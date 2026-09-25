Scaloni revela cómo convenció a Messi para su despedida con Argentina: “Un jugador así merece eso”

El entrenador de la Albiceleste habló sobre el partido que marcará la última aparición de Lionel Messi ante su afición y también explicó la situación de su renovación

Lionel Scaloni habla de la despedida de Messi | Reuters

Lionel Scaloni habló sobre los temas que rodean a la Selección Argentina durante la concentración previa a los amistosos de la Fecha FIFA, entre ellos su continuidad al frente del equipo y la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

En charla con los medios desde el predio de la AFA en Ezeiza, el entrenador explicó que todavía no existe un acuerdo definido sobre su renovación. “No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, comentó Scaloni.

El técnico explicó que la reunión estaba prevista, pero no pudo realizarse por un compromiso personal de última hora. “Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, señaló.

Scaloni habla sobre la despedida de Messi con Argentina

Uno de los temas principales de la conferencia fue el partido en el que Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina en el país durante esta Fecha FIFA.

Scaloni explicó que buscó convencer al delantero para disputar este encuentro y que pudiera compartir ese momento con los aficionados argentinos. “Un jugador así merece eso y yo particularmente puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida. Hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido”, comentó.

El entrenador señaló que considera importante que Messi pueda recibir el reconocimiento en esta etapa de su carrera. “Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacérselo en estos momentos, porque después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma y ahora es el momento para que pueda sentir ese cariño”, afirmó.

Scaloni explicó que también participaron integrantes de la AFA en la conversación para que el futbolista aceptara disputar el encuentro. “Hablé con él, puse de mí para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Él lo entendió, está bueno, la AFA también puso su parte, el presidente”, señaló.

Scaloni respalda a Messi para el Balón de Oro

Después de que se anunciaran los nominados al Balón de Oro 2026, Scaloni habló sobre la posibilidad de que Messi reciba nuevamente el reconocimiento. El entrenador argentino consideró que el desempeño del delantero durante el Mundial es un argumento importante para tomarlo en cuenta. “Es evidente la respuesta, después del Mundial que él hizo, no hay mucho más que agregar”, comentó.

Scaloni agregó que Messi actualmente está enfocado en disputar el partido con Argentina y disfrutar el momento junto a los aficionados. “No creo que le preocupe mucho a él, está preocupado por jugar este partido y disfrutar con su gente”, concluyó.

Por ahora, Scaloni mantiene su trabajo al frente de la Selección Argentina mientras espera la reunión con Claudio Tapia para definir los próximos pasos de un proceso que continúa con la preparación de nuevos objetivos.