Houston limita la cooperación de la policía con ICE tras las elecciones

El alcalde John Whitmire firmó una orden que limita cuándo la policía de Houston debe contactar a ICE

La nueva política llega después de las victorias demócratas | Claro Sports



La policía de Houston modificará el procedimiento que sigue cuando encuentra una orden administrativa de inmigración en sus consultas de antecedentes. El alcalde John Whitmire firmó este viernes 6 de noviembre una orden ejecutiva que limita las circunstancias en las que el Departamento de Policía de Houston (HPD) debe comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A partir de la nueva directriz, los agentes contactarán a ICE cuando arresten a una persona por un cargo que pueda llevarla a prisión y esta también tenga una orden administrativa migratoria. Si durante una intervención de tránsito el oficial únicamente expide una citación o una advertencia, sin arrestar al conductor, no deberá llamar a ICE por el solo hecho de encontrar una de esas órdenes.

La decisión modifica una política que provocó meses de controversia entre el gobierno municipal, organizaciones defensoras de los inmigrantes y autoridades estatales. Whitmire justificó el cambio como una forma de reducir el temor en la comunidad, mientras que sus críticos señalaron que la decisión llegó después de las elecciones en las que los demócratas derrotaron a los republicanos en los principales cargos estatales de Texas.

¿Qué cambia en Houston con la nueva orden sobre ICE?

La nueva directriz modifica las instrucciones que seguían los oficiales de HPD cuando encontraban una orden administrativa de inmigración en las bases de datos policiales.

Hasta ahora, los agentes debían contactar a ICE cuando detectaban una de esas órdenes y esperar un tiempo razonable para que un representante federal acudiera al lugar. Esa práctica podía prolongar una intervención policial incluso después de que hubiera concluido el motivo original de una detención de tránsito.

Con la orden firmada por Whitmire, la existencia de una orden administrativa migratoria ya no será, por sí sola, motivo para contactar a ICE ni para prolongar una detención. El jefe de la policía de Houston, J. Noe Díaz, explicó que los agentes solo deberán comunicarse con la autoridad federal cuando arresten a una persona por un cargo que implique posible ingreso en prisión y, además, encuentren una orden administrativa de ICE.

El ejemplo presentado por el propio jefe policial es una infracción menor de tránsito: si un oficial detiene a un conductor, le expide una citación y no lo arresta, la persona podrá continuar su camino sin que HPD contacte a ICE por la existencia de una orden migratoria.

El criterio no se limita exclusivamente a delitos violentos. La orden se refiere a cargos que pueden llevar a prisión; por eso, la diferencia fundamental es si existe un arresto que implique el ingreso de la persona en custodia, además de la orden administrativa migratoria.

Esto no significa que Houston haya prohibido las operaciones migratorias federales ni que ICE pierda autoridad para actuar dentro de la ciudad. La disposición modifica el procedimiento de la policía municipal y las condiciones bajo las cuales debe contactar a la agencia federal.

¿Por qué Houston modificó su política migratoria?

La decisión es el desenlace de una disputa que durante meses enfrentó al gobierno municipal, organizaciones defensoras de los inmigrantes y autoridades estatales.

El 8 de abril, el Concejo Municipal aprobó cambios para limitar la colaboración policial con ICE. Entre ellos estaba eliminar la espera obligatoria de 30 minutos para que los agentes federales acudieran a determinadas intervenciones de tránsito en las que HPD encontraba órdenes administrativas migratorias.

Sin embargo, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar fondos estatales destinados a seguridad pública si Houston no garantizaba la cooperación con las autoridades federales. La cifra en disputa llegó a aproximadamente 114 millones de dólares.

Ante el riesgo de perder esos recursos, la ciudad modificó nuevamente sus disposiciones. La policía recibió instrucciones para contactar a ICE cuando encontrara órdenes administrativas migratorias y esperar un tiempo razonable para que los agentes federales pudieran hacerse cargo de la persona.

La política generó nuevas críticas. Organizaciones comunitarias y representantes locales advirtieron que la posibilidad de que una intervención policial cotidiana terminara en contacto con ICE podía desalentar a inmigrantes a denunciar delitos, pedir ayuda o colaborar con las autoridades.

El cambio anunciado por Whitmire llega después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott. El alcalde reconoció que el nuevo escenario político influyó en su decisión y afirmó que buscaba reducir el miedo y la ansiedad en la comunidad.

Hinojosa asumirá el gobierno estatal en enero de 2027. Por tanto, la orden de Houston se aplicará mientras Abbott todavía permanece en el cargo. Whitmire dijo que asumiría la responsabilidad de modificar la política sin esperar al cambio de administración.

¿Qué dicen las organizaciones migrantes y las autoridades?

La decisión recibió el respaldo de organizaciones defensoras de los inmigrantes, aunque también hubo críticas al momento en que se produjo.

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, consideró que el cambio era necesario desde el principio de la controversia y pidió que las autoridades cumplan la nueva directriz. La organización había denunciado que la colaboración policial con ICE podía generar temor entre las familias y afectar la disposición de los residentes a acudir a la policía.

El contralor de Houston, Chris Hollins, calificó la medida como un primer paso positivo, pero cuestionó que el alcalde no hubiera actuado antes. Su crítica apuntó a que los incidentes relacionados con ICE en la ciudad no habían sido suficientes para provocar el cambio, mientras que el resultado electoral sí contribuyó a hacerlo posible.

Desde el gobierno federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su rechazo a las restricciones locales de cooperación. Una portavoz sostuvo que las alianzas con las fuerzas policiales son importantes para detener a personas con antecedentes criminales y cuestionó a los gobiernos que limitan esa colaboración.

La discusión, por tanto, no termina con la firma de la orden. El alcance de la nueva política dependerá de cómo HPD la aplique y de la respuesta de las autoridades estatales y federales.

¿La orden de Houston detiene las deportaciones de ICE?

No. La disposición no cancela las facultades federales de inmigración ni impide que ICE realice arrestos u operativos en Houston. Tampoco convierte automáticamente a la ciudad en un lugar libre de cooperación con las autoridades migratorias.

La diferencia está en el papel de la policía municipal. HPD deja de tener la instrucción de contactar a ICE por el solo hallazgo de una orden administrativa migratoria cuando no existe un arresto por un cargo que pueda llevar a prisión.

También es importante distinguir entre una orden administrativa de ICE y una orden judicial de arresto penal. La primera es un instrumento emitido por autoridades migratorias federales; no equivale por sí misma a una orden de arresto firmada por un juez.

La legislación de Texas conocida como Senate Bill 4 (SB 4), aprobada en 2017, incluye disposiciones sobre la cooperación de las agencias locales con las autoridades federales y sobre el cumplimiento de determinadas solicitudes de detención migratoria, conocidas como detainers. Estas solicitudes no deben confundirse con las órdenes administrativas de ICE que aparecen en las bases de datos policiales: son instrumentos distintos y tienen alcances diferentes.

Para los habitantes de Houston, el cambio más visible estará en las intervenciones policiales cotidianas: una infracción menor de tránsito que termina en una citación o advertencia, sin arresto, ya no deberá convertirse por sí sola en una comunicación de HPD con ICE. La medida busca separar la aplicación de las normas locales de tránsito y seguridad del procedimiento de colaboración migratoria federal, aunque su implementación y sus posibles consecuencias legales seguirán bajo escrutinio.

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