campo pueden superar los 750 dólares dependiendo de la oferta disponible. Son rangos de referencia, no precios garantizados, porque el mercado cambia constantemente.

Para quienes buscan una experiencia más cómoda, el costado oeste puede ser una alternativa interesante. Las secciones 107 a 115 cuentan con mayor protección frente al sol durante la tarde, mientras que buena parte del sector este permanece expuesta hasta el ocaso.

También hay que considerar que las zonas Victoria Block y LA Riot Squad son áreas de admisión general donde predomina el ambiente de animación y los aficionados permanecen de pie. Para una experiencia familiar y tranquila, las laterales pueden resultar más convenientes.

Finalmente, el estadio aplica una política estricta de acceso: los boletos digitales transferidos deben presentarse desde AXS y no se aceptan capturas de pantalla, archivos PDF ni impresiones.

Así, para LA Galaxy vs New England Revolution, la estrategia más segura es revisar primero AXS, comparar después las opciones de reventa autorizada y elegir la localidad considerando tanto el precio como la comodidad del asiento.

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