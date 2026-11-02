La estadística clave que pone a las Chivas como el equipo más peligroso de la Liguilla del Apertura 2026

Las Chivas, Cruz Azul y América lograron amarrar sus boletos para la próxima Liguilla del Apertura 2026, pese a que al torneo aún le faltan dos jornadas

Chivas clasifica a la Liguilla del Apertura 2026 | Imago7

Las Chivas del Guadalajara vencieron este fin de semana al Atlante por 4-2 en el Estadio Akron, un resultado que permitió al equipo de Gabriel Milito asegurar su clasificación a la Liguilla a falta de dos jornadas para el cierre del torneo regular. Después de 15 fechas, el conjunto rojiblanco presume la mejor defensa del Apertura 2026, una condición que lo coloca entre los principales candidatos a competir por el título del fútbol mexicano.

El Rebaño Sagrado se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del certamen gracias a su propuesta ofensiva y a los sistemas 3-4-3 y 3-4-2-1 que suele emplear el técnico argentino. Sin embargo, su fortaleza no se limita al ataque. La intensidad de su planteamiento y la capacidad para aprovechar los espacios también han contribuido a consolidar una estructura defensiva que destaca por encima de sus rivales.

El Guadalajara apenas ha recibido 14 goles después de 15 jornadas, una cifra que representa menos de una anotación en contra por partido. La estadística cobra mayor relevancia al compararla con la del resto de los equipos de la Liga MX, pues los Tuzos del Pachuca ocupan el segundo lugar en este apartado con 19 tantos recibidos. La diferencia de cinco goles confirma la solidez del conjunto rojiblanco y respalda su condición como la defensa más efectiva del campeonato.

Parte de esa fortaleza puede explicarse desde la propuesta táctica de Milito. Su equipo busca asumir la iniciativa, presiona al rival y procura mantener el balón lejos de su propia área. Este enfoque obliga a los adversarios a tomar precauciones ante la amenaza ofensiva del Rebaño, que suele castigar los espacios cuando encuentra oportunidades para atacar. Así, el equilibrio entre la presión y la capacidad para recuperar posiciones defensivas se convierte en un factor determinante para limitar el daño de sus contrincantes.

Entre los equipos que ya aseguraron su boleto a la Fiesta Grande también aparecen América y Cruz Azul, protagonistas junto con Guadalajara de una lucha por los primeros puestos de la clasificación. Los tres clubes suman 29 puntos, aunque las Águilas cuentan con una diferencia de goles de +15. No obstante, al comparar únicamente los registros defensivos, el panorama cambia: el equipo de Guillermo Almada ha recibido 21 tantos, mientras que la Máquina Cementera acumula 24. Ambos registros superan la cifra del conjunto tapatío.

Otro elemento importante en el rendimiento rojiblanco es Raúl ‘Tala’ Rangel, quien atraviesa un buen momento bajo los tres postes. El guardameta ha ganado confianza desde su consolidación como titular de la Selección Mexicana y sus actuaciones también han resultado determinantes para el Guadalajara. En el Apertura 2026 suma seis porterías a cero, un registro que refleja su capacidad para responder en momentos clave y que complementa el trabajo colectivo de la defensa.

Chivas tiene la mejor defensa del Apertura 2026 | Claro Sports

A pesar de tener la clasificación asegurada, las Chivas todavía cuentan con dos compromisos para cerrar la fase regular. El primero será ante León, el 8 de noviembre, mientras que el segundo llegará el 22 de noviembre frente a Cruz Azul. Estos encuentros representan una oportunidad para sumar puntos y mejorar su posición en la tabla, un aspecto que puede marcar diferencias en la Liguilla, donde el lugar obtenido durante el torneo regular tiene relevancia en caso de empate en el marcador global.

La clasificación del Guadalajara ya no está en riesgo, pues León, Tijuana y Santos Laguna suman 22 puntos y únicamente pueden alcanzar un máximo de 28 unidades. Por ello, el objetivo rojiblanco apunta ahora a cerrar el torneo con la mayor cantidad de puntos posible y conservar una de sus principales fortalezas: la solidez defensiva. Con el respaldo de sus números, la propuesta ofensiva de Gabriel Milito y las actuaciones de Rangel, el Rebaño Sagrado buscará trasladar su buen momento a la fase decisiva del campeonato.