El excampeón mundial de boxeo fue reconocido por su trayectoria en una gala que reunió a figuras del deporte mexicano en la Ciudad de México

Julio César Chávez encabeza los Victory Prize 2026 | Imago7

Julio César Chávez fue uno de los grandes protagonistas de la tercera edición de los Victory Prize 2026 México, una ceremonia que reconoce el desempeño, liderazgo e impacto de los deportistas nacionales. El histórico boxeador encabezó la gala celebrada el martes 24 de noviembre en la Ciudad de México, donde recibió el Premio Leyenda 2026, la máxima distinción que entrega la organización a las figuras que han dejado una huella en el deporte.

El excampeón mundial agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de recibir estos homenajes mientras puede disfrutarlos. “Una gran satisfacción, un gran orgullo porque estos reconocimientos en vida son los más importantes, porque ya después de muerto, pues para qué, ¿no? La bendición que he tenido es que he recibido muchos reconocimientos en vida y eso para mí es lo más importante y una gran satisfacción”, expresó Chávez durante la ceremonia.

Con esta distinción, Julio César Chávez se incorporó a una lista que reúne a tres referentes históricos del deporte mexicano. El exboxeador recibió el Premio Leyenda después de Hugo Sánchez, reconocido en 2024, y Lorena Ochoa, quien obtuvo el galardón en 2025. La elección del César del Boxeo representa un homenaje a su trayectoria sobre el cuadrilátero y al impacto que ha mantenido entre distintas generaciones de aficionados.

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Isaac del Toro, Osmar Olvera y Charlyn Corral encabezan las nominaciones de los Victory Prize 2026

La categoría de Ídolo Deportivo del Año reunió a cinco figuras que destacaron en distintas disciplinas durante 2026. Isaac del Toro y Yareli Acevedo representaron al ciclismo, mientras que Julián Quiñones y Charlyn Corral aparecieron entre los candidatos del fútbol mexicano. La lista se completó con Osmar Olvera, referente nacional de los clavados. El reconocimiento buscó distinguir al deportista cuyo desempeño y proyección tuvieron mayor repercusión a lo largo del año.

La Conversación del Año también contó con protagonistas que generaron atención dentro y fuera de sus competencias. Entre los nominados estuvieron la selección mexicana de fútbol, Isaac del Toro, la delegación nacional por su dominio en los Juegos Centroamericanos, la despedida de Guillermo Ochoa y la participación de Donovan Carrillo en el patinaje artístico. La categoría contempló acontecimientos y figuras que estuvieron presentes en las conversaciones de los aficionados durante 2026.

En Historia Deportiva aparecieron Sara Roel, Rosa María Guerrero, Zaid Pérez, Juan ‘Güerito de Tepito’ Pérez y Julián Quiñones, quienes fueron considerados por sus respectivas trayectorias y experiencias en el deporte. Por su parte, Hazaña del Año reunió a Kenia Lechuga, Erick Portillo, Gaby López, Randal Willars y Scarlett Camberos, representantes del remo, salto de altura, golf, clavados y fútbol, respectivamente.

El premio Regreso del Año reconoció a deportistas y equipos que buscaron recuperar protagonismo después de enfrentar distintos desafíos. Los candidatos fueron Jorge Cárdenas, Romina Hinojosa, Isabel Blanco, la selección mexicana olímpica de fútbol y Juan Diego García. La presencia de atletas de halterofilia, ciclismo, skimboard y para taekwondo mostró la diversidad de disciplinas consideradas por los Victory Prize para esta tercera edición.

¿Qué otras categorías se premiaron en los Victory Prize 2026 México?

El talento emergente tuvo un espacio dentro de la ceremonia mediante las categorías Descubrimiento del Año y Promesa del Año. En la primera compitieron Tony Gastélum, Raúl ‘Tayzon’ Flores, David Olvera, Alina Hanschke y Cecilia Lee. En la segunda aparecieron Karim López, Gilberto Mora, Regina Tarín, Mía Cueva y la dupla de remo formada por Aylin Ibarra y Edith Márquez. Ambas distinciones buscaron dar visibilidad a deportistas que comienzan a construir una trayectoria dentro de sus respectivas especialidades.

Los entrenadores también fueron considerados por su influencia en el rendimiento de los atletas y equipos mexicanos. Edmundo Alpízar, Ángel Villacampa, Lázaro Paz, Fernando Alfaro y Roberto Kelly integraron la lista de candidatos a Entrenador del Año. En tanto, la categoría Equipo del Año reunió a la selección mexicana femenil de flag football, la selección mexicana femenil de fútbol, Cruz Azul, Toros de Tijuana y América Femenil, instituciones y representativos que protagonizaron distintas competencias.

Los Victory Prize también reconocieron el alcance de los deportistas en plataformas digitales y su relación con el público. Brandon Moreno, Kevin Álvarez, Tatiana Flores, Ronaldo ‘Lazyboy’ Rodríguez y Alexa Grasso fueron nominados en Influencia Digital. La categoría destacó a figuras capaces de conectar con sus seguidores más allá de las competencias, a través de contenido, experiencias personales y actividades que fortalecen su presencia en redes sociales.

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