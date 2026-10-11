Pagés, Chourio, Contreras y Díaz: cuatro historias rumbo a la Serie Mundial

Los cuatro peloteros comparten una misma exigencia y pueden cambiar el rumbo de una eliminatoria.

Andy Pagés | Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Milwaukee Brewers terminaron la temporada regular con 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas, mientras que Los Angeles Dodgers sumaron 100 triunfos y avanzaron por tercer año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS por sus siglas en inglés). Este domingo 11 de octubre, ambos equipos comienzan una eliminatoria que volverá a enfrentar a los protagonistas de la NLCS de 2025, cuando Los Angeles se impuso para avanzar hacia el título.

En el camino a esta serie, cuatro peloteros protagonizaron historias que ayudan a explicar cómo se construyen las victorias en octubre. El cubano Andy Pagés pasó de un comienzo complicado en los playoffs a conectar el batazo decisivo contra Atlanta; el venezolano Jackson Chourio estableció un récord de jonrones de postemporada para Milwaukee, y su compatriota William Contreras respondió de una manera inesperada después de que su manager lo retirara de un partido. El puertorriqueño Edwin Díaz, por su parte, volvió a responder en situaciones de salvamento con los Dodgers.

Las cuatro historias comparten una misma exigencia: responder cuando cada turno, cada lanzamiento y cada decisión pueden cambiar el rumbo de una eliminatoria. Milwaukee llega con la ventaja de localía y después de superar a San Diego en cuatro partidos. Los Dodgers también necesitaron cuatro juegos para eliminar a Atlanta, en una serie en la que Pagés y Díaz aparecieron en momentos decisivos. Sus actuaciones recientes ofrecen pistas sobre los desafíos que esperan a ambos equipos y a los latinos que sueñan con llegar a la Serie Mundial.

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Andy Pagés: el batazo que cambió la conversación

Andy Pagés llegó a la Serie Divisional con dos obstáculos. El jardinero cubano se había perdido buena parte del último mes de la temporada regular por una fractura en la mano izquierda y comenzó la eliminatoria contra los Atlanta Braves sin conectar de hit en sus primeros siete turnos.

También arrastraba el recuerdo de la postemporada de 2025, cuando tuvo una actuación ofensiva complicada y perdió la titularidad durante la Serie Mundial. En esta ocasión, Dave Roberts decidió mantener su confianza en él, aun cuando los primeros partidos volvieron a generar dudas sobre su producción.

Antes de que la serie se trasladara a Atlanta, el manager fue explícito: los Dodgers necesitarían que Pagés contribuyera si querían volver a ganar la Serie Mundial. La confianza no se quedó en una declaración pública.

La respuesta llegó en el cuarto partido. En la séptima entrada, con el marcador empatado, las bases llenas y dos outs, Pagés enfrentó al relevista Robert Suárez. Después de trabajar el turno hasta llegar a cuenta completa, conectó un sencillo hacia el jardín central que llevó al plato las dos carreras de la ventaja. Los Dodgers ganaron 4-1 y cerraron la Serie Divisional en cuatro partidos.

El batazo tuvo un valor estadístico importante: fue el primer hit de Los Angeles con corredores en posición de anotar durante la serie, después de comenzar con 0 hits en 14 turnos en esas circunstancias. Los Dodgers habían encontrado dificultades para producir sin depender de los cuadrangulares y necesitaban una respuesta diferente. Pagés la proporcionó.

El cubano no resolvió por sí solo todos los problemas ofensivos de su equipo, pero respondió cuando la oportunidad lo exigió. Su siguiente reto será sostener esa contribución ante Milwaukee, un equipo que terminó la campaña regular con la mejor marca de las Mayores y que buscará limitar los turnos decisivos de los bateadores de Los Angeles.

William Contreras: una reprimenda y una zambullida en primera base

La historia de William Contreras comenzó durante la última semana de la temporada regular. Milwaukee acababa de alcanzar las 100 victorias cuando el receptor venezolano conectó un rodado contra Philadelphia y no corrió con suficiente intensidad hacia primera base. El campocorto Trea Turner tuvo dificultades para controlar la pelota, pero todavía consiguió completar el out.

