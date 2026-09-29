Retiran quesos de leche cruda, incluido jalapeño Jack, por brote de E. coli en nueve estados

De los 13 casos confirmados por E. coli, ocho han tenido que ser hospitalizados, indicó un comunicado de la FDA

La leche sin pasteurizar para hacer quesos suele ser peligrosa. Foto: Shutterstock

Todos los quesos de leche cruda de la marca Graziers, fabricados por la compañía Sierra Nevada Cheese, han sido retirados del mercado en Estados Unidos. La razón: un brote de E. coli que ha causado hasta 13 infecciones en nueve estados del país.

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), entre los productos afectados se encuentran variedades de cheddar mediano, cheddar fuerte, jalapeño Jack y Monterey Jack.

Al momento de esta publicación, las autoridades sanitarias habían identificado 13 casos, de los cuales ocho fueron hospitalizados y tres desarrollaron síndrome urémico hemolítico, una complicación que puede provocar insuficiencia renal. No se habían reportado muertes.

Esta misma afección se identificó a mediados de agosto, durante un brote multiestatal de E. coli relacionado con brotes de alfalfa y que enfermó al menos a 55 personas.

Asimismo, recientemente la FDA informó sobre el retiro de casi 1.7 millones de libras de azúcar morena y azúcar en polvo, por la posibilidad de que algunos productos contuvieran granos de trigo, uno de los nueve principales alérgenos alimentarios reconocidos por la agencia.

¿Cuáles son los quesos retirados en EE.UU. por brote de E. coli?

La medida comenzó el 24 de septiembre, después de que la FDA contactara a Sierra Nevada Cheese y recomendara retirar los productos. La compañía aceptó y retiró todos sus quesos Graziers elaborados con leche cruda.

El retiro incluye las siguientes variedades:

Graziers Medium Cheddar, de 8 y 16 oz

Graziers Sharp Cheddar, de 8 oz

Graziers Jalapeño Jack, de 8 oz

Graziers Monterey Jack, de 8 oz

También están incluidos productos de mayor tamaño destinados a restaurantes, distribuidores y mayoristas, entre ellos piezas de cinco libras y bloques de hasta 40 libras.

El consejo de las autoridades es revisar refrigeradores y congeladores, ya que los productos pueden permanecer almacenados durante bastante tiempo. Si el queso fue retirado de su envase original y ya no es posible determinar si pertenece a los productos afectados y lo mejor es desecharlo.

“Por el momento, la investigación no se ha limitado a un lote, código de fecha o fecha de producción específicos”, indicó la empresa en el aviso publicado por la FDA. “Por precaución, Sierra Nevada Cheese Company está retirando del mercado todos los productos de queso de leche cruda Graziers que se encuentran actualmente en distribución”, añadieron.

Los primeros casos identificados comenzaron a presentar síntomas el 7 de julio de 2026, mientras que el caso más reciente registrado hasta ahora tuvo inicio el 26 de agosto.

Los 13 pacientes tienen entre 1 y 58 años, y más de la mitad son niños de 5 años o menos. Los casos fueron detectados en California, Colorado, Georgia, Kentucky, Michigan, Nevada, Oregón, Tennessee y Utah.

¿Por qué la leche cruda puede ser un riesgo?

La diferencia fundamental está en la pasteurización. Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la leche cruda no se somete al proceso térmico para eliminar microorganismos peligrosos.

Cuando se utiliza leche sin pasteurizar para elaborar queso, bacterias como la E. coli productoras de toxina Shiga pueden permanecer en el alimento. En este sentido, tanto la FDA como los CDC recomiendan especial precaución con los productos lácteos elaborados con leche cruda.

Respecto al brote actual, ambas agencias recalca que el número de casos podría ser mayor al reportado. Esto sucede porque muchas personas se recuperan sin acudir a un médico y, por tanto, no se someten a pruebas para detectar E. coli.

Una infección por E. coli puede comenzar varios días después de consumir el alimento contaminado. Asimismo, los signos pueden aparecer hasta nueve días después de la infección.

Entre los síntomas más habituales están:

Cólicos o dolor abdominal intenso

Diarrea, que puede ser sanguinolenta

Náuseas y vómitos

Fiebre

Los recomiendan buscar atención médica ante síntomas como diarrea con sangre, diarrea que dura más de dos días, fiebre superior a 102 °F, vómitos que impiden mantener líquidos o señales de deshidratación.

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