Milwaukee vuelve a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional: elimina a San Diego y se cita con los Dodgers

Milwaukee firmó una temporada histórica con 103 victorias y ahora buscará llegar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982

Brewers avanzan a la Serie de Campeonato. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Milwaukee Brewers están nuevamente a un paso de la Serie Mundial 2026. Por segundo año consecutivo, la novena de Wisconsin disputará la Serie de Campeonato de la Liga Nacional después de vencer 3-1 a los San Diego Padres en el Juego 4, celebrado en Petco Park.

La victoria tuvo un significado especial para Milwaukee porque puso fin a una de las rachas negativas más prolongadas de la franquicia en octubre. Los Cerveceros habían perdido 12 juegos consecutivos de postemporada como visitantes, una marca que igualaba el récord histórico de MLB. En San Diego encontraron la respuesta que necesitaban y cerraron la serie en el primer intento.

El resultado también coronó una temporada regular que ya había entrado en los libros de historia del club. Milwaukee terminó con 103 victorias, el mejor registro en la historia de la franquicia, y ahora superó a unos Padres que llegaron a la Serie Divisional después de un cierre de temporada en el que también mostraron un alto nivel competitivo.

Milwaukee vuelve a encontrarse con los Dodgers

La siguiente parada será una revancha. Los Cerveceros se enfrentarán por segundo año consecutivo a los Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, después de que Los Ángeles eliminara a los Atlanta Braves en cuatro juegos. La serie comenzará el domingo 11 de octubre en American Family Field, casa de Milwaukee.

El antecedente reciente favorece a los Dodgers, que derrotaron a Milwaukee en la NLCS de 2025. Sin embargo, la historia entre ambas franquicias en esta instancia también incluye la serie de 2018, mientras que la anterior aparición de los Cerveceros en la NLCS, en 2011, terminó ante los St. Louis Cardinals.

Este Milwaukee llega con argumentos diferentes. El equipo ganó 103 partidos durante la temporada regular y acaba de superar el obstáculo que durante años había condicionado sus actuaciones en carretera durante los playoffs.

Gasser, Mitchell y Chourio construyen la victoria

La clasificación volvió a mostrar la profundidad de los Cerveceros. Robert Gasser, adquirido en 2022 como parte del cambio que envió a Josh Hader a San Diego, fue el encargado de iniciar el encuentro en una situación de máxima exigencia.

El zurdo lanzó cuatro entradas, permitió una carrera y tres hits, además de ponchar a tres bateadores. Gasser había comenzado 2026 fuera del roster de Grandes Ligas y pasó buena parte del año entre las menores y su regreso después de la cirugía Tommy John.

En la ofensiva apareció Garrett Mitchell, quien llegó al cuarto partido con apenas dos imparables en 11 turnos y seis ponches. Esta vez produjo la primera carrera de Milwaukee con un sencillo en la tercera entrada y posteriormente conectó un triple para iniciar el quinto capítulo.

La otra figura fue Jackson Chourio. El venezolano produjo la carrera que puso nuevamente arriba a Milwaukee en la quinta entrada y terminó la serie con 17 carreras impulsadas en su trayectoria de postemporada, superando a Ryan Braun como el líder histórico de los Cerveceros en ese departamento. Además, igualó a Andruw Jones con 17 RBI antes de cumplir 23 años, la mayor cifra en la historia de los playoffs en ese rango de edad.

El bullpen de Milwaukee vuelve a cerrar la puerta

Con la ventaja 3-1 después del elevado de sacrificio de Sal Frelick en la sexta entrada, Milwaukee entregó el partido a su cuerpo de relevistas. La respuesta fue inmediata: Aaron Ashby trabajó tres entradas sin permitir hits ni carreras, mientras que Abner Uribe lanzó el octavo episodio.

Los Padres tuvieron una oportunidad para acercarse en el marcador. Manny Machado conectó un batazo que amenazaba con convertirse en un cuadrangular de dos carreras, pero Garrett Mitchell recorrió el jardín central y realizó una atrapada contra la pared para conseguir el segundo out.

La defensa volvió a aparecer poco después. Brice Turang atrapó una pelota complicada en territorio de foul, una jugada que permitió completar la entrada y conservar la ventaja de Milwaukee.

Trevor Megill cierra la serie y Milwaukee hace historia

La responsabilidad del noveno episodio quedó en manos de Trevor Megill, quien consiguió su segundo salvamento de la serie. Mientras el cerrador trabajaba la última entrada, Jacob Misiorowski se mantenía preparado en el bullpen por si la situación obligaba a utilizarlo.

Misiorowski terminó la temporada regular como uno de los principales candidatos al Premio Cy Young de la Liga Nacional, después de liderar las Grandes Ligas en efectividad, ponches, WHIP y promedio de bateo de los rivales. El plan de Milwaukee era mantenerlo disponible para el Juego 1 de la Serie de Campeonato.

El plan funcionó. Megill consiguió los tres outs finales y Milwaukee terminó con una racha de 12 derrotas consecutivas como visitante en postemporada, además de convertirse en el primer equipo de esta Serie Divisional en avanzar a la siguiente ronda.

Ahora, Milwaukee vuelve a una instancia que conoce bien, pero con una cuenta pendiente. Los Cerveceros forman parte de las cinco franquicias activas que nunca han ganado una Serie Mundial, junto con los Seattle Mariners, San Diego Padres, Tampa Bay Rays y Colorado Rockies.

Por segundo año consecutivo, los Cerveceros están a cuatro victorias de llegar a la Serie Mundial y nuevamente tendrán a los Dodgers enfrente. Después de una temporada regular con récord de franquicia y de terminar con una racha que durante años había condicionado sus visitas a los playoffs, Milwaukee tendrá otra oportunidad de demostrar que esta versión del equipo puede llegar más lejos que las anteriores.