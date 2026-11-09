Portugal sin Cristiano y Gimenez vs Feyenoord: 5 partidos imperdibles de noviembre en Europa

La Nations League y la Champions ofrecen cinco duelos destacados en noviembre, con horarios y opciones para verlos en EE.UU.

Portugal sin CR7 y la Champions entre lo destacado de noviembre | Claro Sports

Una vez que pase la fecha FIFA que detendrá la actividad a la Liga MX y el fútbol internacional, el mes de noviembre de 2026 tendrá cinco partidos que ningún aficionado al fútbol europeo en Estados Unidos querrá perderse.

En los últimos días del parón futbolístico que incluye la participación de Estados Unidos y México en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, la selección de Portugal jugará ante Dinamarca en el primer compromiso de su nueva etapa sin Cristiano Ronaldo quien anunció su retiro del cuadro luso esperando su despedida oficial.

Unos días más adelante, Santiago Gimenez regresará a Róterdam para enfrentar al Feyenoord con la camiseta del FC Porto luego de su buena actuación en Champions jugando por derecha.

La agenda también incluye al Real Madrid frente al PSV, el reencuentro de Bruno Fernandes con el Sporting de Portugal y la visita del Viking FK al Atlético de Madrid. Aquí tienes las fechas, los horarios en ET, CT y PT, y las opciones de transmisión disponibles en territorio estadounidense.

La cartelera combina partidos de selecciones y encuentros decisivos de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Estos son los cinco compromisos que vale la pena marcar en el calendario.

Portugal sin Cristiano: una nueva etapa ante Dinamarca

Sábado 14 de noviembre | Braga, Portugal

Horario ET: 2:45 p. m.

Horario CT: 1:45 p. m.

Horario PT: 11:45 a. m.

Transmisión en EE. UU.: FOX Sports, ViX y FuboTV.

Portugal afrontará un partido especial ante Dinamarca, pues será su primera presentación oficial sin Cristiano Ronaldo. La selección dirigida por Jorge Jesus tendrá que demostrar que puede mantener su nivel competitivo sin su máximo referente histórico.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo Cristiano Ronaldo se preparó para ser uno de los mejores del mundo

Los lusitanos llegan como líderes del Grupo A4, con 12 puntos después de cuatro victorias. Bruno Fernandes asumirá la capitanía y Rafael Leão heredará el dorsal número 7. Dinamarca, con seis unidades, necesita sumar para mantenerse en la pelea por avanzar a los cuartos de final.

Santi Gimenez vuelve a De Kuip: Porto visita al Feyenoord

Martes 24 de noviembre | Róterdam, Países Bajos

Horario ET: 3:00 p. m.

Horario CT: 2:00 p. m.

Horario PT: 12:00 p. m.

Transmisión en EE.UU.: Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX.

El regreso de Santiago Gimenez al estadio del Feyenoord será uno de los momentos más atractivos de la jornada. El delantero mexicano volverá a De Kuip, donde conquistó la Eredivisie y se ganó el reconocimiento de la afición, ahora como integrante del FC Porto.

El atacante llega después de participar en la victoria 4-1 sobre Napoli. Ingresó de cambio, jugó con libertad por el costado derecho y aportó una asistencia para Gabri Veiga, además de intervenir en la jugada que terminó en penalti y expulsión. Porto necesita sumar después de un comienzo complicado en la Champions, mientras que Feyenoord buscará aprovechar su localía.

Real Madrid, Manchester United y Atlético: tres citas europeas

El martes 24 también jugará el Real Madrid contra el PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu. El equipo español llega con cuatro triunfos consecutivos y aspira a mantenerse en la pelea por el liderato de la fase de liga.

– Real Madrid vs. PSV: martes 24 de noviembre, 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT. Transmisión: Paramount+, ViX y TUDN.

El miércoles 25 habrá doble atractivo. Sporting de Portugal recibirá al Manchester United en Lisboa, un partido especial para Bruno Fernandes, quien volverá al estadio donde comenzó a destacar antes de convertirse en figura de los ingleses.

– Sporting CP vs. Manchester United: miércoles 25 de noviembre, 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT. Transmisión: Paramount+ y ViX.

Ese mismo día, el Atlético de Madrid recibirá al Viking FK de Noruega. El equipo de Diego Simeone necesita aprovechar el Metropolitano para mejorar su posición y acercarse a la clasificación directa a octavos de final. mientras que los aficionados latinos en Estados Unido esperan que el mediocampista mexicano Obed Vargas tenga minutos.

– Atlético de Madrid vs. Viking FK: miércoles 25 de noviembre, 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT. Transmisión: Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX.

La agenda ofrece tres días de fútbol europeo con historias distintas: el cambio de ciclo de Portugal, el regreso de Gimenez a su antigua casa y la lucha de los grandes clubes por avanzar en la Champions.

Te puede interesar