Detroit Tigers sorprenden con preacuerdo millonario para una joya de 12 años

Detroit Tigers pacta un preacuerdo de $4 millones con Kevin Sosa, un dominicano de 12 años que aún no puede firmar en MLB.

Kevin Sosa tan solo tiene 12 años y ya está en el radar de Detroit | Shutterstock

Los Detroit Tigers habrían dado un paso gigantesco hacia el futuro con un preacuerdo millonario con una joven promesa que todo sugiere podría convertirse en una estrella en MLB. La organización de Michigan alcanzó, según reportes, un entendimiento verbal con el dominicano Kevin Sosa, un prospecto de apenas 12 años que podría recibir un bono de firma de $4 millones de dólares cuando tenga la edad permitida para entrar formalmente al béisbol profesional.

La cifra sorprende tanto por su dimensión, como por la temprana edad del jugador. En el competitivo circuito de academias y scouts de República Dominicana, los acuerdos informales con talentos muy jóvenes se han vuelto cada vez más frecuentes.

SOURCE: The Detroit Tigers have reached a pre-agreement with 12-year-old Kevin Sosa for a $4.0 million signing bonus, making him the youngest player in international baseball history to secure a deal of that magnitude.



Sosa is regarded as an elite talent with the tools and… pic.twitter.com/z0ZAHkYaHe — Wilber Sánchez (@wilberdata) September 1, 2026

El caso de Sosa es sumamente llamativo pues el monto, una vez se concrete la firma, lo convertiría en el pelotero más joven vinculado a un acuerdo económico de esta magnitud dentro del mercado amateur internacional.

Kevin Sosa es la gran apuesta a futuro para Detroit

En el béisbol, detectar talento antes que el resto de los equipos de la liga puede cambiar el destino de una franquicia. Los Tigers parecen decididos a jugar esa carta con Kevin Sosa, un joven dominicano cuya proyección habría convencido a la organización de comprometer una cifra que pocos prospectos de su edad podrían imaginar.

El monto del bono de firma de $4 millones dólares no debe entenderse como un salario ni como un cheque que el jugador ya tiene asegurado. Se trataría de un bono de firma proyectado para el momento en que Sosa sea elegible. De concretarse, sería una inversión notable para Detroit, considerando que los equipos administran presupuestos limitados dentro del sistema de firmas internacionales.

La apuesta también deja claro cuánto ha cambiado la búsqueda de talento en América Latina. Los equipos ya no solo siguen a jugadores cercanos a los 16 años, como fue costumbre durante años. Las organizaciones observan durante mucho tiempo el crecimiento físico, el swing, la coordinación, el carácter y la capacidad de aprender del pelotero. En otras palabras, el trabajo de scouting comienza cada vez antes.

Por qué Kevin Sosa aún no puede firmar con MLB

La normativa de Major League Baseball establece ciertos criterios para poder firmar a un jugador amateur internacional. Uno de ellos, es que debe tener al menos 16 años al momento de firmar. Además, debe cumplir 17 años antes del 1 de septiembre del año siguiente, requisitos que Sosa no cumple de momento. También necesita estar registrado previamente ante MLB para poder ser elegible.

Por esa razón, el acuerdo entre Detroit y Kevin Sosa no puede considerarse un contrato oficial de Grandes Ligas. Es un entendimiento verbal, conocido en el ambiente como preacuerdo, que marca la intención de las partes de trabajar juntas cuando llegue el momento permitido por el reglamento.

Un preacuerdo no ofrece la misma garantía jurídica que una firma formal y puede modificarse con el paso de los años. El desarrollo de un adolescente puede tomar caminos inesperados, mientras que el contexto de MLB también podría cambiar por nuevas reglas, ajustes en los bonos internacionales o decisiones de la propia franquicia.

Reportes ubican a Sosa dentro de la clase internacional de 2031, por lo que todavía tendría cerca de cuatro años por delante antes de poder estampar su firma. Es una espera larga, aunque en el béisbol moderno las organizaciones parecen dispuestas a planificar con bastante anticipación.

MLB vigila de cerca los preacuerdos tras casos de fraude con la edad

La MLB ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de firmas y preacuerdos porque en los últimos años han aparecido varios casos de prospectos que falsearon su edad al momento de negociar. La liga ha suspendido a jugadores por intentar hacerse pasar por menores de lo que realmente eran, una práctica que distorsiona el mercado internacional y pone en riesgo la integridad del sistema de bonos.

Estos episodios han llevado a las organizaciones a ser más cuidadosas con la documentación, los registros y el seguimiento de los jóvenes talentos. Un preacuerdo como el de Kevin Sosa, aunque no es un contrato oficial, queda bajo la lupa de MLB porque cualquier irregularidad futura podría derivar en sanciones, pérdida de espacio en el pool de bonos o incluso la inhabilitación del pelotero.

Para Detroit y para cualquier otra franquicia, esto significa que la paciencia y la transparencia son esenciales. No basta con identificar un talento temprano. También hay que garantizar que el camino hacia la firma cumpla con cada requisito de la normativa, desde el registro del jugador hasta la verificación de su fecha de nacimiento y su elegibilidad en la clase internacional correspondiente.

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