Pat Murphy decidió retirar a Contreras y enviar a un bateador emergente. El mensaje fue claro: la exigencia de competir en cada jugada no desaparecía porque el equipo ya hubiera alcanzado un objetivo importante. La decisión llamó la atención porque Contreras es uno de los referentes de Milwaukee, un receptor con experiencia de All-Star y una pieza central de la defensa.

La respuesta llegó al día siguiente. En su primer turno, Contreras conectó otro rodado, corrió hacia primera y se lanzó de cabeza sobre la almohadilla, aunque terminó siendo puesto out. Las cámaras captaron a sus compañeros intentando contener la risa y a Murphy sonriendo desde el dugout.

Cuando le preguntaron por el mensaje detrás de la jugada, Contreras lo resumió en dos palabras: «Play hard», jugar con intensidad. Murphy consideró que el gesto demostraba que ambos habían entendido el mensaje. La discusión quedó atrás, pero la escena retrató una de las exigencias que el manager quiere mantener incluso cuando el equipo atraviesa una temporada histórica.

Contreras también respondió con el bate durante la Serie Divisional. En el primer partido contra San Diego, conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada que puso a Milwaukee al frente 3-2, marcador que se mantuvo hasta el final. Chourio había empatado el encuentro previamente con un jonrón de dos carreras.

El venezolano tiene una responsabilidad que va más allá de la ofensiva. Como receptor, participa en la preparación defensiva y en la conducción del cuerpo de lanzadores. Su capacidad para producir carreras y mantener el control detrás del plato será importante frente a una alineación de los Dodgers que combina poder, paciencia y experiencia en postemporada.

Jackson Chourio: un récord que ya pertenece a Milwaukee

Jackson Chourio tiene 22 años y ya es el jugador con más jonrones de postemporada en la historia de los Brewers. Alcanzó esa marca en el primer encuentro contra San Diego, cuando conectó un cuadrangular de dos carreras frente al zurdo Robbie Ray para empatar el partido. Fue el quinto jonrón de su carrera en playoffs y rompió el empate que mantenía con Orlando Arcia y Prince Fielder.

El batazo también destacó por su potencia: salió del bate a 113.3 millas por hora y recorrió aproximadamente 420 pies, de acuerdo con MLB. Milwaukee perdía 2-0 y necesitaba una respuesta después de que los Padres tomaran ventaja. Chourio cambió el marcador con un solo swing.

Su contribución no terminó ahí. En el segundo partido contra San Diego, conectó el sencillo que decidió la victoria de Milwaukee por 4-3 en la novena entrada. En el cuarto encuentro, volvió a producir el batazo que puso a su equipo en ventaja, esta vez con un sencillo impulsor en la quinta entrada. Ese hit le permitió llegar a 17 carreras impulsadas en postemporada y superar el récord de franquicia que pertenecía a Ryan Braun.

El equipo terminó ganando la Serie Divisional por 3-1 y avanzó a la NLCS. Chourio fue protagonista de tres momentos distintos: un cuadrangular que cambió el primer partido, un sencillo para decidir el segundo y otro batazo oportuno para inclinar el cuarto.

El récord tiene un significado particular para una franquicia que ha construido buena parte de su éxito a partir de una ofensiva colectiva. Milwaukee ganó 103 partidos en la temporada regular, pero su producción no depende exclusivamente de los cuadrangulares. La capacidad para poner corredores en circulación, aprovechar oportunidades y ejecutar en los momentos decisivos también forma parte de su identidad.

Chourio ofrece una combinación de poder y velocidad que puede complicar a los Dodgers. Su edad añade otra dimensión a la historia: ya no es solamente un talento joven con proyección, sino un jugador al que Milwaukee recurre en los momentos de mayor presión.

La Serie de Campeonato pondrá a prueba esa capacidad ante un rival con amplia experiencia en octubre. El récord ya está establecido; el siguiente desafío consiste en mantener su producción cuando los Dodgers ajusten su estrategia de pitcheo.Edwin Díaz: dos salvamentos que cambiaron el panorama

Edwin Díaz: dos salvamentos que cambiaron el panorama

La trayectoria de Edwin Díaz durante 2026 fue más irregular. Los Dodgers lo incorporaron con la expectativa de contar con uno de los cerradores más reconocidos de las Grandes Ligas, pero los problemas físicos y las dificultades para convertir oportunidades de salvamento complicaron su primera temporada en Los Angeles.

