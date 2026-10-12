¿Qué es el número A y por qué resulta clave para localizar a un familiar detenido por ICE?

Si ICE detuvo a un familiar, el número A puede hacer más precisa la búsqueda en el localizador oficial de detenidos.

El el número A permite ubicar a una persona detenida por ICE | Shutterstock

Si ICE detuvo a un familiar, el número A puede ser uno de los datos más útiles para saber en qué centro se encuentra. Este identificador permite buscar a la persona en el Sistema Localizador de Detenidos en Línea de ICE, junto con su país de nacimiento. Tenerlo a mano puede facilitar una búsqueda más precisa que usar solo el nombre.

El número A, también llamado número de registro de extranjero o A-Number, es un identificador único de siete, ocho o nueve dígitos que asigna el Departamento de Seguridad Nacional. En algunos documentos aparece con la letra “A”; el sistema de ICE puede pedir que se ingresen los dígitos.

Si no encuentras el número, aún puedes intentar una búsqueda con el nombre, el país de nacimiento y la fecha de nacimiento de tu familiar. Pero conviene reunir primero cualquier documento migratorio disponible, porque el localizador compara los datos con los registros de la agencia y un error puede impedir que aparezca el resultado correcto.

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¿Qué es el número A de inmigración?

El número A identifica a una persona dentro de los registros migratorios de Estados Unidos. No es lo mismo que un número de caso judicial ni que un número de Seguro Social. El Departamento de Seguridad Nacional puede asignarlo a una persona que solicita ciertos beneficios migratorios o que está sujeta a un proceso de control migratorio.

Este número puede aparecer en documentos oficiales, como una Notificación de Comparecencia, conocida como formulario I-862, u otra correspondencia del Departamento de Seguridad Nacional o de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración. También puede figurar como “A-Number”, “Alien Registration Number” o “A#”.

Cada persona tiene su propio número A. Por eso, cuando la búsqueda se hace con ese identificador y el país de nacimiento, el sistema puede distinguir a esa persona de otras con nombres parecidos o iguales.

¿Cómo usar el número A para localizar a un detenido?

El localizador en línea de ICE permite buscar a una persona que está bajo custodia de la agencia. Para hacer la búsqueda con el número A, ten a mano el identificador y el país de nacimiento del familiar. Si el número tiene menos de nueve dígitos, ICE indica que se deben añadir ceros al inicio hasta completar nueve.

Una búsqueda solo con el número A no basta. El sistema también solicita el país de nacimiento, así que verifica ese dato antes de empezar. Si no tienes el número, puedes buscar con el nombre, el país de nacimiento y la fecha de nacimiento, tal como aparecen en los documentos o registros de la persona.

El localizador ofrece información sobre el centro de detención y los datos de contacto de la oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE responsable del caso. Después de encontrar un resultado, llama al centro para confirmar que la persona sigue allí y consulta directamente sus reglas y horarios si planeas visitarla. ICE advierte que la información del sistema puede tener hasta ocho horas de antigüedad.

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¿Por qué conviene buscar con el número A?

El localizador realiza búsquedas exactas. Un nombre mal escrito, un apodo o una variación en el orden de los apellidos puede dificultar que aparezca el registro. En cambio, el número A funciona como un dato individual y reduce la posibilidad de confundir a tu familiar con otra persona detenida que tenga un nombre similar.

Si la búsqueda no muestra resultados, no concluyas de inmediato que ICE no tiene a la persona bajo custodia. El sistema solo muestra a quienes están detenidos por ICE y algunos registros pueden tardar en aparecer en el sistema. Además, las personas menores de 18 años no figuran en el localizador. En esos casos, o si el sistema no ofrece una respuesta, contacta a la oficina local de ERO o al centro de detención, si conoces su ubicación.

Guarda el número A en un lugar seguro y compártelo solo con familiares de confianza o con el representante legal de la persona. Tenerlo disponible puede ahorrar tiempo en una situación en la que los datos exactos son necesarios para avanzar con la búsqueda.

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