El TPS de más de 170,000 salvadoreños expira mañana miércoles 9 de septiembre

La última extensión del TPS para los salvadireños en EE.UU. había sido anunciada en enero de 2025

Estatus de Protección Temporal (TPS). Foto: Jack The Sparow / Shutterstock

A las 11:59 pm (ET), de este miércoles 9 de septiembre, expira el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos.

El beneficio migratorio, que permite solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) para trabajar legalmente en el país, fue establecido en 2001, después de los terremotos que golpearon a la nación caribeña.

La última extensión había sido anunciada en enero de 2025. En aquel entonces, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió el TPS por 18 meses: del 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026.

La decisión quedó registrada en el Federal Register, el registro oficial del gobierno federal. En aquel momento, el DHS calculó que aproximadamente 232,000 beneficiarios eran elegibles para reinscribirse durante esa extensión.

¿Qué pasará con los salvadoreños que se quedan sin TPS?

Aunque es un escenario poco probable, el DHS podría anunciar una nueva extensión y establecer las condiciones correspondientes. Sin embargo, no es algo que los salvadoreños deban esperar ni asumir.

Una vez que lleguen las 11:59 pm (ET) del 9 de septiembre, las personas que dependen exclusivamente del TPS perderán la protección migratoria que les brinda el programa y la autorización de empleo asociada a él.

La situación dependerá también de si tienen otro estatus migratorio, una solicitud pendiente u otra protección legal. La recomendación es manterse atento a las informaciones oficiales y estar en constante asesoramiento con un abogado de inmigración que represente el caso.

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¿Me pueden deportar automáticamente el 10 de septiembre?

El vencimiento del TPS no significa que todos los beneficiarios sean deportados automáticamente el día siguiente.

Cada caso migratorio es diferente. Una persona puede tener, además del TPS, una solicitud de asilo, residencia permanente, otro estatus migratorio u otra protección que cambie completamente su situación.

Pero quienes solamente cuentan con el TPS sí enfrentan un cambio importante si el programa termina. Sin embargo, perder el TPS y ser deportado inmediatamente son dos cosas diferentes.

A mediados de agosto, después de la cancelación del TPS para los ciudadanos de Haití, más de 160 haitianos llegaron a su país, luego de ser deportados desde Estados Unidos.

¿Qué pueden hacer los salvadoreños antes del 9 de septiembre?

Para los beneficiarios del TPS, estos días son importantes para revisar lo siguiente:

1. Revisar el permiso de trabajo. Verificar la categoría y la fecha de vencimiento de tu EAD.

Verificar la categoría y la fecha de vencimiento de tu EAD. 2. Buscar una notificación de USCIS. Si existe una renovación pendiente, revisar el correo y la cuenta de myUSCIS .

Si existe una renovación pendiente, revisar el correo y la cuenta de . 3. Revisar si se tiene otra protección migratoria. No asumir que la situación depende exclusivamente del TPS.

No asumir que la situación depende exclusivamente del TPS. 4. No entregar información falsa ni tomar decisiones apresuradas. El fin del TPS no significa que se deba abandonar Estados Unidos automáticamente.

El fin del TPS no significa que se deba abandonar Estados Unidos automáticamente. 5. Buscar asesoría migratoria autorizada. Si la permanencia depende del TPS, consultar el caso con un abogado de inmigración o un representante acreditado.

El 10 de septiembre marcará un cambio importante para los salvadoreños que dependen exclusivamente del TPS. La pérdida del beneficio no implica una deportación automática, pero sí puede significar el fin de la autorización de empleo y de la protección frente a la deportación que ofrece el programa.

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