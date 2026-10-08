Retiran del mercado un lote de jarabe para bebés: tenían componentes no declarados

A través de un comunicado, la FDA informó que el producto afectado es un suplemento líquido distribuido para bebés

El jarabe es para bebés de dos semanas en adelante. Foto: Kryzhov / Shutterstock

Un suplemento para bebés, en presentación de jarabe, fue retirado voluntariamente del mercado en Estados Unidos. La razón: después de varias pruebas realizadas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectó tres componentes no declarados en las etiquetas.

De acuerdo con el aviso de la FDA, publicado recientemente, el producto afectado es un lote de Baby Sleep Gripe Water, de la marca Babies’ Magic. El jarabe ofrece varios beneficios que mejoran la calma y sueño del bebé: elimina gases, hipo, reflujo y constipación.

Sin embargo, el fabricante Pacific Health Sciences inició el retiro después de que los análisis de la agencia encontraran etanol, metanol e isopropanol. Ninguno estaba presente en las etiquetas.

¿Cuál es el lote y presentación del jarabe retirado del mercado?

El retiro está limitado al lote 25122bw, con fecha de consumo preferente de diciembre de 2028.

Se trata de un frasco ámbar de 4 onzas líquidas, unos 118 mililitros, colocado dentro de una caja de cartón azul. El envase incluye una jeringa oral para administrar el líquido y el número de lote aparece tanto en la parte inferior de la caja como en uno de los laterales del frasco, apunta la FDA.

La agencia también señala que el producto se comercializó mediante minoristas en internet, entre ellos Amazon y el sitio Secrets of Tea.

En este sentido, los consumidores que hayan adquirido el producto deben comprobar específicamente el número de lote antes de decidir qué hacer. Las opciones son desecharlo o devolverlo al lugar de compra para solicitar un reembolso.

¿Por qué el suplemento líquido puede ser riesgoso?

La FDA señala que la exposición a las cantidades de alcohol detectadas puede producir somnolencia, falta de coordinación, cambios de comportamiento, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Cuando la exposición es mayor, aumenta el riesgo de consecuencias más graves, incluida la depresión respiratoria y otros efectos adversos importantes. La agencia también explica que los alcoholes orgánicos como el etanol, metanol e isopropanol pueden afectar el funcionamiento normal del sistema nervioso central.

Respecto al metanol, el organismo lo transforma en sustancias que pueden provocar una alteración grave del equilibrio químico del cuerpo y daños en el sistema nervioso y la visión. De hecho, Poison Control señala que la ingestión de metanol puede causar ceguera e incluso la muerte.

Los padres o cuidadores que sospechen que un bebé presentó síntomas después de recibir el suplemento líquido deben buscar atención médica de inmediato.

Al momento de esta publicación, el fabricante Pacific Health Sciences no había recibido reportes de efectos adversos relacionados con el lote de suplemento líquido para bebés que fue retirado del mercado.

Otros retiros recientes de la FDA

Durante septiembre hubo varios retiros informados por la FDA, cada uno de distintos sectores del mercado. A principios de mes, dos suplementos para perros fueron retirados por riesgo de salmonela.

Asimismo, varios quesos de leche cruda, incluido jalapeño Jack, fueron extraidos del mercado por un brote de E. coli en nueve estados del país. Las autoridades sanitarias habían identificado 13 casos, de los cuales ocho fueron hospitalizados.

También en septiembre, la FDA clasificó como riesgo Clase II el retiro de un medicamento para controlar la presión arterial. Se trató de las tabletas de chlorthalidone, de 25 miligramos, debido a una falla en las especificaciones de disolución.

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