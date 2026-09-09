Huracán Lowell deja a Hawái a oscuras y en alerta por inundaciones

El huracán Lowell golpea Hawái con vientos de más de 87 mp/h y deja a 57,000 clientes sin electricidad. Las islas siguen en alerta por inundaciones.

El ojo del Huracán Lowell pasó a varias millas de tierra | HANDOUT / NOAA / AFP

Hawái vivió una noche de tensión máxima este lunes luego de que el Huracán Lowell se acercó peligrosamente a sus islas occidentales con vientos que superaron los 70 millas por hora y ráfagas cercanas a los 87 mph. La población se preparó con sacos de arena, generadores y refugios habilitados, pero aun así el fenómeno dejó a casi toda Kauai sin luz, carreteras cortadas y zonas costeras bajo el agua.

La tormenta no tocó tierra de forma directa, pero pasó lo suficientemente cerca para que sus bandas exteriores golpearan con fuerza. En Kauai y Niihau se activaron alertas de huracán, mientras en Oahu, la isla más poblada, sonó la alarma por tormenta tropical. Más de 57,000 personas quedaron sin servicio, la gran mayoría en Kauai, donde el 90% de los hogares amaneció a oscuras. Las imágenes del martes mostraron árboles caídos, postes partidos y calles convertidas en ríos temporales.

Hurricane Lowell destroyed our beautiful Hoona Road on Baby Beach in Poipu. The storm surge moved a house off its foundation into my moms yard. Fortunately her house is still standing but significant water damage#kauai #hurricanelowell #poipu #hawaii pic.twitter.com/cVl25puwhP — Corey LaChance (@last_lachance) September 8, 2026

Aunque Lowell ya se alejaba al amanecer del martes, los riesgos no desaparecieron de inmediato. Los meteorólogos advirtieron que las lluvias podrían seguir provocando inundaciones repentinas y deslizamientos hasta mitad de semana, sobre todo en las laderas empinadas de Kauai.

Preparativos ante la llegada del Huracán Lowell

Los días previos al paso de Lowell fueron de actividad constante en las islas. La Guardia Nacional de Hawái posicionó personal y vehículos de ruedas altas en Kauai, mientras las agencias de emergencia coordinaban refugios, rutas de evacuación y puntos de distribución de suministros.

En las comunidades costeras, los residentes subieron muebles, aseguraron techos y en varios casos decidieron abandonar sus casas ante la amenaza de marejada. Casi 300 personas fueron evacuadas de zonas bajas conforme el sistema se acercaba con vientos sostenidos de categoría 2 y rachas que en algunos puntos superaron los 85 millas por hora.

El ojo de Lowell pasó a unas 90 millas al oeste de Lihue, la principal ciudad de Kauai, pero eso no evitó que la isla recibiera el peor golpe. En el aeropuerto de Lihue se registraron vientos sostenidos por encima de las 50 millas por hora y ráfagas cercanas a las 80 mph. En Nawiliwili, los anemómetros marcaron picos de 87 millas por hora. La combinación de viento fuerte y lluvia torrencial derribó árboles y líneas eléctricas, dejando a decenas de miles de personas sin electricidad desde la noche del lunes.

¿Cuándo fue la última vez que un huracán de la intensidad de Lowell tocó tierra en Hawái?

Iniki fue el último huracán mayor que golpeó de lleno a Kauai. En 1992, el sistema llegó a la isla con vientos de 145 mph y dejó una factura de más de $3,000 millones de dólares. Treinta y cuatro años después, Lowell despertó los mismos miedos en la isla jardín, pero con un final menos trágico.

La trayectoria de Lowell recordó mucho a la de Iniki. Ambos dieron un giro brusco hacia el norte justo al sur de Kauai. La gran diferencia fue el impacto directo. Iniki pasó por encima de la isla como un huracán de categoría 4. Lowell, en cambio, se mantuvo a unas 50 millas al oeste como un sistema de categoría 2.

El Huracán Iniki destruyó más de 1,400 casas y dejó otras 5,000 con perjuicios graves. En total, más de 14,000 hogares resultaron afectados. La red eléctrica quedó hecha pedazos y hubo comunidades que pasaron semanas sin luz. Lowell también dejó a casi toda Kauai a oscuras, pero la infraestructura resistió mejor. Los vientos no superaron las 90 mph y las lluvias alcanzaron hasta 24 pulgadas en algunos puntos.

Lowell le recordó a Hawái que los huracanes pueden dejar huella de destrucción incluso sin tocar tierra, pero también demostró que la preparación y la experiencia acumulada desde Iniki pueden marcar la diferencia.

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