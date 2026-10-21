Una fuga química peligrosa en Toledo, Ohio, generó alerta y evacuaciones

La sustancia involucrada es un producto químico utilizado en la fabricación de plásticos, pinturas, recubrimientos, resinas y adhesivos

Toledo, Ohio, está en alerta por riesgos de exposición química. Foto: Shutterstock

Un incidente químico obligó a evacuar varios vecindarios de Toledo, ciudad ubicada en el condado de Lucas, en Ohio. La situación se produjo después de que un tanque relacionado con las operaciones de MC Tank Transport Inc. sufriera un fuga de sustancias peligrosas.

La zona más afectada fue Progress Avenue y el Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo (TFRD) ordenó la evacuación de una milla a su alrededor, mientras los equipos de emergencia evalúan los riesgos.

Para la madrugada de este miércoles, las autoridades habían ampliado las medidas de protección con una orden de confinamiento en un radio de tres millas. Esto significa: que nadie salga de su casa.

¿Qué tipo de químico se fugó en Ohio y cuán peligroso es?

De acuerdo con WTVG, estación de ABC News que opera en Ohio, la sustancia involucrada fue identificada por la empresa como metacrilato de glicidilo, un producto químico utilizado en la fabricación de determinados plásticos, pinturas, recubrimientos, resinas y adhesivos.

La exposición a este compuesto puede causar irritación y lesiones, por lo que las autoridades intentaron impedir desde un principio que los residentes entraran en contacto con el material o inhalaran sus vapores.

La emergencia también afectó las actividades escolares y la circulación en el área. Según añadió el medio, las escuelas públicas de Toledo y las escuelas locales de Washington cancelaron las clases, mientras que varios negocios cercanos fueron evacuados. Las autoridades también cerraron calles y vías ferroviarias como parte de la respuesta.

En su información toxicológica, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que el metacrilato de glicidilo puede ser perjudicial por inhalación, ingestión o contacto con la piel, debido a que puede provocar lesiones oculares, irritación respiratoria y reacciones alérgicas en la piel.

Equipos de emergencia temen que haya más fugas

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo explicó que el tanque presentaba una fuga en el suelo, en el exterior de las instalaciones. La agencia de noticias AP detalló que el incidente incluyó una explosión del tanque, por lo que hay preocupación ante posibilidad de nuevas explosiones y fugas químicas.

Los vapores de ciertas sustancias industriales pueden desplazarse fuera de las instalaciones donde ocurre una fuga. Según las autoridades, la evaluación de los daños no puede basarse únicamente en la distancia al tanque o en la presencia de un olor.

En este sentido, deben analizar las condiciones ambientales y medir la concentración del producto en el aire. Allí la razón de ordenar la evacuación alrededor de una milla de Progress Avenue, además del confinamiento en una distancia de tres millas.

Durante el confinamiento, los residentes deben permanecer en el interior de sus casas, cerrar puertas, ventanas y apagar los sistemas que introduzcan aire exterior.

Asimismo, si se ordena evacuar, deben abandonar el área por las rutas autorizadas y no regresar hasta que los organismos de emergencia lo permitan. La recomendación en estos casos es tener preparado un kit de emergencia con los artículos y documentos que no deben faltar.

Hasta el momento, las autoridades de Toledo no han determinado qué causó la fuga de sustancias peligrosas.

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