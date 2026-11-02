Toño Moreno advierte que ya no hay favoritos para ganar la Liga MX y suma al Toluca entre los candidatos pese al mal momento

El analista de Claro Sports considera que América, Chivas, Cruz Azul y Toluca tienen argumentos para conquistar el Apertura 2026

¿Quiénes son los candidatos para el título de Liga MX? | Imago 7

La pelea por el liderato del Apertura 2026 está más cerrada que nunca, con América, Chivas y Cruz Azul empatados en 29 puntos a falta de dos jornadas para concluir la fase regular. Sin embargo, para Toño Moreno terminar en la primera posición no necesariamente significa llegar como el principal aspirante al título, especialmente por las semanas que todavía restan antes del inicio de la Liguilla.

En Claro Sports por W Radio, Moreno recordó una conocida frase del compositor mexicano José Alfredo Jiménez: “No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar”, para explicar la importancia del momento futbolístico con el que los equipos afrontarán la fase definitiva del campeonato.

“Así se juegan las Liguillas”, señaló el analista, quien destacó que todavía quedan compromisos de la fase regular y una pausa por la fecha FIFA. Por ello, consideró que la discusión no debe centrarse únicamente en quién termina como líder general, sino en qué equipo consigue llegar en mejores condiciones a la disputa por el campeonato.

Toño Moreno considera que América, Chivas y Cruz Azul son candidatos, pero no favoritos

La igualdad entre los tres equipos que encabezan la clasificación también se ha trasladado al debate sobre cuál tiene mayores posibilidades de levantar el trofeo. Moreno reconoció que el panorama ha cambiado respecto a semanas anteriores, cuando el América parecía contar con argumentos suficientes para ser señalado como el principal favorito.

“Solo hay candidatos, ya no hay favoritos”, aseguró , quien explicó que las actuaciones recientes han provocado que las opiniones cambien demasiado como para mantener a un solo club por encima del resto.

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Bajo ese escenario, el analista colocó a las Águilas, al Guadalajara y a La Máquina en un mismo grupo de aspirantes. Aunque los tres clubes llegan a la recta final con posibilidades de quedarse con la cima, ninguno ha conseguido establecer una superioridad que permita anticipar lo que ocurrirá en las eliminatorias.

Toluca también es candidato al título pese a su caída de rendimiento

Aunque América, Chivas y Cruz Azul concentran la atención por su lucha en la parte alta de la tabla, Moreno rechazó que el próximo campeón necesariamente tenga que salir de ese grupo. Para el analista, Toluca es un cuarto aspirante que no debe descartarse, incluso si su rendimiento reciente ha generado dudas, sumando siete partidos sin ganar

Los Diablos Rojos mantienen condiciones que pueden convertirlos en un rival peligroso durante la Liguilla. Entre sus principales fortalezas mencionó el peso de su estadio, el respaldo de su afición, la calidad de su entrenador y la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar partidos importantes.

Moreno considera especialmente relevante que los escarlatas puedan terminar entre los cuatro primeros lugares de la clasificación, una posición que les permitiría cerrar como locales los cuartos de final. “Toluca tiene un plantelazo, tiene una experiencia, no lo podemos descontar“.

¿Chivas debe renovar a Gabriel Milito aunque no gane el Apertura 2026?

Otro de los temas abordados fue la continuidad de Gabriel Milito al frente del Guadalajara, cuyo proyecto ha permitido al conjunto rojiblanco llegar a las últimas jornadas con posibilidades de conquistar el liderato general.

Ante la pregunta de si la directiva debería renovar al entrenador argentino incluso si no consigue el campeonato, Moreno respaldó la continuidad del proceso deportivo, al considerar que los resultados y el funcionamiento colectivo ofrecen motivos suficientes para mantener el proyecto.

Chivas cuenta con una estructura de trabajo que está funcionando y que merece tiempo para consolidarse, sin condicionar necesariamente la permanencia de su técnico a la obtención inmediata de un título.