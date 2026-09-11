Melvin Brown pone presión al Cruz Azul antes del Clásico Joven ante América: “No puedes perder”

El exjugador celeste también habló del fichaje fallido de Erik Lira al Monaco y la llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, representa mucho más que un partido para Melvin Brown. El exfutbolista de la Máquina habló en exclusiva para Peloteando de Claro Sports sobre lo que significa enfrentar a las Águilas y recordó cómo vivió esta rivalidad durante su etapa como jugador del conjunto celeste.

Brown aseguró que desde el interior de Cruz Azul este encuentro siempre estuvo marcado como uno de los compromisos que no se podían dejar escapar: “Sí, es una tradición que nosotros la vivimos y aparte te compromete, ¿no? Tú sabes, tienes desmarcado en el calendario ese partido, no puedes perder por todo ese cariño de nuestra afición”, señaló sobre el choque ante América.

El exdefensa también recordó el balance que tuvo ante los azulcremas durante sus diferentes etapas con la Máquina: “Afortunadamente me fue bastante bien con Cruz Azul. La primera etapa no perdí ni un solo juego, fueron empates o victorias, creo que fueron cinco y cinco. Ya la segunda etapa sí perdimos uno y ganamos otro, así que es una gran alegría”, explicó al recordar sus Clásicos Jóvenes.

A propósito del partido de este fin de semana, Brown puso énfasis en el papel que deberían tener los futbolistas formados en las fuerzas básicas de ambos clubes. El exjugador recordó que en su generación encontró respaldo en José Luis Trejo, técnico que le abrió las puertas del primer equipo junto con otros elementos surgidos de la cantera: “Yo tuve la fortuna de encontrarme a un gran entrenador, a mi padre futbolístico como es José Luis Trejo, y nos dio la oportunidad y confió en nosotros”, comentó.

Brown destacó que aquella generación llegó a tener una presencia mexicana importante en uno de los momentos que marcaron su etapa con Cruz Azul: “Si mal no recuerdo, éramos siete hechos en Cruz Azul en esa final de la Copa Libertadores. Más Almaguer, éramos ocho mexicanos”, recordó. A partir de esa experiencia, consideró que los jóvenes deberían ocupar un lugar mayor en el fútbol nacional: “Los chicos deben de ser los verdaderos protagonistas del fútbol mexicano y ahora se viene un lindo clásico”.

El exfutbolista reconoció que la exigencia por competir por campeonatos también ha condicionado las oportunidades para los elementos surgidos de las fuerzas básicas de la Máquina: “Cruz Azul siempre es ante la necesidad de tener grandes equipos y de siempre estar buscando el campeonato”, señaló. Sin embargo, cuestionó que después de la inversión realizada en categorías inferiores no siempre exista un camino hacia el primer equipo: “A veces uno no entiende y dices: ‘¿Por qué no das la oportunidad si has invertido tanto dinero?’”.

Melvin Brown habla previo al Clásico Joven | Imago7

Brown recordó que José Luis Trejo asumió ese riesgo con su generación después de un proceso previo de trabajo: “Lo que pasó con nosotros es que tuvimos la suerte de encontrarnos a José Luis Trejo y que se la jugara”, explicó. También resaltó que haber crecido dentro de la institución les permitió afrontar la presión del primer equipo: “Ya con él llevábamos un trabajo de dos años, ya entendíamos muy bien lo que era el sistema y aparte no nos pesaba el tener la camiseta de Cruz Azul porque ahí crecimos”.

Durante la conversación también se refirió a Erik Lira y a las dificultades que, desde su perspectiva, encuentran algunos futbolistas mexicanos para dar el salto al extranjero: “Una tristeza, lo de Erik Lira. Un jugador que ha trabajado muy duro, pero por ser mexicano, por estar en este mercado, de repente no tienen la oportunidad de irse al extranjero. Ojalá en un futuro él lo logre porque se lo merece”, afirmó.

Melvin Brown habla de Rafa Márquez y la nueva etapa de la Selección Mexicana

Brown, mundialista con México en Corea-Japón 2002, también habló sobre la llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana y pidió que el nuevo proceso tenga como uno de sus ejes la aparición de jugadores jóvenes: “Esperemos que venga una nueva base de futbolistas, porque siempre cada proyecto inicia con esas promesas. Ojalá, como dije antes, los jugadores entiendan que ellos son los protagonistas y que todos estos nuevos jugadores que hay en el fútbol mexicano abracen ese sueño de querer representar al mejor equipo de México”, expresó.

Para el exjugador, representar al Tricolor debe estar por encima de cualquier vínculo con un club: “El mejor equipo de México no es Cruz Azul, no es América, no es Chivas, sino es nuestra selección. Y ahí es donde cada uno de estos jóvenes debe soñar”, sentenció. Brown agregó que recibió de buena manera la presentación del nuevo cuerpo técnico: “Me dio bastante gusto ver a Rafa Márquez y su cuerpo técnico. Yo creo que hay una buena baraja de futbolistas mexicanos, tanto aquí como en Estados Unidos y también en Europa para poder armar una buena selección”.

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