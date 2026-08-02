Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento: ¿En qué lugar va tu equipo en la Liga Nacional de Guatemala?

Cómo va la clasificación en el fútbol guatemalteco.

Tabla de Posiciones Liga Guatemala Apertura 2026 | Claro Sports

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya está en marcha y la tabla de posiciones comienza a tomar forma tras las primeras jornadas del campeonato. Cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs y también en la tabla acumulada, clave para definir la permanencia al final de la temporada.

Aquí podrás consultar la tabla de posiciones del Apertura 2026 actualizada al momento, conocer en qué lugar marcha tu equipo, revisar los resultados de cada fecha y seguir la evolución de clubes como Municipal, Antigua GFC, Comunicaciones, Xelajú MC, Cobán Imperial, Mixco, Guastatoya y el resto de los participantes de la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

¿Cómo va la Tabla de Posiciones de la Liga de Guatemala Apertura 2026 hoy?

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 comenzó a mover la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala. Antigua GFC y Municipal arrancaron el campeonato con paso firme tras ganar en su debut, mientras que Guastatoya y San Pedro también comenzaron entre los primeros puestos. Mixco reaccionó después de su caída en la primera fecha al vencer a Suchitepéquez y ya se metió en la pelea, mientras que Comunicaciones buscará sumar su primer triunfo del certamen tras dejar dudas en el estreno.

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 Antigua GFC 3 1 1 0 0 3 1 +2 2 Municipal 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 Guastatoya 3 1 1 0 0 1 0 +1 4 San Pedro 3 1 1 0 0 1 0 +1 5 Mixco 3 2 1 0 1 2 2 0 6 Cobán Imperial 1 1 0 1 0 1 1 0 7 Malacateco 1 1 0 1 0 1 1 0 8 Comunicaciones 1 1 0 1 0 0 0 0 9 Suchitepéquez 1 2 0 1 1 0 2 -2 10 Aurora FC 0 1 0 0 1 0 1 -1 11 Xelajú MC 0 1 0 0 1 0 1 -1 12 Marquense 0 1 0 0 1 1 3 -2

¿Cuántos equipos clasifican a la fase final y cuáles son los criterios?

A partir del Torneo Apertura 2026, la Liga Nacional de Guatemala cuenta con un nuevo formato de competencia. Al finalizar las 22 jornadas de la fase regular, los seis mejores equipos de la tabla de posiciones avanzan a la fase final. Los clubes que terminen primero y segundo clasifican directamente a las semifinales, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto lugar disputan una ronda preliminar (3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º) para definir a los otros dos semifinalistas.

¿Cuándo se juega la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Nacional?

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala comenzó el 25 de julio y finalizará el 23 de noviembre, momento en el que quedarán definidos los seis equipos clasificados a la Liguilla. A partir de allí se disputarán las rondas eliminatorias hasta conocer al nuevo campeón. La final de vuelta está programada para el 20 de diciembre, aunque el calendario contempla como fecha límite el 27 de diciembre en caso de que alguno de los finalistas también dispute las instancias decisivas de la Copa Centroamericana 2026.

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