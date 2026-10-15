Barcelona presenta playera con Tyler, The Creator para el Clásico: así han sido sus colaboraciones con Spotify

El club y Spotify han llevado la música al Clásico con camisetas especiales de Drake, Rosalía y Coldplay, entre otros artistas. Repasamos todas las colaboraciones

El club estrenará nuevo uniforme parte de su colaboración con Spotify | FCBarcelona

El Barcelona volverá a combinar el fútbol con la industria musical para uno de los partidos más esperados de la temporada. El club azulgrana anunció una colaboración con el rapero estadounidense Tyler, The Creator, cuya marca ‘GOLF WANG’ aparecerá en la camiseta que utilizará el equipo durante el Clásico contra el Real Madrid. La iniciativa forma parte de su alianza comercial con Spotify, que desde 2022 ha permitido incorporar los emblemas de diferentes artistas a la indumentaria del conjunto catalán.

La nueva camiseta se estrenará el sábado 24 de octubre de 2026, cuando el Barcelona Femenil enfrente al Granada en la Liga F. Un día después, el domingo 25 de octubre, el primer equipo varonil lucirá el diseño ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Tyler, The Creator se convertirá así en el noveno artista que participa en esta serie de colaboraciones, después de figuras como Drake, Rosalía, Coldplay y Olivia Rodrigo.

LA COPA DE GOLF FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/CdmsoUqrib — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2026

¿Cómo es la nueva camiseta del Barcelona con Tyler, The Creator para el Clásico?

La principal modificación estará en el pecho de la camiseta, donde el logotipo multicolor de GOLF’, perteneciente a la marca GOLF WANG, sustituirá al patrocinio habitual de Spotify. La elección del estadounidense representa una nueva apuesta por conectar el fútbol con otras expresiones culturales, ya que su trayectoria no se limita a la música: también ha desarrollado proyectos relacionados con el diseño, la moda y la producción audiovisual.

Una de las diferencias de esta colaboración respecto a las anteriores será la participación directa del músico en la campaña promocional. Por primera vez desde que comenzaron los cambios de logotipo, el artista seleccionado asumirá la dirección creativa de los materiales gráficos y audiovisuales. La propuesta inclye un cortometraje dirigido por Tyler, The Creator, además de una colección de prendas que combinará elementos visuales del Barcelona, Spotify y GOLF WANG.

Así es la nueva playera del Barcelona | FCBareclona

El lanzamiento también estará acompañado por productos exclusivos. El Barcelona pondrá a la venta una edición limitada de mil 899 camisetas en calidad Match, una cantidad que hace referencia al año de fundación del club. Además, habrá 22 unidades firmadas por los futbolistas titulares de los encuentros varonil y femenil, así como otras 11 camisetas que llevarán la firma del propio Tyler, The Creator.

La colección, desarrollada junto con Nike, incluirá chamarras, sudaderas, playeras de estilo retro, pantalones, calcetines y accesorios. La colaboración también tendrá presencia en los videojuegos a partir del 23 de octubre, cuando la camiseta con el emblema GOLF llegue a eFootball. Para completar las actividades, Spotify organizará el 24 de octubre la denominada Copa De Golf, un evento en Barcelona que reunirá música, fútbol y moda, con la participación de Yung Taco y otros artistas.

¿Cuáles han sido todas las colaboraciones del Barcelona con Spotify para el Clásico?

Desde que el Barcelona y Spotify comenzaron su alianza en 2022, los Clásicos ante el Real Madrid se han convertido en un escaparate para algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional. Artistas de distintos géneros han sustituido el logotipo habitual del patrocinador por sus propios emblemas, con diseños que también han estado acompañados de colecciones exclusivas y actividades especiales. De Drake y Rosalía hasta Coldplay y Travis Scott, estas son todas las colaboraciones que han marcado la historia reciente de la camiseta azulgrana, así como los resultados que consiguió el equipo en cada encuentro.

Drake

Colaboración con Drake | FCBarcelona

Drake fue el encargado de inaugurar esta tradición en octubre de 2022. El rapero canadiense apareció en la camiseta del Barcelona mediante el logotipo del búho de su marca ‘October’s Very Own (OVO)’. La iniciativa celebró que se había convertido en el primer artista en alcanzar los 50 mil millones de reproducciones en Spotify. El diseño se utilizó en el Clásico del 16 de octubre, cuando el Real Madrid venció 3-1 al conjunto azulgrana en el Santiago Bernabéu.

