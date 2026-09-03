Leagues Cup: cuándo es, dónde ver y cómo comprar boletos para la final entre Toluca y Monterrey en EE.UU.

La final se jugará en Houston y el campeón obtendrá un boleto directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2027

La afición de Toluca en la Leagues Cup / Reginald Mathalone Nurphoto via AFP

La final de la Leagues Cup 2026 ya tiene escenario, horario y protagonistas. Toluca y Monterrey se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por el título del torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, en un partido que promete una fuerte presencia de aficionados mexicanos.

El duelo se disputará en el Shell Energy Stadium, en Houston, como parte de una doble cartelera. Antes de la gran final, América y León jugarán por el tercer lugar, por lo que quienes compren entradas para la jornada podrán disfrutar de ambos encuentros.

¿Cuándo, a qué hora es y dónde puedes ver la final de Leagues Cup?

El partido entre Toluca y Monterrey será el domingo 6 de septiembre, con inicio programado a las 8:15 p.m. hora local de Houston.

Los aficionados que quieran seguir la final desde EE.UU. tendrán opciones tanto por televisión como por streaming. Univision transmitirá el encuentro en español, mientras que también estará disponible a través de Apple TV con MLS Season Pass.

¿Cómo comprar boletos para la final?

Los boletos para la jornada están disponibles en el sitio web oficial de Leagues Cup. La entrada corresponde a la doble cartelera del Shell Energy Stadium, por lo que es importante verificar que la compra incluya el acceso al partido por el tercer lugar y a la final.

Para adquirirlos, estos son los pasos principales:

Ingresa al sitio oficial de boletos de Leagues Cup. Busca el evento del 6 de septiembre en Houston. Selecciona la opción de la doble cartelera de campeonato. Elige la zona y cantidad de entradas. Revisa el precio final, incluidos los cargos. Completa el pago dentro de la plataforma autorizada.

La recomendación es evitar transferencias directas con desconocidos en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Si se recurre a la reventa, conviene utilizar una plataforma que ofrezca protección al comprador y transferencia electrónica verificable.

El precio de las entradas puede cambiar considerablemente dependiendo de la ubicación, la demanda y el momento de la compra. Como referencia general, Vivid Seats reporta un promedio cercano a 310 dólares para boletos de Leagues Cup, aunque esa cifra no representa un precio oficial ni una cotización exclusiva para la final entre Toluca y Monterrey.

En términos generales, las entradas de reventa pueden encontrarse en diferentes rangos:

Zonas altas o detrás de las porterías: desde aproximadamente 75 dólares.

Zonas laterales: alrededor de US$175 a 350 dólares.

Sectores centrales o cercanos al campo: 350 a 700 dólares o más.

Promedio general de referencia: aproximadamente 310 dólares.

Los cargos de servicio también pueden elevar el costo final. Por eso, más que comparar el precio inicial, es recomendable revisar cuánto se pagará realmente en el último paso de la compra.

Una final con historia entre Toluca y Monterrey

La final de Leagues Cup tendrá además un ingrediente especial para ambos clubes. Toluca y Monterrey ya disputaron una final de Liga MX, en el Apertura 2005, cuando los Diablos Rojos se impusieron 6-3 en el marcador global.

Más de dos décadas después, los equipos volverán a enfrentarse por un trofeo, esta vez en territorio estadounidense. Para Rayados será una oportunidad de revancha, tras eliminar al América en la semifinal; para los Escarlatas, la posibilidad de volver a imponerse a Rayados en una final y conquistar un nuevo título internacional en menos de 6 meses, y ambos tienen el objetivo de levantar la copa que les garantiza un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

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