Haitianos con fin del TPS: cómo funciona el sistema que les pone un monitor de tobillo en vez de apresarlos

ICE amplía el monitoreo con tobilleras GPS para migrantes tras el fin del TPS, mientras crece la incertidumbre en sus comunidades.

Las tobilleras permiten rastrear a los migrantes | JOSEPH PREZIOSO / AFP

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití ha abierto un nuevo frente para miles de familias migrantes en Estados Unidos. En ciudades como Springfield, Ohio, algunos haitianos que fueron citados para presentarse ante ICE han salido con un monitor GPS en el tobillo y con nuevas fechas para continuar su proceso migratorio.

Qué es el sistema de tobilleras de ICE

La tobillera entra en juego dentro del programa Alternativas a la Detención, conocido como ATD. Es un mecanismo administrado por ICE para vigilar a personas no ciudadanas que siguen sus casos migratorios fuera de un centro de detención. La agencia combina tecnología y controles de seguimiento para verificar que los participantes respeten las condiciones de libertad y acudan a sus citas oficiales.

El dispositivo de GPS permite a las autoridades conocer la ubicación de la persona monitoreada. En la práctica, la tobillera manda señales que pueden alertar sobre movimientos fuera de los límites establecidos, falta de carga de batería o posibles intentos de manipulación. También puede implicar llamadas, citas presenciales y comunicación con el funcionario asignado al caso.

El programa no depende únicamente de la tobillera. ICE también utiliza la aplicación SmartLINK en teléfonos inteligentes, reportes por voz y, en ciertos casos, dispositivos de muñeca. SmartLINK puede solicitar una foto para verificación facial, registrar ubicación, enviar recordatorios sobre audiencias y facilitar mensajes entre la persona inscrita y su supervisor migratorio.

La persona debe estar localizable, atender cada convocatoria y cumplir las reglas de movilidad que le indiquen. Una ausencia injustificada puede tener consecuencias serias dentro de su expediente migratorio.

Quiénes pueden recibir una tobillera tras el fin del TPS

No todos los inmigrantes que pierden TPS reciben automáticamente una tobillera. El final de esa protección deja a muchas personas expuestas a procedimientos de inmigración si no cuentan con otro estatus o una vía legal para permanecer en el país, aunque eso tampoco significa una deportación inmediata para cada caso.

Los reportes recientes se concentran en antiguos beneficiarios haitianos de TPS que recibieron cartas para presentarse ante ICE. Defensores comunitarios han señalado que algunos de quienes acudieron a esas citas fueron incorporados al monitoreo electrónico y recibieron fechas de corte cercanas.

La decisión de someter a alguien a supervisión puede estar vinculada con su historial migratorio, una orden final de expulsión, las condiciones de una liberación previa o la evaluación que haga ICE sobre el seguimiento del caso. El programa cubre a personas que tienen procedimientos pendientes en el expediente no detenido y también a quienes deben cumplir condiciones relacionadas con una orden migratoria final.

En un caso informado en Ohio, una residente haitiana dijo que su monitor restringía sus desplazamientos a un radio de 75 millas desde su domicilio y que debía pedir autorización a ICE para viajar más lejos. Son condiciones que pueden afectar la rutina laboral, las visitas familiares y cualquier traslado que antes parecía normal.

El monitoreo crece en plena presión migratoria

Las cifras oficiales muestran que ATD es un sistema de gran escala. Hasta marzo del año fiscal 2025, ICE reportó 159,610 personas bajo SmartLINK y 18,264 con tobillera electrónica, mientras que los datos más recientes divulgados por medios señalan un aumento importante de los monitores de tobillo durante 2026.

La expansión ocurre en un momento delicado para la comunidad haitiana. Tras las decisiones judiciales que permitieron el fin del TPS para Haití, se estima que cerca de 350,000 personas quedaron afectadas por la pérdida de esa protección.

La tobillera no resuelve el caso migratorio ni concede permiso de trabajo. Funciona como una herramienta de control mientras ICE define los siguientes pasos o mientras la persona enfrenta un proceso ante un juez de inmigración. Para las familias, el impacto se siente fuera de cualquier oficina federal, en el trabajo, en el trayecto a la escuela y en la sensación de llevar el proceso migratorio a cuestas todos los días.

Ante una citación de ICE o la imposición de un dispositivo, lo más prudente es buscar cuanto antes asesoría de un abogado de inmigración acreditado o de una organización legal confiable. Cada expediente tiene sus propias reglas y jugar ese partido sin conocer el reglamento puede salir muy caro.

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