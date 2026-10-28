Halloween en Netflix: qué películas y series de miedo no te puedes perder

Casas embrujadas y maldiciones marcan esta selección de Netflix para organizar un maratón de Halloween

Netflix tiene un amplio catálogo para disfrutar en Halloween | Shutterstock

Halloween ofrece una buena excusa para revisar el catálogo de terror de Netflix. Entre sus películas y series hay casas con fantasmas, crímenes vinculados con maldiciones y familias cuyos secretos explican buena parte de lo que ocurre en pantalla. Para el 31 de octubre, la plataforma reúne títulos con historias completas y propuestas que permiten organizar un maratón de varios días.

Esta selección incluye 10 producciones que Netflix destaca en sus recomendaciones de octubre de 2026. Figuran adaptaciones de Stephen King y Edgar Allan Poe, una trilogía inspirada en los libros de R. L. Stine y una antología de Guillermo del Toro.

Cada una aborda el género de terror desde un conflicto concreto, con espacio para el misterio, la violencia y el terror psicológico.

¿Qué películas de terror ver en Netflix este Halloween?

1. El ritual

Una excursión por un bosque de Suecia enfrenta a un grupo de amigos con una amenaza relacionada con la mitología nórdica. El viaje, que debía servir como reencuentro, cambia de rumbo cuando los protagonistas descubren señales de que alguien o algo ocupa ese territorio.

David Bruckner dirige esta adaptación de la novela de Adam Nevill. La película combina el aislamiento del bosque con los conflictos del grupo y desarrolla su misterio a partir de lo que los excursionistas encuentran en el camino. Su duración de una hora y 34 minutos permite incluirla en una sesión de una sola noche.

2. Apóstol

Thomas Richardson llega a una isla remota frente a la costa de Gales para rescatar a su hermana, a quien una secta mantiene cautiva. Su búsqueda revela una comunidad con reglas propias y prácticas que van mucho más allá de sus creencias religiosas.

Dan Stevens encabeza el reparto de esta película de Gareth Evans. La historia mezcla fanatismo, violencia explícita y elementos sobrenaturales. Con dos horas y nueve minutos, exige más tiempo que otros títulos de la lista y desarrolla con detalle el funcionamiento de la comunidad.

3. No te muevas

Un asesino inyecta a Iris una sustancia que paraliza su cuerpo de forma progresiva. La mujer tiene pocos minutos para escapar y encontrar ayuda en un bosque aislado antes de perder la movilidad.

Kelsey Asbille interpreta a la protagonista de este thriller, que cuenta con Sam Raimi entre sus productores. La limitación física de Iris marca el desarrollo de la trama y convierte cada desplazamiento en un problema de supervivencia. Dura una hora y 32 minutos.

¿Qué ver en Netflix si buscas terror psicológico y casas embrujadas?

4. El juego de Gerald

Una escapada de pareja termina en una emergencia cuando Gerald muere y Jessie queda esposada a una cama en una casa apartada. Sin ayuda inmediata, ella debe encontrar una salida mientras afronta recuerdos traumáticos y alucinaciones.

Mike Flanagan adapta la novela de Stephen King con Carla Gugino y Bruce Greenwood como protagonistas. La película concentra la acción en un espacio reducido y vincula el peligro físico con el pasado de Jessie. Incluye contenido relacionado con abuso sexual y escenas gráficas que conviene tener en cuenta antes de verla.

5. La maldición de Hill House

Los hermanos Crain regresan a los acontecimientos que marcaron su infancia en una casa con actividad sobrenatural. Una nueva tragedia los reúne cuando ya son adultos y deja al descubierto las distintas versiones que cada uno conserva de aquella experiencia.

La serie de Mike Flanagan toma como referencia la novela de Shirley Jackson y alterna el pasado con el presente. Sus diez episodios desarrollan tanto la historia de la vivienda como las relaciones entre los miembros de la familia. Los fantasmas forman parte de un relato sobre pérdidas, recuerdos y conflictos que los Crain nunca resolvieron.

6. Marianne

Emma Larsimon, una escritora de terror, decide dejar atrás la saga de libros que le dio fama. El problema surge cuando descubre que Marianne, la bruja de sus novelas, tiene presencia fuera de las páginas y amenaza a personas de su entorno.

Esta producción francesa sigue el regreso de Emma a su pueblo costero y el vínculo entre sus historias y los sucesos que alteran la vida de sus habitantes. La temporada tiene ocho episodios y utiliza la posesión como uno de los ejes de su terror sobrenatural.

¿Qué series cortas de terror puedes ver en un fin de semana?

7. La caída de la casa Usher

Los hermanos Roderick y Madeline Usher controlan un imperio farmacéutico construido con decisiones que perjudicaron a otras personas. Cuando los herederos de la familia comienzan a morir en circunstancias extrañas, el pasado adquiere un papel central.

Mike Flanagan reúne referencias a la obra de Edgar Allan Poe en una miniserie de ocho episodios. Bruce Greenwood, Mary McDonnell y Carla Gugino integran el reparto. La trama conecta las muertes con el poder, la riqueza y las consecuencias de las decisiones familiares.

8. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Esta antología presenta ocho relatos de terror con historias independientes y distintos directores. Guillermo del Toro introduce cada episodio, que puede abordar desde una invocación demoníaca hasta una casa con presencias sobrenaturales.

El formato permite elegir un capítulo sin seguir una trama continua. También ofrece variedad visual y narrativa dentro de una misma producción, por lo que resulta práctico para quienes prefieren repartir el maratón entre varias noches.

9. Archivo 81

Dan Turner acepta el trabajo de restaurar unas cintas que un incendio dañó años atrás. Las grabaciones pertenecen a Melody Pendras, una documentalista que investigó un edificio de apartamentos y su posible relación con un culto.

A medida que revisa el material, Dan descubre detalles de la desaparición de Melody y experimenta visiones que complican su investigación. La serie tiene ocho episodios y construye el misterio a través de las imágenes del archivo y de lo que ocurre en el lugar donde trabaja el restaurador.

10. La Calle del terror

La trilogía original de La calle del terror ofrece una historia que conecta tres épocas y combina asesinos enmascarados con una maldición que afecta al pueblo de Shadyside. Netflix recomienda seguir el orden de las películas, aunque la narración retroceda en el tiempo.

La calle del terror, Parte 1, 1994. La calle del terror, Parte 2, 1978. La calle del terror, Parte 3, 1666.

Las películas toman como punto de partida los libros de R. L. Stine y recurren a códigos del cine de asesinos como Scream y Viernes 13. Las tres entregas conectan personajes y acontecimientos, de modo que el maratón permite seguir las pistas hasta el origen del conflicto. Es una opción para quienes buscan una trama que continúe de una película a la siguiente durante la noche de Halloween.

Con películas para una sola noche y series que requieren varias sesiones, esta selección de Netflix ofrece distintas formas de organizar el maratón de Halloween. Puedes dedicar unas horas a una historia con principio y final o reservar el fin de semana para una trama que desarrolla sus secretos capítulo a capítulo.

Te puede interesar: