Vinicius se pierde el Clásico: por qué el Real Madrid lo resentirá pese a sus números

El brasileño apenas tiene un gol en LaLiga, pero su balance frente al Barcelona muestra la dimensión del reto que Mourinho enfrenta sin él en el ataque blanco

Vinicius Jr. recibe sanción de cuatro partidos y se perderá el Clásico | Reuters

El Real Madrid tendrá que afrontar el Clásico ante el Barcelona del próximo 25 de octubre sin Vinicius Jr., luego de que el brasileño recibiera una sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal. La noticia llega en un momento particular para el delantero, quien atraviesa un inicio de temporada marcado por la falta de gol y la pérdida de protagonismo en el equipo de José Mourinho. Sin embargo, su ausencia representa un problema para el técnico portugués, especialmente por el historial del atacante frente al conjunto azulgrana.

La sanción tiene su origen en el encuentro del pasado 10 de octubre, cuando Vinicius ingresó de cambio al minuto 52 y terminó expulsado al 73. El brasileño había conseguido una anotación que representaba el 2-0 para el Madrid, pero el VAR detectó un tirón de cabello sobre Nathan Saliba cuando el balón no estaba en disputa. El gol quedó anulado y el árbitro Isidro Díaz de Mera mostró la tarjeta roja al delantero, quien posteriormente reclamó la decisión.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) determinó dos partidos de suspensión por la acción sobre Saliba y otros dos por las protestas al árbitro. De mantenerse la resolución, Vinicius no podrá participar ante Sevilla (18 de octubre), Barcelona (25 de octubre), Racing de Santander (1 de noviembre) y Valencia (7 de noviembre). Aunque el Real Madrid recurrirá el castigo, por ahora Mourinho tendrá que preparar estos compromisos sin el brasileño.

Más información: Real Madrid derrota al Villarreal con gol de Diomande y resiste la expulsión de Vinicius

Vinicius atraviesa su peor momento goleador, pero tiene antecedentes ante Barcelona

La ausencia del brasileño llega cuando su rendimiento ya estaba bajo evaluación. En ocho partidos de LaLiga 2026-27, Vinicius registra apenas un gol y tres asistencias en 585 minutos disputados, números que contrastan con su producción de temporadas anteriores. Incluso, Mourinho decidió dejarlo en el banquillo frente al Villarreal y apostar por Yan Diomande como titular. El atacante de 26 años había participado de inicio en las siete jornadas anteriores, por lo que aquella decisión representó un cambio en su papel dentro del equipo.

No obstante, su historial frente al Barcelona permite dimensionar lo que pierde el Real Madrid. Vinicius acumula ocho goles y siete asistencias en 24 enfrentamientos oficiales contra los azulgranas, con un balance de 11 victorias, 12 derrotas y un empate. Entre sus actuaciones destaca el triplete que consiguió en la final de la Supercopa de España de 2024, cuando el conjunto blanco se impuso por 4-1. Aunque cinco de sus ocho anotaciones llegaron en la Supercopa y solamente dos en LaLiga, el brasileño ha demostrado que puede participar en el marcador de esta rivalidad.

¿Cómo puede afectar la ausencia de Vinicius al Real Madrid de Mourinho?

La suspensión también abre la posibilidad de que Yan Diomande asuma mayor protagonismo en el ataque madridista. El futbolista costamarfileño, de 19 años, fue elegido por Mourinho para ocupar el lugar de Vinicius frente al Villarreal y respondió con el gol que permitió conseguir la victoria por 1-0. Su velocidad y capacidad para jugar por las bandas ofrecen al entrenador una alternativa, aunque la ausencia del brasileño reduce las opciones de rotación y de cambios durante los partidos.

Más información: Vinicius se juega su lugar en el Real Madrid ante el ascenso de Diomandé

El desafío para Mourinho será reorganizar el ataque sin uno de los futbolistas que más recursos ofrece en los enfrentamientos individuales. La presencia de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Diomande permite distintas combinaciones ofensivas, pero el equipo deberá encontrar la manera de generar oportunidades ante un Barcelona que llega a esta etapa con ocho victorias en ocho jornadas, 34 goles a favor y apenas siete recibidos. Además, los azulgranas tienen 24 puntos, seis más que el Madrid, una diferencia que aumenta la importancia del enfrentamiento del 25 de octubre.

Por ahora, Vinicius podrá mantener su actividad en la Champions League, ya que la sanción solamente corresponde a LaLiga, por lo que estará disponible para los compromisos europeos del Real Madrid. Sin embargo, mientras el club busca reducir su castigo mediante un recurso, Mourinho tendrá que preparar un Clásico en el que no solo estará en juego el resultado ante su principal rival, sino también la oportunidad de recortar distancias en la clasificación. La ausencia del brasileño puede convertirse en una prueba para Diomande y para un ataque madridista que necesita encontrar respuestas, independientemente del momento individual de Vinicius.