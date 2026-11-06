Usyk vs. Benavidez: una pelea que podría sacudir al boxeo en 2027

El presidente de la OMB considera que un posible choque entre ambos reuniría al actual campeón de la división y al excampeón indiscutido de los cruceros

Usyk y Benavidez, frente a frente: ¿una guerra por los títulos crucero? Reuters

Por Juan Carlos Castellanos

El boxeo podría tener en 2027 uno de los enfrentamientos más llamativos de los últimos años, pero por ahora la pelea no está confirmada. Oleksandr Usyk reveló su intención de regresar a los pesos crucero, categoría en la que ya fue campeón, y David Benavidez aparece como uno de los posibles rivales para el ucraniano si finalmente concreta su regreso a las 200 libras.

La posibilidad enfrenta a dos generaciones y dos estilos, con Usyk como uno de los referentes del boxeo de los últimos años y Benavidez como una de las principales figuras de los pesos crucero. El posible combate fue analizado por Gustavo Olivieri, presidente de la Organización Mundial de Boxeo, en entrevista exclusiva con Claro Sports.

Para el dirigente, una pelea entre ambos tendría todos los elementos para convertirse en un gran espectáculo. Benavidez es considerado por Olivieri como la principal figura actual de los pesos crucero, mientras que Usyk volvería a una división que ya conquistó antes de dar el salto a los completos.

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Sin embargo, Usyk vs. Benavidez es actualmente un escenario y no una pelea oficial. No existe una fecha confirmada ni un acuerdo anunciado entre ambos equipos. Antes, Benavidez deberá cumplir con su próximo compromiso y continuar con su objetivo de unificar los principales títulos de la categoría.

¿Usyk vs. Benavidez puede convertirse en una pelea histórica?

Gustavo Olivieri consideró que el enfrentamiento tendría un atractivo especial por el momento que atraviesan ambos boxeadores. “Benavidez es la figura del peso crucero, olvídate de eso, es la nueva estrella y se va a convertir en campeón indiscutible”, señaló el presidente de la OMB en entrevista con Claro Sports.

Olivieri también destacó el nivel de competencia que existe actualmente en las 200 libras y mencionó a Jai Opetaia y Michal Cieslak entre los nombres importantes de la división.

El dirigente planteó el posible combate como un enfrentamiento entre el actual referente de la categoría y un antiguo campeón, en referencia al recorrido que Usyk ya tuvo en los pesos crucero.

“Y sería un peleón porque el nuevo rey de peso crucero enfrentándose al exrey de la división”, explicó Olivieri, quien destacó que Benavidez y Opetaia son dos de las figuras principales de la categoría.

En ese escenario, una eventual pelea entre Benavidez y Usyk pondría frente a frente a un campeón que busca completar la unificación de la división y a otro que ya alcanzó la condición de campeón indiscutido en los cruceros y posteriormente también hizo historia en los pesos completos.

Usyk volvería a los pesos crucero después de dominar los completos

El posible regreso de Usyk tendría un significado especial por la trayectoria que construyó después de abandonar la división de los cruceros.

El ucraniano fue campeón indiscutido de los pesos crucero antes de subir a los completos, donde conquistó los principales títulos de la división y consiguió victorias ante nombres como Tyson Fury, Daniel Dubois y Anthony Joshua.

Ahora, la posibilidad de regresar a las 200 libras abriría un nuevo capítulo en su carrera. Si concreta ese movimiento, podría encontrarse con una generación diferente de peleadores encabezada por Benavidez.

Para Olivieri, la preparación y la capacidad de adaptación de Usyk serán elementos importantes si decide regresar a la categoría. “Usyk es inteligente”, señaló el presidente de la OMB, quien también destacó la evolución de los métodos de entrenamiento y la preparación científica dentro del boxeo.

“Los ucranianos son otra escuela, su método de entrenamiento, su inteligencia también, y Usyk se va a preparar y me intriga ver esa pelea”, agregó.

Benavidez primero tiene una pelea por el título del CMB

Antes de pensar en un eventual enfrentamiento con Usyk, David Benavidez tiene un compromiso ante el polaco Michal Cieslak el próximo 5 de diciembre en Arizona.

Benavidez llega a esta pelea como campeón de los pesos crucero de la OMB y la AMB, mientras que Cieslak es el monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Por ello, el combate representa una oportunidad para que el mexicoestadounidense sume el cinturón del CMB a los títulos que ya posee.

Una victoria ante Cieslak fortalecería el camino de Benavidez hacia la unificación de los principales cinturones de las 200 libras y podría acercarlo a un eventual enfrentamiento con Usyk, siempre que el ucraniano concrete su regreso a la categoría.

Por ahora, el combate ante Cieslak es el compromiso confirmado de Benavidez, mientras que el posible enfrentamiento con Usyk permanece como una posibilidad para 2027.

¿Qué dijo Gustavo Olivieri sobre Usyk y Benavidez?

El presidente de la OMB considera que la pelea tendría un atractivo especial porque pondría frente a frente a dos figuras de los pesos crucero con recorridos diferentes. Por un lado estaría Benavidez, quien busca convertirse en campeón indiscutido de la categoría después de conquistar los títulos de la OMB y la AMB y de tener pendiente su combate por el cinturón del CMB. Del otro aparecería Usyk, un excampeón indiscutido de los cruceros que posteriormente conquistó la cima de los pesos completos.

“Tú tienes las dos figuras principales, el actual monarca y el exmonarca de la división”, explicó Olivieri al hablar sobre el posible enfrentamiento.

El dirigente también destacó el atractivo de enfrentar a un campeón actual con un exmonarca que ya conoce lo que significa disputar y ganar grandes peleas en la división.

La declaración de Olivieri refleja el interés que existe alrededor de la posibilidad, pero no significa que la OMB haya confirmado el combate. La pelea dependerá de los planes deportivos de ambos boxeadores y de las negociaciones que puedan surgir.

¿Está confirmada la pelea entre Usyk y Benavidez?

No. Oleksandr Usyk vs. David Benavidez no es una pelea confirmada y tampoco tiene fecha oficial. El escenario surgió después de que Usyk manifestara su intención de regresar a los pesos crucero. Benavidez, por su parte, ya es campeón de la OMB y la AMB en las 200 libras y tiene como siguiente compromiso la pelea ante Michal Cieslak, monarca del CMB.

Por ello, la pelea debe manejarse como una posibilidad para 2027, no como un combate cerrado. El primer paso será el compromiso de Benavidez ante Cieslak el 5 de diciembre en Arizona. El resultado será uno de los elementos que determinarán el siguiente movimiento del mexicoestadounidense en su búsqueda de la unificación de los títulos. En el caso de Usyk, todavía deberá concretar su regreso a los pesos crucero y definir las condiciones de ese movimiento.

Usyk vs. Benavidez podría convertirse en uno de los grandes combates de 2027 si ambos caminos coinciden, pero por ahora solo existe como una posibilidad que genera expectativa dentro del mundo del boxeo.