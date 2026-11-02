¡Arde la Liga MX! América, Chivas y Cruz Azul desatan una guerra por el liderato del Apertura 2026

Los tres clubes están empatados en puntos y definirán al líder de la competencia en las últimas dos fechas de la fase regular

América, Chivas y Cruz Azul se declaran la guerra por la cima | Claro Sports

El Apertura 2026 de la Liga MX está al rojo vivo y nadie tiene asegurado el liderato. América, Chivas y Cruz Azul protagonizan una verdadera guerra por la cima de la tabla general que promete mantener la incertidumbre hasta la última jornada. Los tres clubes acumulan 29 puntos después de 15 fechas, por lo que la diferencia de goles se ha convertido en el factor que, hasta el momento, separa a los principales candidatos a terminar en el primer lugar y enfrentar a la Liguilla con la ventaja de cerrar todas sus eliminatorias como local.

El América conserva el liderato general con una diferencia de +15 goles, luego de rescatar un empate 2-2 ante Toluca en el Estadio Azteca. Las Águilas cuentan con la ofensiva más productiva del campeonato, con 36 anotaciones, aunque también han recibido 21 tantos. El conjunto azulcrema tendrá que defender su posición en dos visitas consecutivas que podrían complicar sus aspiraciones de cerrar el torneo en lo más alto.

Las Chivas ocupan la segunda posición con 29 unidades y una diferencia de +11 goles, mientras que Cruz Azul completa el triple empate con una diferencia de +10. El Guadalajara presume la mejor defensa del campeonato, con apenas 14 tantos recibidos, mientras que La Máquina cuenta con la segunda mejor ofensiva, con 34 anotaciones. Una sola jugada, un gol recibido o una victoria por amplio margen podría modificar el orden de los tres equipos en las últimas fechas del certamen.

América, con mucho sufrimiento sigue en la cima del Apertura 2026

El América estuvo cerca de perder el liderato ante Toluca, pero consiguió rescatar un empate en el Estadio Azteca. Las Águilas llegaron a 29 puntos y recuperaron la primera posición que momentáneamente había ocupado Guadalajara después de vencer al Atlante. La diferencia de goles terminó por favorecer a los dirigidos de Coapa, que mantienen una ventaja de cuatro tantos sobre Chivas y cinco respecto a Cruz Azul en ese apartado.

Sin embargo, el calendario no ofrece facilidades para el América, que tendrá que visitar a Pumas en Ciudad Universitaria y posteriormente viajar a Monterrey para enfrentar a Tigres en el Estadio Universitario. Dos compromisos fuera de casa que pondrán a prueba su capacidad para defender el liderato y llegar a la Liguilla desde la primera posición.

Próximos partidos del América:

Pumas vs América | Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre

Tigres vs América | Jornada 17 | Sábado 21 de noviembre

Las Chivas pelearán por el liderato hasta la jornada 17

El Guadalajara también tiene argumentos para soñar con terminar como líder general del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado derrotó al Atlante en el Estadio Akron y alcanzó las 29 unidades, aunque posteriormente fue desplazado por América debido a la diferencia de goles. Los rojiblancos registran 25 anotaciones a favor y apenas 14 en contra, cifras que los colocan como la defensa menos goleada del campeonato. Su calendario incluye una visita de León y un enfrentamiento directo contra Cruz Azul, que podría definir el orden de los primeros lugares.

Próximos partidos de Chivas:

Chivas vs León | Jornada 16 | Domingo 8 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Jornada 17 | Domingo 22 de noviembre

Cruz Azul, en busca del bicampeonato en medio de la pelea por ser líder del torneo

Cruz Azul tampoco piensa renunciar a la cima y buscará llegar a la Liguilla con la posibilidad de conquistar el bicampeonato. La Máquina derrotó 2-1 a León en el Estadio Azteca y alcanzó los 29 puntos, aunque el gol recibido en los últimos minutos le impidió superar a Chivas en la clasificación. Con el 2-0 parcial, los cementeros se colocaban por encima del Guadalajara, pero el descuento de La Fiera terminó por dejarlos en la tercera posición. Ahora, el conjunto de La Noria deberá visitar a Tigres y posteriormente enfrentarse al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron, en un compromiso que podría tener consecuencias directas en la disputa por el liderato.

Próximos partidos de Cruz Azul:

Tigres vs Cruz Azul | Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Jornada 17 | Domingo 22 de noviembre

¿Qué necesitan América, Chivas y Cruz Azul para terminar líderes del Apertura 2026?

América depende de sí mismo: si vence a Pumas y Tigres, llegará a 35 puntos. Si Chivas o Cruz Azul también alcanzan esa cifra, el desempate será por diferencia de goles. Las Águilas parten con una ventaja de cuatro goles sobre el Rebaño y de cinco sobre la Máquina, mientras que el enfrentamiento entre Guadalajara y Cruz Azul garantiza que ambos no puedan sumar seis puntos.

Chivas necesita ganar sus dos partidos, primero ante León y después contra Cruz Azul, para llegar a 35 unidades. Sin embargo, también requiere que América deje puntos en alguno de sus encuentros. Si ambos terminan con 35, el Guadalajara deberá remontar los cuatro goles que actualmente lo separan del América en diferencia de goles.

Cruz Azul tiene un camino similar: debe vencer a Tigres y después derrotar a Chivas para alcanzar 35 puntos, además de esperar un tropiezo del América. Si las Águilas también llegan a 35, la Máquina tendría que remontar su desventaja de cinco goles en diferencia. Por ello, América mantiene el control de la cima, mientras Chivas y Cruz Azul necesitan combinar sus resultados con un tropiezo azulcrema o superarlo en la diferencia de goles.

La batalla por el primer lugar promete extenderse hasta los últimos minutos de la jornada 17. América tiene la ventaja en la diferencia de goles, Chivas cuenta con la defensa más sólida y Cruz Azul mantiene una de las ofensivas más productivas del certamen. Con apenas dos partidos pendientes para cada equipo y un enfrentamiento directo entre Guadalajara y La Máquina, el Apertura 2026 se encamina a una definición en la que cualquier resultado podría cambiar al líder general antes del inicio de la Liguilla.