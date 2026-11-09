¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en la Semana 9 de la NFL? Los grandes aciertos, fracasos y lesiones

La Semana 9 de la NFL dejó actuaciones clave, errores decisivos y lesiones que influirían en la segunda mitad del curso

Joe Burrow lanzó para 271 yardas ante Atlanta | ANDY LYONS / GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 9 de la NFL dejó actuaciones individuales, errores decisivos y lesiones que ayudan a explicar quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del domingo. La producción por aire, las pérdidas de balón y la respuesta en los minutos finales marcaron el balance de la jornada.

Green Bay y Cincinnati sobresalieron por la eficacia de sus ataques. Kansas City encontró en Kenneth Walker III una pieza clave para vencer a los Jets, mientras Denver aprovechó una jugada defensiva para asegurar otro triunfo cerrado.

Los Chargers, los Eagles y los Colts terminaron con dificultades que requieren ajustes concretos. La protección del quarterback, la escasa producción ofensiva y las ventajas que desaparecen al final explican sus lugares entre los equipos más perjudicados.

Grandes ganadores de la Semana 9 de la NFL

Los Packers, los Bengals, los Chiefs y los Broncos destacaron entre los ganadores del domingo por su producción ofensiva y su capacidad para resolver jugadas decisivas.

Green Bay Packers

Green Bay derrotó 45-27 a New England con una ofensiva aérea que encontró respuestas en Christian Watson y Matthew Golden. Watson terminó con siete recepciones, 171 yardas y un touchdown. Golden aportó 10 atrapadas, 164 yardas y otra anotación.

Entre ambos sumaron 335 yardas por recepción y ofrecieron a Jordan Love dos opciones que la secundaria de los Patriots no pudo controlar. La defensa completó el trabajo con tres intercepciones durante la primera mitad.

El triunfo permitió a los Packers recuperar terreno, aunque todavía ocupan el cuarto lugar de la NFC Norte. Su siguiente compromiso contra Minnesota será otra oportunidad para mejorar su situación dentro de la división.

Cincinnati Bengals

Cincinnati venció 34-17 a Atlanta en Madrid con Joe Burrow al frente de una ofensiva eficiente. El quarterback completó 24 de 29 pases para 271 yardas y produjo cuatro touchdowns totales.

Ja’Marr Chase fue su principal socio con 10 recepciones para 155 yardas y una anotación. Antes del descanso ya acumulaba ocho atrapadas y 142 yardas, una producción que ayudó a los Bengals a controlar el encuentro.

La conexión entre Burrow y Chase marcó la diferencia y permitió a Cincinnati conseguir su primera victoria en un partido internacional.

Kansas City Chiefs

Kansas City superó 35-12 a los Jets con Kenneth Walker III como figura. El corredor consiguió 143 yardas totales y tres touchdowns, dos por recepción y uno por tierra.

Su participación amplió las opciones del ataque y redujo la necesidad de resolver cada serie a través de Patrick Mahomes. El quarterback sufrió un golpe en el brazo antes del descanso, pero disputó la segunda mitad sin perderse ninguna jugada ofensiva.

Los Chiefs cerraron la jornada con marca de 6-2 y una victoria que mostró el peso de Walker dentro de su ofensiva.

Denver Broncos

Denver derrotó 26-21 a Carolina con dos pases de touchdown de Bo Nix y una intervención defensiva que aseguró el resultado.

Nik Bonnitto consiguió una captura con balón suelto que frenó la última oportunidad de remontada de los Panthers. Los Broncos respondieron en el cierre y evitaron que Carolina completara la reacción.

Grandes perdedores de la Semana 9 de la NFL

Los Chargers, los Eagles, los Patriots y los Colts terminaron entre los principales perdedores por sus problemas ofensivos, las pérdidas de balón y los errores que les costaron el resultado.

Los Angeles Chargers

Los Chargers perdieron 44-22 contra Houston y quedaron con marca de 0-8. Su ofensiva llegó a acumular 37 posesiones consecutivas sin touchdown, una cifra que expone sus dificultades para convertir las series en puntos.

