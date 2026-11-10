Messi rompe ocho marcas históricas en la MLS 2026 y llega a los playoffs con un récord inédito

‘La Pulga’ cerró la fase regular con cifras extraordinarias en goles y asistencias, consolidó su dominio ofensivo con Inter Miami y buscará extender su legado en la postemporada

Messi alcanzó varios récords esta temporada / Giorgio Viera / AFP

Lionel Messi terminó la temporada regular de la MLS 2026 con mucho más que un nuevo Botín de Oro. El capitán de Inter Miami reunió ocho marcas históricas relacionadas con su producción goleadora y sus contribuciones ofensivas, una colección de registros que confirma su impacto en el fútbol estadounidense. Ahora, el argentino afrontará los playoffs con otro objetivo, el de seguir ampliando su legado en la competición.

Con 26 goles en 31 partidos, Messi conquistó el Botín de Oro por segundo año consecutivo. Se convirtió así en el primer futbolista en la historia de la MLS que gana este reconocimiento en dos temporadas seguidas. Además, es el sexto jugador que consigue el premio más de una vez.

Pero su dominio no se limita a la tabla de goleadores. El argentino también terminó la fase regular con 17 asistencias, para un total de 43 contribuciones directas de gol. Es decir, participó en 43 anotaciones de Inter Miami, ya fuera como autor del tanto o como responsable del último pase.

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Las ocho marcas históricas de Messi en la MLS

La primera marca es su bicampeonato consecutivo del Botín de Oro, un logro que ningún jugador había conseguido antes. La segunda está relacionada con su regularidad, ya que se convirtió en el segundo futbolista de la MLS que anota al menos 25 goles en dos temporadas consecutivas. Messi consiguió 29 tantos en 2025 y otros 26 en 2026.

Su producción también sobresale al comparar dos campañas completas. Entre 2025 y 2026 acumuló 55 goles, la segunda mayor cantidad conseguida por un jugador en un periodo de dos temporadas.

La cuarta marca corresponde a su rendimiento durante tres temporadas. Messi llegó a 75 goles entre 2024 y 2026, la segunda cifra más alta registrada por un futbolista de la MLS en cualquier periodo de tres campañas. A esto se suma otro logro compartido: es uno de los dos jugadores que han conseguido al menos 20 tantos durante tres temporadas consecutivas. El otro es Denis Bouanga, quien lo logró entre 2023 y 2025.

El quinto registro está relacionado con su capacidad para generar peligro de manera constante. Messi fue el primer futbolista en la historia de la MLS que consiguió al menos 40 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas. En 2025 sumó 48, con 29 anotaciones y 19 asistencias, mientras que en 2026 terminó con 43, producto de 26 goles y 17 pases decisivos.

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Precisamente, esas 43 contribuciones representan la tercera mejor cifra individual en una temporada regular de la MLS. La séptima marca alcanzada por Messi fue que acumuló 127 participaciones directas en goles entre 2024 y 2026, una cifra que supera por 29 las 98 registradas por Evander durante ese mismo periodo. Se trata del mejor registro acumulado en una ventana de tres temporadas.

Los números que explican su dominio ofensivo en 2026

Además de estas marcas, Messi terminó la campaña con otras estadísticas destacadas. Anotó 25 goles sin contar los penales, la segunda mayor cantidad en una temporada de la MLS. El primer puesto también le pertenece, gracias a los 28 tantos sin penalti que consiguió en 2025.

Su promedio de 0.84 goles por partido fue el más alto de la competición durante la fase regular. También compartió el liderato en encuentros con al menos dos anotaciones: consiguió seis partidos con ese registro, una muestra más de su capacidad para resolver encuentros en diferentes circunstancias.

Inter Miami y Messi comienzan el camino hacia la MLS Cup

El siguiente capítulo se escribirá en los playoffs. Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este y enfrentará a Columbus Crew, séptimo clasificado, en la primera ronda de la postemporada. La serie se disputará al mejor de tres partidos y el conjunto de Florida tendrá la ventaja de localía.

A nivel individual, Messi todavía puede sumar otro reconocimiento a su temporada. El argentino aspira a conquistar su tercer premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, después de obtenerlo en 2024 y 2025. De conseguirlo, establecería otra marca histórica en la competición.

Por ahora, el objetivo inmediato del argentino será ayudar a Inter Miami a superar la primera ronda y acercarse al título de la MLS Cup. Después de una fase regular alcanzando varios registros históricos, la postemporada representa una nueva oportunidad para demostrar que su influencia en el fútbol estadounidense sigue creciendo.

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