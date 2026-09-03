MLS: horarios y partidos del 4 y 5 de septiembre que no te puedes perder

La MLS tendrá 15 partidos entre viernes y sábado, con horarios para ET, CT y PT y varios cruces decisivos rumbo a los playoffs

Inter Miami Se Juega Puntos Importantes En MLS | C. Mandato | Getty Images vía AFP

La MLS regresa con una nueva jornada maratónica este viernes 4 y sábado 5 de septiembre con 15 partidos de temporada regular, una cartelera que pondrá nuevamente en juego puntos importantes en la carrera hacia los MLS Cup Playoffs y el Supporters’ Shield.

El que no haya partidos programados para el domingo 6 de septiembre, se debe a que para ese fecha se estará disputando la final de la Leagues Cup que tendrá como protagonistas al Toluca y Monterrey, así como el duelo por el tercer lugar entre América y León.

Por esa razón, la jornada de MLS comenzará en Nueva York el viernes y terminará el sábado por la noche en la costa oeste, con Inter Miami, FC Dallas, LAFC y Vancouver Whitecaps entre los equipos que acaparan la atención.

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Inter Miami y Vancouver encabezan una jornada con mucho en juego

El encuentro entre Inter Miami y Atlanta United será uno de los principales atractivos del sábado. Miami llega después de una contundente victoria 7-1 sobre CF Montreal, con cuatro goles de Lionel Messi, y ocupa el segundo puesto del Este con 42 puntos.

En el Oeste, Vancouver Whitecaps defenderá el liderato con 43 puntos ante St. Louis CITY, mientras Houston Dynamo, LAFC, FC Dallas y San Jose Earthquakes también afrontan partidos importantes para la clasificación.

Uno de los duelos más apretados será Portland Timbers vs. Minnesota United, separados por apenas un punto. El resultado puede tener consecuencias directas en la pelea por evitar la zona de reclasificación.

También destaca Real Salt Lake vs. LAFC, mientras que el LA Galaxy tendrá una prueba complicada frente a New England Revolution. Para el conjunto angelino, ubicado en la parte baja del Oeste, sumar en casa resulta especialmente importante.

Los 15 encuentros estarán disponibles principalmente a través de Apple TV, mientras algunos partidos tendrán cobertura adicional en TSN, RDS y SiriusXM FC.

Con una Conferencia Oeste especialmente apretada, ocho puntos separan al tercer lugar del undécimo, cada resultado puede provocar cambios importantes en la tabla. Por eso, más que una jornada cargada de partidos, el 4 y 5 de septiembre representan una nueva oportunidad para que los equipos marquen distancia o se acerquen a la pelea por la postemporada.

Horarios de todos los partidos de MLS del 4 y 5 de septiembre

Viernes 4 de septiembre

New York City FC vs. Nashville SC: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

Sábado 5 de septiembre

Toronto FC vs. Chicago Fire: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Columbus Crew vs. Colorado Rapids: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Orlando City vs. San Diego FC: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Philadelphia Union vs. CF Montreal: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Charlotte FC vs. Houston Dynamo: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Inter Miami CF vs. Atlanta United: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT FC Cincinnati vs. D.C. United: 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Seattle Sounders vs. New York Red Bulls: 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT FC Dallas vs. Sporting Kansas City: 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Austin FC vs. San Jose Earthquakes: 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Real Salt Lake vs. Los Angeles FC: 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT

9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT LA Galaxy vs. New England Revolution: 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT

9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT Portland Timbers vs. Minnesota United: 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT Vancouver Whitecaps vs. St. Louis CITY SC: 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

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