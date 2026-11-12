Gustavo Alfaro confirmó que fue afectado por la crisis bancaria de Paraguay: ¿Cuánto dinero perdió?

El técnico de Paraguay reconoció que la crisis bancaria lo alcanzó igual que a millones de personas

Gustavo Alfaro se vio afectado por la crisis de Ueno Bank | FRANCK FIFE / AFP

Gustavo Alfaro confirmó que la crisis de Ueno Bank también lo alcanzó. El técnico de la selección de Paraguay habló antes del amistoso contra Singapur y se incluyó entre los afectados por el problema financiero que atraviesa el país. “Estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, expresó el entrenador argentino.

El seleccionador no precisó cuánto dinero tiene comprometido ni ofreció detalles sobre sus cuentas. Sus declaraciones llegan después de que periodistas paraguayos atribuyeran depósitos de entre $7 y $10 millones de dólares en Ueno Bank, entidad que las autoridades paraguayas intervinieron por problemas de solvencia. Esa cantidad no cuenta con una confirmación pública del técnico ni con documentos bancarios que permitan verificarla.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, se pronunció sobre el caso ueno bank y defendió el comunicado de los futbolistas de la Selección Paraguaya 🇵🇾✍️🏼 pic.twitter.com/LvYBPd3dyl — Ale Silva (@alesilvaper) November 12, 2026

Alfaro también respaldó el comunicado de los futbolistas de la Albirroja. Destacó que los jugadores expresaran su solidaridad con las familias que no pueden acceder a sus ahorros y que pusieran las necesidades de otras personas por delante de sus reclamos particulares. “Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado”, afirmó.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la crisis de Ueno Bank?

El entrenador abordó el tema durante la conferencia de prensa previa al encuentro de Paraguay contra Singapur, dentro de la fecha FIFA de noviembre. Allí reconoció el impacto de la crisis en el grupo y en su propia situación, aunque evitó entrar en detalles financieros.

El técnico centró buena parte de su intervención en el derecho de los clientes a reclamar. Además, explicó que la selección debe acompañar a las personas que atraviesan dificultades por la crisis bancaria.

“Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado. Porque ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”, dijo el técnico argentino.

¿Cuánto dinero habría perdido Gustavo Alfaro en Ueno Bank?

El comunicador paraguayo Benjamín Fernández Bogado aseguró, durante una entrevista con la emisora colombiana La FM, que Alfaro habría tenido entre $7 y $10 millones de dólares depositados en Ueno Bank.

La intervención pública de Alfaro despeja las dudas sobre si la situación financiera en paraguay ha afectado sus finanzas. Si bien no ofreció mayores detalles de que tanto habría

El Banco Central del Paraguay anunció la intervención de Ueno Bank tras detectar una insuficiencia en su índice de solvencia, un indicador sobre la capacidad de una entidad para respaldar sus obligaciones. La medida abrió un proceso de resolución y generó dificultades para millones de clientes que tenían recursos en el banco.

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¿Qué dice el comunicado de la selección de Paraguay sobre Ueno Bank?

Los jugadores de la selección de Paraguay expresaron su solidaridad con las personas que no pueden acceder a sus ahorros tras la intervención de Ueno Bank. En su comunicado, el plantel puso el foco en los trabajadores, jubilados y familias que necesitan ese dinero para cubrir sus gastos y cumplir con sus obligaciones.

El mensaje también abordó la situación de los futbolistas con depósitos en la entidad. Los integrantes de la Albirroja señalaron que cada afectado evaluaría las acciones legales para defender sus recursos. El abogado Rodrigo Codas informó que al menos diez jugadores del combinado nacional tenían ahorros en el banco.

Alfaro destacó ese gesto y explicó que sus dirigidos priorizaron a quienes afrontan mayores dificultades económicas. “Ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía”, afirmó el entrenador en la rueda de presa.

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