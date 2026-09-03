De La Habana a las Mayores: Lázaro Montes debuta con jonrón y récord para los Seattle Mariners

El novato cubano respondió a la presión con un jonrón de 407 pies y se ganó un lugar en los récords de Seattle.

Montes debutó en Seattle con jonrón | BRIAN FLUHARTY / GETTY IMAGES VIA AFP

Lázaro Montes llegó a las Grandes Ligas con la presión de ser uno de los prospectos más esperados de los Seattle Mariners y ya está demostrando que su talento más que una promesa es una realidad. El joven cubano de 21 años conectó un jonrón en su primer juego y se fue de 2-4 con dos impulsadas, una base por bolas y dos carreras anotadas en la victoria 9-6 sobre los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

El jardinero se convirtió además en el más joven en la historia de la franquicia en lograr esta hazaña un récord que demuestra que fue un acierto para el equipo apostar por él.

Talk about a first impression!👀



Lazaro Montes becomes the youngest player in Mariners history to hit a home run in his debut game!🔥



He's the first Mariner since Ichiro Suzuki to accomplish this feat.🙌



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Lo que hizo Montes durante la noche del martes en Boston tiene un peso especial más allá de los números. Se convirtió en el primer pelotero de Seattle con múltiples hits en su debut desde Ichiro Suzuki en 2001, una marca que durante 25 años pareció intocable. También es el primer cubano en debutar con jonrón desde que Yordan Álvarez lo hiciera en 2019 con los Astros de Houston.

El jonrón de Montes fue una conexión que demostró que puede mandar la pelota a las gradas con bastante facilidad. Fue un batazo de 407 pies hacia el jardín central que salió del bate a 106 millas por hora ante los envíos del relevista Wyatt Olds en la quinta entrada.

De La Habana a las Grandes Ligas: la historia detrás del debut de Lázaro Montes

Lázaro Montes no llegó a las Mayores por casualidad. Nacido en La Habana, el cubano de 1.96 metros y 113 kilogramos firmó por $2.5 millones de dólares como agente libre internacional con los Mariners en 2022 y desde entonces no ha dejado de impresionar por su poder al bate.

Su ascenso por las ligas menores fue acelerado: dominó en las categorías bajas, brilló en Doble-A con Arkansas y mantuvo un OPS muy por encima del promedio antes de subir a Triple-A donde dejó promedio de .274 con 13 jonrones en 44 juegos.

En las menores, Montes se proyectó como un bateador designado habitual, aunque también ha mostrado compromiso con la defensa en el jardín derecho. Su combinación de tamaño, potencia y disciplina ofensiva lo convirtió en el prospecto número 5 de los Mariners según MLB Pipeline, una posición que tras su debut parece completamente justificada.

Un récord histórico y el inicio de una nueva era en Seattle

Los números de Montes en su debut lo colocan en un grupo selecto. Es el sexto jugador en la historia de los Mariners en conectar un jonrón en su primer juego, uniéndose a Jamie Nelson (1983), Alvin Davis (1984), Greg Dobbs (2004), Kenji Johjima (2006) y Kyle Lewis (2019). Con 21 años y 314 días, es el pelotero más joven en la historia de la franquicia en sacarla del parque.

Además de los récords individuales, el debut de Montes llegó en un momento clave para Seattle. Los Mariners venían de una racha de cinco derrotas y necesitaban un impulso. Su jonrón y su actuación demostró que Seattle cuenta con una joven promesa que puede responder en momentos de presión.

El futuro de Montes es tan emocionante como incierto. Los Mariners lo han subido en septiembre, un mes tradicional para probar prospectos, pero su actuación deja poco espacio a la duda. Si mantiene este nivel, podría ser una pieza clave no solo para el cierre de temporada sino también para los planes del equipo en 2027. Su debut ya es historia, pero lo mejor podría estar apenas comenzando, lo cual es una muy buena noticia para equipo.

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