Justin Herbert tenía apenas 63 yardas por pase al descanso y sufrió ocho capturas. Después salió por una lesión que, según Jim Harbaugh, podría implicar una fractura en el dedo medio de la mano izquierda.

Los dos touchdowns del último cuarto llegaron cuando Houston ya tenía una ventaja amplia. La derrota volvió a señalar la protección del quarterback y la falta de producción temprana como tareas urgentes.

Philadelphia Eagles

Philadelphia cayó 19-11 en casa frente a los Giants y tampoco encontró una solución ofensiva con Joe Milton como titular. La defensa de Nueva York consiguió siete capturas sobre el quarterback.

Los Eagles comenzaron la temporada con dos victorias y no han vuelto a ganar desde entonces. El cambio de quarterback no corrigió las dificultades para avanzar y sumar puntos.

Tras el encuentro, Nick Sirianni reconoció que consideraría modificaciones en su cuerpo técnico. La falta de respuestas del ataque volvió a dominar el balance de Philadelphia.

New England Patriots

New England recibió 45 puntos ante Green Bay y cometió errores que redujeron sus posibilidades de competir. Drake Maye lanzó tres intercepciones y elevó a 13 su total de pérdidas de balón en la temporada.

La secundaria tampoco logró detener a Watson y Golden. Christian Gonzalez permitió 187 yardas en cobertura, según los datos que recoge USA Today.

Los Patriots concedieron avances constantes por aire y desperdiciaron posesiones con sus propias entregas. Esa combinación dejó el encuentro fuera de su alcance.

Indianapolis Colts

Indianapolis perdió 27-23 frente a Dallas y acumuló cinco derrotas consecutivas. Los Colts tenían la ventaja dentro de los últimos dos minutos, pero concedieron una recepción de 46 yardas de Ryan Flournoy que preparó el touchdown decisivo de los Cowboys.

Caleb Downs cerró después el partido con una intercepción a Daniel Jones. Indianapolis quedó con marca de 2-7 tras desperdiciar otra oportunidad de romper su mala racha.

La defensa no sostuvo la ventaja y el ataque falló en su última posesión. Los errores en el cierre volvieron a costarle una victoria a los Colts.

¿Qué jugadores sufrieron lesiones en la Semana 9 de la NFL?

Justin Herbert, Patrick Mahomes, Puka Nacua y Drew Lock estuvieron entre los jugadores que sufrieron lesiones durante los partidos del domingo. Sus casos dejaron distintos escenarios, desde el regreso al campo hasta la necesidad de estudios para conocer el alcance de las molestias.

Herbert se lastimó el dedo medio de la mano izquierda, la que no utiliza para lanzar, durante la derrota de los Chargers contra Houston. Jim Harbaugh señaló que podría tratarse de una fractura y decidió dejarlo fuera de los minutos finales, aunque el quarterback quería regresar. La evaluación médica deberá precisar el diagnóstico.

Mahomes sufrió un esguince en el codo derecho durante el segundo cuarto del triunfo de Kansas City sobre los Jets. El quarterback volvió para la siguiente serie ofensiva y una resonancia magnética no mostró una lesión importante, según NFL Network. Los Chiefs revisarán su evolución ante posibles molestias e inflamación.

Puka Nacua se lesionó una rodilla en la última jugada ofensiva de los Rams contra Washington. De acuerdo con el propio entrenador en jefe de los RAMS, Sean McVay, se espera que el receptor pueda ser enviado a la lista de lesionados debido a un esguince del ligamento colateral medial/posterior. A esto se suma una posible lesión en un dedo del pie.

Todo esto podría llevar a que Nacua se pierda al menos 4 semanas de acción, una muy mala noticia para el equipo que marcha con marca de 5-4 y está en la tercera posición del Oeste de la NFC.

Seattle también terminó con dudas en la posición de quarterback. Drew Lock sufrió una lesión en la zona de los oblicuos durante la victoria 17-3 sobre Arizona. Lock había ocupado el lugar de Sam Darnold, quien ya estaba fuera por problemas en el cuádriceps y las costillas. Mike Macdonald no confirmó la disponibilidad de Lock para el siguiente encuentro.

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