Municipal vs Suchitepequéz en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Municipal vs Suchitepequez, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Municipal y Suchitepequéz, válido por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto local llega luego de un sorpresivo empate contra Malacateco, mientras que la visita de una importante igualdad contra Xelajú, por lo que ambos necesitan la victoria.

Municipal llega con 20 puntos y ubicado en el segundo lugar, producto de seis victorias, dos empates y solamente una derrota. El equipo de Mario Acevedo se ha consolidado como uno de los principales protagonistas del Apertura junto al líder Antigua GFC, precisamente el rival al que debía enfrentar en la jornada 10 antes de la postergación provocada por la cantidad de futbolistas convocados a la Selección de Guatemala.

Por su parte, Suchitepéquez ocupa el último lugar con seis puntos, después de una victoria, tres empates y seis derrotas. Los Venados afrontarán el encuentro con una importante novedad en el banquillo: será el estreno de Omar “el Tanque” Zalazar como entrenador, luego de la salida de Manuel Castañeda y el breve interinato de Douglas Zamora. Zalazar conoce muy bien a la institución, ya que fue el goleador del equipo campeón del Clausura 2016

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal y Suchitepequéz hoy 24 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Suchitepéquez será el jueves 24 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal y Suchitepequéz para la jornada 11, al momento

Municipal: Braulio Linares; Carlos Aguilar, Rudy Barrientos, Aubrey David, José Mena; Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Cristian Hernández; César Archila, Alejandro Cabeza y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Mafre Icuté, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, César Madrid; Marco Rivas, Armando Zamorano; Carlos Artola, Esvin De León; y Andrés Lezcano. DT: Omar Zalazar.

Antecedentes del Municipal y Suchitepequéz y últimos resultados en la Liga de Guatemala

22 de abril de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Municipal | Torneo Clausura 2018 25 de febrero de 2018 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018 26 de noviembre de 2017 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017 24 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2017 20 de mayo de 2017 | Municipal 1-0 Suchitepéquez | Semifinales Playoffs Torneo Clausura 2017

Te puede interesar