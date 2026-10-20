Seguro Social cómo queda el calendario de pagos para el resto de 2026

La fecha en que cada persona recibe su pago depende del programa al que pertenece y, para la mayoría, del día de nacimiento

El SSI del Seguro Social tendrá un adelanto el 31 de diciembre. Foto: Shutterstock

Para los meses restantes de 2026: los últimos días de octubre más noviembre y diciembre, la Administración del Seguro Social (SSA) tiene definido su calendario de pagos de jubilación, sobrevivientes y aquellos beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Una de las principales particularidades será el depósito del SSI correspondiente a noviembre. Como el 1 de mes caerá domingo, la mensualidad de noviembre se adelantará al viernes 30 de octubre. Este escenario se repetirá tres veces en 2027, cuando los pagos lleguen con el Ajuste por Costo de Vida (COLA) del 3.6% anunciado por la SSA.

La agencia recuerda que la fecha en que cada persona recibe su dinero depende del programa al que pertenece y, para la mayoría de los beneficiarios, del día de nacimiento.

Fechas clave para los pagos del Seguro Social en lo que queda de 2026

Octubre de 2026: los últimos pagos del mes

Para el mes en curso, los beneficiarios todavía tendrán dos fechas de pago en octubre. La distribución se realiza los miércoles para los usuarios incorporados al calendario ordinario.

Las fechas restantes son:

Miércoles 21 de octubre: para quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes

para quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes Miércoles 28 de octubre: para quienes nacieron entre el día 21 y el 31

El calendario también contempla un adelanto para los beneficiarios del SSI. El pago correspondiente a noviembre llegará el viernes 30 de octubre, porque el primer día del mes siguiente será domingo.

Noviembre: fechas modificadas por el Día de los Veteranos

En noviembre habrá un ajuste importante en el calendario del Seguro Social debido al Día de los Veteranos, que se conmemora el miércoles 11 de noviembre de 2026. Como esa fecha es un feriado federal, el pago que normalmente correspondería a ese día se adelantará al martes 10.

Las fechas programadas son las siguientes:

Martes 3 de noviembre: para quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 y para determinados beneficiarios que cobran tanto el Seguro Social como el SSI.

para quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 y para determinados beneficiarios que cobran tanto el Seguro Social como el SSI. Martes 10 de noviembre: para quienes nacieron entre el 1 y el 10

para quienes nacieron entre el 1 y el 10 Miércoles 18 de noviembre: para quienes nacieron entre el 11 y el 20

para quienes nacieron entre el 11 y el 20 Miércoles 25 de noviembre: para quienes nacieron entre el 21 y el 31

Diciembre: pagos semanales y el adelanto de enero de 2027

Diciembre tendrá fechas de pago tanto para los beneficiarios del Seguro Social como para quienes reciben SSI. Los depósitos se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 1 de diciembre: pago del SSI correspondiente a diciembre

pago del SSI correspondiente a diciembre Jueves 3 de diciembre: pago del Seguro Social para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y para determinados beneficiarios que también cobran SSI.

pago del Seguro Social para quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y para determinados beneficiarios que también cobran SSI. Miércoles 9 de diciembre: para quienes nacieron entre el 1 y el 10

para quienes nacieron entre el 1 y el 10 Miércoles 16 de diciembre: para quienes nacieron entre el 11 y el 20

para quienes nacieron entre el 11 y el 20 Miércoles 23 de diciembre: para quienes nacieron entre el 21 y el 31

para quienes nacieron entre el 21 y el 31 Jueves 31 de diciembre: pago adelantado del SSI correspondiente a enero de 2027

El pago del 31 de diciembre llegará con el aumento del 3.6%

El depósito de fin de año, que realmente corresponde a enero de 2027, tendrá otra particularidad: incluirá el Ajuste por Costo de Vida (COLA) anunciado por la SSA para 2027.

La agencia estima que el ajuste beneficiará a cerca de 76 millones de personas en Estados Unidos. Sin embargo, el incremento exacto en dólares dependerá de la cantidad que reciba cada beneficiario y de los factores que afecten su pago.

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