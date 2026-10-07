Antigua GFC vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Antigua GFC vs Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Municipal se enfrentarán por el partido pendiente de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará este jueves 8 de octubre en el Estadio Pensativo tras ser reprogramado debido a la convocatoria de varios futbolistas de ambos clubes con la Selección de Guatemala y tendrá incidencia directa en la pelea por los primeros puestos.

Antigua GFC llegará al encuentro ubicado en la tercera posición con 21 puntos, cuatro menos que el líder Guastatoya. El conjunto antigüeño tendrá la posibilidad de reducir esa diferencia y acercarse nuevamente a la cima de la clasificación. Además, contará con la ventaja de disputar el compromiso en el Estadio Pensativo, donde buscará sumar tres puntos antes de continuar con su calendario de la segunda vuelta del campeonato.

Municipal, por su parte, ocupa el segundo lugar con 23 unidades y también tiene la oportunidad de alcanzar la primera posición. Los Rojos aportaron siete jugadores a la reciente convocatoria de la Selección Nacional, situación que motivó la reprogramación del encuentro. Una victoria como visitante les permitiría superar a Guastatoya y asumir el liderato del Apertura 2026, mientras que un empate los mantendría en la segunda posición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Municipal de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Municipal será el jueves 8 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Municipal hoy

Antigua GFC y Municipal no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. DT : Mauricio Tapia.

: Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. : Mauricio Tapia. Municipal: Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT: Mario Acevedo

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Municipal:

11 de abril de 2026 | Antigua GFC 1-0 Municipal | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

21 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Municipal | Torneo Apertura

22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

Te puede interesar