Leagues Cup: Los pecados que condenaron al América ante Monterrey y lo dejaron fuera

Las Águilas dominaron buena parte del partido, pero perdonaron frente al arco, concedieron espacios y volvieron a fallar en los penales

América cometió errores en Leagues Cup | H. How | Getty Images vía AFP

El América quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 ante Monterrey después de empatar 2-2 y perder 5-4 en la tanda de penales en la ronda de semifinales disputada en Estados Unidos, pero el resultado no explica por sí solo una eliminación que comenzó a construirse mucho antes del último cobro.

Las Águilas tuvieron momentos de claro dominio, generaron más ocasiones y llegaron a ponerse 2-1 arriba; sin embargo, una combinación de falta de contundencia, errores defensivos, poca capacidad para administrar la ventaja y un penal fallado terminó dejando al equipo de Guillermo Almada fuera de la final que tendrá a Toluca como el otro protagonista.

El golpe es todavía mayor por el momento que atravesaba el conjunto azulcrema. América llegaba con diez partidos consecutivos sin perder y como líder del Apertura 2026, mientras Monterrey ocupaba el noveno lugar de la Liga MX. Sobre el papel, las Águilas parecían tener mejores argumentos para avanzar.

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Pero una semifinal no se gana con antecedentes. Se gana aprovechando los momentos decisivos.

América tuvo el partido, pero no supo cerrarlo

El primer pecado apareció durante una primera mitad en la que América consiguió encerrar a Monterrey. La presión alta funcionó, las recuperaciones en campo rival fueron constantes y el equipo terminó generando 10 tiros de esquina antes del descanso. El problema fue que todo ese dominio no se reflejó en el marcador.

Isaías Violante tuvo oportunidades importantes y Alan Cervantes también estuvo cerca de marcar. Incluso Brian Rodríguez dispuso de una ocasión muy clara poco después de la remontada. En total, América terminó con 14 remates, seis de ellos al arco, frente a ocho disparos y tres a puerta de Monterrey. También consiguió 14 tiros de esquina contra apenas dos de Rayados. Ahí estuvo una de las claves.

Monterrey sobrevivió al vendaval y encontró el gol apenas iniciado el segundo tiempo. Diego Rossi aprovechó una desatención defensiva para convertir un centro que terminó en el ángulo. América reaccionó rápidamente con Ramón Juárez y después con Cervantes, pero volvió a cometer un error cuando tenía el partido bajo control.

Tras ponerse 2-1 arriba, las Águilas perdieron compactación y permitieron que Orbelín Pineda ingresara al área. El contacto terminó en penal después de la revisión del VAR y Lucas Ocampos convirtió para establecer el 2-2.

Los penales volvieron a ser la sentencia para las Águilas

El cierre también dejó cuestionamientos al manejo del partido. La salida de Violante, uno de los jugadores más peligrosos por las bandas, y posteriormente la sustitución de Henry Martín redujeron la capacidad ofensiva del América para atacar los últimos minutos. Sin su capitán como referencia, Monterrey pudo defender con mayor comodidad los centros y balones enviados al área.

La tanda de penales terminó de definir el fracaso. América convirtió sus primeros tres cobros, pero Alan Cervantes mandó por encima del travesaño el cuarto lanzamiento. Monterrey no perdonó: sus cinco ejecutantes acertaron y Hugo Cuypers marcó el disparo definitivo para el 5-4.

El detalle resulta especialmente doloroso porque Cervantes había sido uno de los protagonistas del partido, con un gol que puso al América por delante.

Así, la eliminación no puede atribuirse únicamente a los penales. El América tuvo oportunidades para resolver la semifinal durante los 90 minutos, pero dejó escapar demasiadas. Monterrey aprovechó mejor sus momentos y terminó avanzando a la final de la Leagues Cup, donde enfrentará a Toluca.

Para las Águilas queda ahora una lectura incómoda: dominar no basta cuando falta contundencia, concentración y serenidad en los momentos que deciden un campeonato.

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