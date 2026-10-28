Inter Miami vs Cincinnati: hora, dónde ver y cómo conseguir boletos para ver a Messi hoy en vivo

Lionel Messi y el Inter Miami reciben a Cincinnati en un duelo clave de la MLS. Estas son las opciones para comprar entradas

Lionel Messi e Inter Miami buscarán puntos en casa | ELSA | Getty Images vía AFP

Ver a Lionel Messi en vivo es uno de los grandes atractivos para los aficionados al fútbol en Estados Unidos. Este miércoles 28 de octubre de 2026, el Inter Miami recibe al FC Cincinnati en el Nu Stadium a las 7:30 p. m. ET, en un encuentro importante para la recta final de la temporada regular de la MLS que está acomodando a sus invitados a playoffs.

Para quienes todavía buscan boletos de última hora, hay plataformas de venta oficial y reventa verificada, aunque los precios varían según la ubicación y la disponibilidad.

El interés por el partido también responde al rendimiento del capitán argentino. Lionel Messi llega al encuentro con 25 goles y 15 asistencias en la liga, cifras que explican parte de la demanda para verlo en acción.

Inter Miami necesita recuperar el paso luego de la derrota sufrida ante NY Red Bulls el fin de semana, por lo que la necesidad de afianzar su sitio en la Conferencia Este le dará a las Garzas la obligación de buscar goles.Si planeas asistir, conviene comparar opciones y revisar las condiciones de cada entrada antes de pagar.

Plataformas oficiales y reventa segura: dónde comprar entradas

La primera opción debe ser Ticketmaster, la boletera oficial del club. Ahí se pueden consultar los boletos disponibles y las entradas revendidas mediante su sistema Verified Resale, que permite adquirir pases transferidos a través de la plataforma.

Otra alternativa es SeatGeek, un mercado secundario que ofrece entradas móviles y herramientas para comparar el valor de los asientos. También puedes revisar StubHub y Vivid Seats, que cuentan con garantías para compradores, de acuerdo con las condiciones de cada operación.

Antes de completar la compra, confirma que el boleto corresponda al partido y que la transferencia digital esté disponible. Evita ofertas de desconocidos en redes sociales, grupos de WhatsApp o vendedores en los alrededores del estadio. Un precio demasiado bajo puede terminar en una entrada duplicada o inválida.

El Nu Stadium utiliza accesos digitales: no basta con mostrar una captura de pantalla ni llevar un boleto impreso. La entrada debe estar disponible en la aplicación autorizada o en una billetera digital compatible, como Apple Wallet o Google Wallet.

Cuánto cuesta ver a Messi: precios por zona del estadio

Los precios de reventa pueden cambiar conforme se acerca el silbatazo inicial. Los rangos aproximados deben tomarse como una orientación y no como una cotización garantizada en tiempo real, pues la demanda y la cercanía del encuentro modifican los precios a cada minuto.

Gradas altas: entre 53 y 75 dólares, con una vista panorámica del campo.

Gradas medias y cabeceras bajas: entre 85 y 115 dólares.

Gradas bajas centrales y laterales: entre 160 y 280 dólares, con mayor cercanía a la cancha.

Club Seats y zonas VIP: desde 350 hasta más de 1,000 dólares, según la ubicación y los servicios incluidos.

El costo final puede aumentar por cargos de servicio e impuestos. Antes de pagar, verifica el total, la sección asignada y las condiciones de reembolso.

Si buscas ahorrar, compara varias secciones y no te limites a la primera opción. Un asiento en las gradas altas puede ser suficiente para disfrutar el partido y seguir los movimientos de Messi sin asumir el costo de una zona prémium.

Horario, estacionamiento y accesos para Inter Miami vs. Cincinnati

El partido está programado para las 7:30 p. m., hora del Este, los estacionamientos oficiales abrirán a las 4:00 p. m. ET. Si vas en automóvil, compra el pase de estacionamiento con anticipación a través de los canales oficiales del club. Si no tienes reservado un espacio, considera el transporte público o servicios como Uber y Lyft, utilizando las zonas señalizadas para ascenso y descenso.

También revisa la política de bolsas antes de salir. Se permiten bolsas transparentes de hasta 12 × 6 × 12 pulgadas (30.5 × 15 × 30.5 centímetros), además de bolsos pequeños dentro de las dimensiones establecidas. Las mochilas y las bolsas grandes no transparentes están prohibidas, según la guía proporcionada.

Descarga el boleto con anticipación y llega con tiempo para pasar los controles de seguridad. Si finalmente no puedes acudir, el partido se podrá seguir mediante MLS Season Pass en Apple TV, con narración en español e inglés.

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