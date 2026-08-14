Qué pasó con Carolina Molina, la mujer que enfrentó a ICE en Virginia

Un video muestra el tenso encuentro en Falls Church y las versiones opuestas sobre un supuesto intento de atropello durante una operación migratoria

El enfrentamiento entre Molina y el agente de ICE se viralizó / Shutterstock

Carolina Molina, una ciudadana estadounidense de 36 años, quedó en el centro de una polémica después de que un agente de ICE le apuntara con un arma durante un enfrentamiento ocurrido el 10 de agosto en Falls Church, Virginia. Las imágenes, difundidas por la propia mujer, muestran parte de la interacción y han provocado preguntas sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios.

Molina, quien trabaja como consejera profesional y realiza evaluaciones psicológicas para casos de inmigración, explicó que se encontraba en la zona de Bailey’s Crossroads entregando tarjetas de presentación en oficinas de abogados de inmigración. En ese momento, vio a agentes de ICE detener a dos hombres y, al pasar junto a ellos en su automóvil, les gritó insultos desde la ventana.

Así ocurrió el enfrentamiento con ICE

Poco después, según su relato y las grabaciones que hizo públicas, varios vehículos de ICE la rodearon hasta bloquear su automóvil. Uno de los agentes salió de una camioneta con el arma en la mano y le preguntó si estaba siguiendo a los oficiales. Molina respondió que no.

La situación subió de tono cuando el agente la acusó de intentar embestirlos con su vehículo. “Casi nos atropellas”, le dijo mientras sostenía el arma. Molina comenzó a grabar con su teléfono y respondió que tenía imágenes de lo ocurrido y que no había puesto a los agentes en peligro.

La discusión grabada dura aproximadamente 50 segundos. En el video, se aprecia a Molina diciéndole al agente de ICE que era ciudadana estadounidense, mientras este le advierte que podía arrestarla si continuaba con la confrontación. Después, los agentes y Molina abandonaron el estacionamiento.

La mujer sostiene que nunca intentó atropellar a los agentes y que simplemente trataba de salir del estacionamiento. También considera que haberlos insultado es parte del derecho a la libertad de expresión. Tras el incidente, no fue arrestada en el lugar y posteriormente dijo que está evaluando sus opciones legales.

The woman who captured the video of her traffic stop with an Immigration and Customs Enforcement (ICE) officer who had his gun drawn spoke out for the first time Wednesday.



Carolina Molina says she was driving to different immigration lawyers' offices in Falls Church, Virginia,… pic.twitter.com/xeBu2kGuRp — 7News DC (@7NewsDC) August 13, 2026

¿Qué dicen ICE y las autoridades?

La versión de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es completamente distinta. La agencia describió a Molina como una “agitadora anti-ICE” y aseguró que condujo en círculos alrededor de los oficiales y utilizó su vehículo en un supuesto intento de dañarlos para ayudar a personas indocumentadas a escapar.

DHS afirmó que los agentes realizaron una parada vehicular porque temían por su seguridad y advirtió que Molina podría enfrentar una acusación penal. La dependencia también aseguró que el operativo estaba dirigido contra personas con órdenes finales de deportación y antecedentes criminales. Según la declaración oficial, esos antecedentes incluían un caso de atropello y fuga y otro relacionado con tráfico de drogas. DHS también afirmó que sus agentes enfrentan un fuerte aumento de agresiones, ataques con vehículos y amenazas de muerte.

Sin embargo, las imágenes difundidas no muestran todo lo ocurrido antes de que los agentes rodearan el automóvil. Por ello, el supuesto intento de atropello continúa siendo uno de los principales puntos de disputa entre ambas versiones. Molina dijo que tiene material adicional que todavía no ha publicado mientras consulta con un abogado. La Oficina del Fiscal del Condado de Fairfax confirmó que conoce el incidente y está revisando lo sucedido.

Hasta el momento, no se había anunciado públicamente una acusación contra esta mujer ni una decisión sobre posibles medidas contra el agente de ICE que aparece con el arma. El caso sigue abierto y las grabaciones disponibles muestran solo una parte de una confrontación que ahora genera debate sobre el uso de la fuerza y los límites de una operación migratoria.

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