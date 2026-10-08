Trump Accounts para niños: cuánto dinero podrías acumular

Tu hijo podría recibir $1,000 en una Trump Account. Conoce quién califica, cómo aportar dinero y qué reglas aplican

Las Trump Accounts reciben un depósito federal de $1,000 | PATRICK T. FALLON / AFP

Las Trump Accounts permiten invertir dinero a nombre de un niño desde sus primeros años de vida. El programa incluye un depósito federal de $1,000 dólares para menores que cumplen ciertos requisitos y admite aportaciones de familiares y empleadores. El saldo futuro depende de cuánto dinero entre a la cuenta, del tiempo que permanezca allí y del rendimiento de las inversiones.

El programa amplió su alcance esta semana. El 7 de octubre, la Casa Blanca anunció que casi 70 millones de menores ya tenían una cuenta, más de 60 millones de ellos por inscripción automática. Para las familias, el siguiente paso consiste en reclamarla a través de la aplicación oficial, asumir su administración y solicitar el aporte federal cuando corresponda.

El objetivo de estas cuentas es que una vez alcanzada la mayoría de edad estos fondos puedan ser utilizados como un mecanismo de ahorro a largo plazo que ofrezca estabilidad financiera.

Cómo funcionan las Trump Accounts y cuánto dinero puedes aportar

Las Trump Accounts son cuentas individuales de jubilación, conocidas como IRA, con reglas especiales para menores. El niño es el titular del dinero y un padre o tutor administra la cuenta hasta que cumple 18 años. Durante la etapa inicial, los fondos invierten en productos de bajo costo que siguen índices de acciones estadounidenses, como el S&P 500.

El mecanismo permite que las ganancias permanezcan en la cuenta y generen nuevos rendimientos. Además, el titular no paga impuestos cada año sobre esas ganancias dentro de la cuenta. El cobro de impuestos llega con los retiros, según el origen del dinero y las reglas fiscales aplicables. Las aportaciones personales de padres o familiares no ofrecen una deducción federal durante la etapa infantil.

Para 2026, el límite general de aportaciones anuales es de $5,000 dólares por niño. Ese tope reúne el dinero de familiares, amigos y empleadores. Una empresa puede aportar hasta $2,500 por empleado al año, pero esa cantidad forma parte del límite de $5,000 de la cuenta que recibe el depósito. El aporte federal inicial y ciertas contribuciones de gobiernos y organizaciones sin fines de lucro quedan fuera de ese máximo.

La familia no necesita aportar dinero para que el niño reciba los $1,000 dólares federales, siempre que cumpla los requisitos y complete la solicitud correspondiente. Tampoco necesita que el menor tenga ingresos laborales para aceptar aportaciones durante esta etapa.

Cuánto dinero podría acumular un niño con una Trump Account

El depósito de $1,000 dólares no equivale a un pago anual. El gobierno federal lo entrega una sola vez, y el crecimiento posterior depende de las inversiones y de las aportaciones adicionales.

Las proyecciones disponibles ayudan a entender la diferencia entre dejar el depósito inicial y añadir dinero con regularidad.

Un depósito de $1,000 sin aportaciones adicionales podría alcanzar aproximadamente $5,600 tras 18 años si obtiene un rendimiento promedio anual del 10%. Esa tasa sirve como referencia hipotética, no como promesa.

si obtiene un rendimiento promedio anual del 10%. Esa tasa sirve como referencia hipotética, no como promesa. Una cuenta que recibe $5,000 al comienzo de cada año podría acercarse a los $200,000 al cabo de 18 años, bajo el supuesto de un rendimiento anual promedio del 7%.

La segunda cifra exige un esfuerzo económico importante. Solo las aportaciones de $5,000 durante 18 años suman $90,000 dólares. El resto del saldo proyectado procede del rendimiento de las inversiones.

La rentabilidad no tiene garantía. El mercado puede atravesar años de pérdidas, y una familia que inicia las aportaciones cuando su hijo ya tiene varios años dispone de menos tiempo para acumular ganancias. Además, el saldo de una proyección no representa necesariamente el dinero disponible después de impuestos, posibles penalizaciones y pérdida de poder adquisitivo por inflación.

Quién puede acceder y cómo tomar el control de la cuenta

El IRS establece que para poder calificar el menor debe contar con un número válido del Seguro Social y no cumplir 18 años antes del cierre del año calendario en que la familia solicita la cuenta. Para recibir el depósito federal de $1,000, también debe tener ciudadanía estadounidense y una fecha de nacimiento entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Los menores de mayor edad pueden acceder a una cuenta, pero no a ese aporte inicial.

Tras la inscripción automática, los padres o tutores deben reclamar la cuenta mediante la aplicación oficial Trump Accounts. Ese trámite permite administrarla, habilitar aportaciones y recibir el depósito federal si el niño reúne las condiciones. La inscripción automática no sustituye ese paso.

El IRS también ofrece el formulario 4547 para solicitar la cuenta y elegir el aporte del programa piloto. Para el trámite digital, el adulto necesita una cuenta de ID.me, el número del Seguro Social del niño, su fecha de nacimiento y su dirección.

A los 18 años, el joven asume el control de su cuenta. Sin embargo, ese cambio no convierte todo el saldo en dinero libre de impuestos o penalizaciones. Las reglas especiales de crecimiento terminan el 1 de enero del año en que cumple 18, y desde entonces las normas de una IRA tradicional rigen los retiros.

Un retiro antes de los 59 años y medio puede generar una penalización adicional del 10%, salvo que exista una excepción. Los gastos universitarios elegibles y la compra de una primera vivienda, con un límite de $10,000 para esa excepción, pueden evitar la penalización. Aun así, el titular puede tener que pagar impuestos sobre las ganancias y los aportes federales o empresariales que retire.

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