En agosto, el puertorriqueño desperdició tres oportunidades de salvamento en cuatro apariciones consecutivas. Una de esas actuaciones terminó con una derrota de los Dodgers ante Milwaukee, que remontó en la novena entrada para ganar 5-4. Díaz reconoció entonces su frustración y la necesidad de mejorar.

Su situación cambió durante la Serie Divisional contra Atlanta. Dave Roberts le entregó la pelota en situaciones de salvamento en los partidos tres y cuatro, y Díaz convirtió ambas oportunidades. Su actuación ayudó a cerrar la eliminatoria y ofreció una señal de confianza de cara a la siguiente ronda.

Díaz trabajó tres entradas sin permitir carreras durante la serie, con tres ponches en 10 bateadores enfrentados. Después de lidiar con una inflamación en el cuello y problemas con su mecánica de lanzamiento, volvió a mostrar el nivel que llevó a los Dodgers a incorporarlo a su bullpen.

Roberts destacó la recuperación del puertorriqueño y la importancia de contar con él en su mejor momento. Aunque dos salvamentos consecutivos no borran una campaña irregular, sí constituyen evidencia de una recuperación deportiva reciente. Para Los Angeles, tener a Díaz disponible y confiable amplía las opciones en las entradas finales; para el lanzador, la NLCS representa una oportunidad para consolidar ese regreso.

Dodgers vs. Brewers: las claves que pueden definir la NLCS

Las cuatro historias individuales se conectan con un desafío colectivo. Los Dodgers necesitan aprovechar mejor sus oportunidades ofensivas y evitar que los partidos cerrados dependan exclusivamente de los cuadrangulares. Contra Atlanta, el sencillo de Pagés fue decisivo precisamente porque el equipo había tenido dificultades para producir con corredores en posición de anotar.

Milwaukee, por su parte, llega después de una Serie Divisional en la que Chourio y Contreras aportaron cuadrangulares en el primer encuentro y el equipo encontró respuestas en partidos cerrados. La victoria sobre San Diego confirmó su capacidad para resolver situaciones de presión, aunque el reto frente a Los Angeles será distinto por la calidad de la rotación y la experiencia del rival.

La ventaja de localía corresponde a los Brewers, que terminaron con 103 victorias frente a las 100 de los Dodgers. Sin embargo, el registro de temporada regular no garantiza el resultado de una serie corta. Los Angeles cuenta con una alineación profunda y con lanzadores capaces de dominar partidos; Milwaukee buscará aprovechar su equilibrio y la energía de su público.

En ese contexto, los protagonistas de esta nota representan cuatro factores diferentes: la confianza en un bateador que venía de una lesión, la disciplina interna de un equipo, el crecimiento de una figura joven y la recuperación de un relevista. Ninguno garantiza por sí solo el banderín, pero cada uno puede influir en el desarrollo de la eliminatoria.

Dodgers vs. Brewers: cuándo y dónde ver el primer juego

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará este domingo 11 de octubre de 2026, en American Family Field, casa de los Milwaukee Brewers.

El primer partido está programado para los siguientes horarios en Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Hora del Centro (CT): 7:00 p. m.

7:00 p. m. Hora del Pacífico (PT): 5:00 p. m.

La transmisión en Estados Unidos estará disponible por FOX, FOX Deportes y FOX One, de acuerdo con el calendario oficial de MLB.

La eliminatoria se disputa al mejor de siete partidos: el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie Mundial. Milwaukee tendrá la ventaja de localía gracias a su mejor registro durante la temporada regular.

El enfrentamiento también representa una revancha reciente: ambos equipos se encontraron en la Serie de Campeonato de 2025, cuando los Dodgers barrieron a Milwaukee en cuatro partidos. Los Angeles busca prolongar su dominio y conquistar un tercer título consecutivo de Serie Mundial, mientras los Brewers intentarán convertir su extraordinaria temporada regular en una oportunidad por el primer campeonato de Serie Mundial de la franquicia.

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