Rosalía

Colaboración con Rosalía | FCBarcelona

La segunda colaboración llegó en marzo de 2023 y tuvo como protagonista a Rosalía, cuyo emblema de ‘MOTOMAMI’ sustituyó al de Spotify. La iniciativa coincidió con el primer aniversario del lanzamiento de su álbum y también incluyó al equipo femenil. En aquella ocasión, el Barcelona derrotó 2-1 al Real Madrid en el Camp Nou, gracias a los goles de Sergi Roberto y Franck Kessié. La campaña de MOTOMAMI recibió posteriormente un León de Bronce en Cannes Lions 2023 por su propuesta de conexión entre música y aficionados.

The Rolling Stones

Colaboración con The Rolling Stones | FCBarcelona

The Rolling Stones protagonizaron la tercera colaboración, en octubre de 2023, cuando la camiseta azulgrana incorporó el tradicional logotipo de la lengua y los labios de la agrupación británica. La iniciativa coincidió con el lanzamiento de ‘Hackney Diamonds’, su primer álbum de estudio con material nuevo desde 2005. Mick Jagger y Ronnie Wood asistieron al partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Real Madrid consiguió una victoria de 2-1.

Karol G

Colaboración con Karol G | FCBarcelona

En abril de 2024 llegó el turno de Karol G, la primera artista colombiana en participar en esta serie de camisetas del Barcelona. Su símbolo de un corazón rodeado de alambre de púas apareció primero en el uniforme del equipo femenil ante Villarreal y posteriormente en el Clásico varonil del 21 de abril. La colaboración trasladó parte de la identidad visual de la cantante al fútbol español, aunque el Barcelona perdió 3-2 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Coldplay

Colaboración con Coldplay | FCBarcelona

Coldplay fue la quinta agrupación en sumarse a esta iniciativa, en octubre de 2024. El Barcelona utilizó un emblema inspirado en ‘Moon Music’, el décimo álbum de estudio de la banda británica, durante su visita al Real Madrid. Aquella noche terminó con una de las victorias más amplias de esta etapa: el equipo dirigido por Hansi Flick goleó 4-0 en el Santiago Bernabéu. Además, parte de los beneficios de las prendas especiales se destinó a un proyecto conjunto de la Fundación FC Barcelona y ACNUR.

Travis Scott

Colaboración con Travis Scott | FCBarcelona

La sexta colaboración correspondió a Travis Scott y su marca ‘Cactus Jack’, en mayo de 2025. A diferencia de las campañas iniciales, esta iniciativa incorporó un concierto exclusivo del músico estadounidense en Barcelona. Scott también asistió al Clásico del 11 de mayo en Montjuïc, donde presenció la victoria azulgrana por 4-3 ante el Real Madrid. Las actividades incluyeron productos de moda y experiencias destinadas a conectar con seguidores del rap y del fútbol.

Ed Sheeran

Colaboración con Ed Sheeran | FCBarcelona

En octubre de 2025, Ed Sheeran se convirtió en el séptimo artista en aparecer en la camiseta del Barcelona, con el logotipo de ‘Play’, su álbum publicado ese mismo año. El cantante británico fue el primer solista varonil de pop en protagonizar uno de estos cambios de patrocinio. La indumentaria apareció primero en un encuentro del equipo femenil y después en el Clásico del 26 de octubre, que terminó con triunfo del Barcelona por 2-1.

Olivia Rodrigo

Colaboración con Olivia Rodrigo | FCBarcelona

Olivia Rodrigo fue la octava artista y la última en colaborar con Spotify y Barcelona antes del anuncio de Tyler, The Creator. Su diseño, identificado por las iniciales ‘OR’, apareció en el Clásico del 10 de mayo de 2026, cuando los azulgranas superaron 2-0 al Real Madrid. La cantante estadounidense se convirtió en la artista más joven de esta serie y también ofreció un concierto exclusivo en Barcelona como parte de las actividades de Spotify.

Con Tyler, The Creator, el Barcelona alcanzará nueve colaboraciones musicales en los Clásicos desde octubre de 2022. El balance deportivo de las ocho camisetas anteriores es de cinco victorias y tres derrotas frente al Real Madrid. La nueva edición buscará ampliar esa racha favorable, pero también marcará una evolución de la estrategia comercial del club, al dar mayor protagonismo a la moda, la identidad visual y la participación creativa del artista en una campaña que trasciende el partido de fútbol.