Zendejas reaparece para el Cruz Azul vs América y advierte quién es local en el Azteca

El jugador del América habló también de su recuperación, la competencia interna y la obligación de sumar tres puntos ante los cementeros

Zendejas durante el Apertura 2026 con América | Imago7

Alejandro Zendejas está listo para volver a la actividad después de permanecer ocho semanas fuera por lesión, justo cuando América se prepara para enfrentar a Cruz Azul en uno de los partidos marcados dentro de su calendario. El mediocampista explicó que ya se encuentra en condiciones de sumar minutos y también dejó claro que aunque las Águilas aparezcan administrativamente como visitantes para el Clásico Joven, el mediocampista aseguró que el escenario siempre será casa del conjunto azulcrema.

El futbolista azulcrema reconoció que su recuperación coincidió con un periodo en el que se perdió la pretemporada, partidos de Leagues Cup y compromisos de Liga MX: “El tema de la lesión ya me siento muy bien. Fueron ocho semanas que duré fuera. Todos piensan o se siente que fue demasiado tiempo por el tema de que el verano fue muy largo, que no fue la pretemporada, que me perdí partidos de Leagues Cup, de la Liga, pero para mí pasó bastante rápido”, explicó.

Zendejas detalló que las primeras semanas fueron las más complicadas por las limitaciones propias de la recuperación, pero aseguró que su situación cambió conforme avanzó el proceso: “Las primeras semanas un poco lentas por lo que podía hacer, lo que no podía hacer, pero ahorita estoy en un muy buen momento, ya me siento listo para jugar unos minutos y ojalá así sea mañana”, afirmó.

Su regreso también encuentra una competencia interna que se ha intensificado durante su ausencia. Zendejas reconoció el momento de Violante y admitió que todavía está en proceso de adaptación a la idea de Guillermo Almada, debido a que no realizó la pretemporada con el equipo. “La competencia que tenemos todos interna es muy buena. Violante ahorita anda jugando muy bien, yo se lo he dicho. Como no me tocó estar en la pretemporada con ellos en España, todavía me estoy acostumbrando a su idea de juego”.

El mediocampista incluso reveló que observa a su compañero para entender mejor lo que exige Almada dentro del campo: “Veo mucho a Violante cómo está jugando para ver cómo lo hace, qué pide de él, porque lo viene haciendo muy bien, viene metiendo muchos goles. Yo en los entrenamientos hago lo que hacía el torneo pasado, pero con los detalles que me pide el profe. Todavía me falta un poquito para aprender su idea de juego”, señaló.

El regreso de Zendejas coincide además con una etapa del calendario marcada por los clásicos. Para el jugador del América, los próximos dos compromisos representan una oportunidad para tomar distancia en la clasificación: “Para la afición y para nosotros es muy importante. La verdad, muy bonito que se vienen dos seguidos. Pueden ser partidos muy importantes donde nos podemos separar de algunos equipos. Ojalá mañana y el próximo fin también sean buenos partidos para sumar de tres”.

Sobre Cruz Azul, Zendejas evitó comparar el actual momento con lo ocurrido previamente en Leagues Cup y pidió concentrarse exclusivamente en la Liga MX. “Son dos torneos muy diferentes. Lo que pasó en Leagues Cup ya fue el pasado. Ahora nos tenemos que enfocar en lo que es la Liga, 100%. Venimos muy bien, jugando muy bien, de líderes, y este es otro partido que tenemos que tomar con mucha seriedad”, explicó. Después añadió: “Sabemos que no va a ser un partido fácil porque todos los partidos con Cruz Azul se nos complican”.

Zendejas también habló sobre lo que significa disputar estos encuentros en el Estadio Azteca y rechazó que el equipo pueda sentirse visitante en ese escenario: “Siempre cuando jugamos en el Azteca es nuestra casa y así va a ser siempre. No sé si vaya a haber más azul que amarillo, ojalá y no, pero todo depende del tema de los boletos. Cada vez que nosotros jugamos en el Azteca sentimos que estamos en casa”.

El azulcrema también fue contundente al referirse a la pelea por los primeros lugares: “Sabemos lo que nos jugamos, ellos también. Del puesto primero al ocho estamos muy cerca; si alguien gana, alguien pierde, todos se pueden juntar. Entonces mañana va a ser un partido muy importante donde este clásico se tiene que ganar sí o sí y así alejarnos de los puestos de abajo”, sentenció.

Otro de los temas que abordó fue la llegada de refuerzos. Zendejas destacó el trabajo realizado durante el mercado y aseguró que el plantel tiene la responsabilidad de facilitar su adaptación: “Sabemos que son jugadores de muy buena calidad, que vienen de unas ligas muy buenas, entonces que se acoplen lo más rápido posible también es trabajo nuestro para hacerlos sentir como en casa. Este torneo vamos a tener un muy buen equipo”.

Finalmente, el mediocampista dejó clara su postura sobre las rivalidades del América: “Yo sí creo que son los tres clásicos. Para nosotros se sintió en la liguilla pasada, fue una serie muy buena, pero sí, para mí sí son los tres clásicos”, señaló al colocar a Cruz Azul y Pumas dentro de los duelos que el plantel considera de máxima exigencia.

Te puede interesar: