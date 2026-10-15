¿Cómo lo hace el Real Madrid? La ‘explicación’ detrás de sus remontadas imposibles en Champions League

¿Qué hay detrás de las remontadas del Real Madrid en Champions League? Táctica, presión, cambios decisivos y una capacidad de reacción que desafía cualquier pronóstico

Las razones que buscan explicar lo inexplicable del Madrid en Champions | Reuters

El Real Madrid perdía 3-1 contra la Roma cuando el partido entró en sus últimos diez minutos. Lo que parecía una derrota terminó convertido en una victoria por 3-4 gracias a tres goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger en apenas siete minutos. El encuentro del 14 de octubre de 2026 volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que acompaña al conjunto español desde hace décadas: ¿cómo consigue remontar partidos que parecen prácticamente perdidos en la Champions League?

La historia europea del Madrid contiene remontadas resueltas en cuestión de minutos, eliminatorias que cambiaron de dueño después del minuto 80 y actuaciones individuales que alteraron resultados adversos. Aunque habitualmente se habla de la mística madridista, existen factores futbolísticos que permiten entender parte del fenómeno: ajustes tácticos, cambios desde el banquillo, presión sobre el rival, generación de ocasiones y efectividad frente a la portería. No todos sus partidos siguen el mismo patrón, pero varios ofrecen pistas para explicar estas reacciones.

Roma 2026: tres goles en siete minutos y un récord histórico

El episodio más reciente ocurrió en el Estadio Olímpico de Roma. El equipo dirigido por José Mourinho perdía 3-1 después de un doblete de Donyell Malen, pero tres saques de esquina ejecutados por Arda Güler cambiaron el resultado. Primero apareció Espí para aprovechar un rechace del portero, después Endrick empató con un cabezazo y finalmente Rüdiger completó la remontada con un remate acrobático. Según Opta, ningún visitante había conseguido ganar un partido de Champions sin prórroga después de estar dos goles abajo tan cerca del final.

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El cambio no estuvo únicamente en los goles. Durante los primeros 80 minutos, el Madrid registró nueve remates, tres de ellos a portería; en los últimos 15, incluido el añadido, produjo siete disparos, cinco entre los tres postes. El ingreso de Güler fue determinante: en 37 minutos creó tres ocasiones y realizó ocho centros. La entrada de Endrick, Espí y Bernardo Silva también modificó las opciones ofensivas de Mourinho, quien encontró en sus suplentes una solución que no había conseguido con el equipo inicial.

Manchester City 2022: de la eliminación a la final en cuestión de minutos

Una de las remontadas más recordadas se produjo en las semifinales de 2022 ante el Manchester City. Después de perder 4-3 en la ida, el Madrid recibía a los ingleses en el Santiago Bernabéu y un gol de Riyad Mahrez al minuto 73 colocó el global 5-3 a favor de los visitantes. Rodrygo apareció al 90′ y 90+1′ para igualar la eliminatoria, mientras que Karim Benzema anotó de penalti al 95′, ya en la prórroga. El equipo de Carlo Ancelotti avanzó a la final con un global de 6-5.

La UEFA destacó un dato que permite dimensionar lo sucedido: el Real Madrid no había conseguido un solo remate a portería durante los primeros 89 minutos. Ancelotti encontró alternativas con la entrada de Rodrygo, Camavinga y Marco Asensio. El primer tanto nació de una combinación entre Camavinga y Benzema que culminó Rodrygo, mientras que el empate llegó mediante un centro de Dani Carvajal. Los cambios aumentaron las opciones de ataque de un equipo que, hasta entonces, había tenido dificultades para superar la estructura defensiva del City.

PSG, Chelsea y Wolfsburgo: las eliminatorias que cambiaron de dueño

El Paris Saint-Germain también experimentó una remontada del Madrid en la temporada 2021-22. Los franceses ganaron 1-0 en la ida y Kylian Mbappé volvió a marcar en el Bernabéu, pero Karim Benzema consiguió tres goles en apenas 17 minutos, al 61′, 76′ y 78′. El primero llegó después de una presión que provocó un error de Gianluigi Donnarumma; el segundo, tras una asistencia de Luka Modrić; y el tercero, inmediatamente después de que el PSG sacara desde el centro del campo. El Madrid pasó de estar dos goles abajo en el global a clasificarse por 3-2.

Un mes después, el Chelsea estuvo cerca de eliminarlo en cuartos de final. Los ingleses habían perdido 3-1 en Londres, pero llegaron a ponerse 3-0 en el Bernabéu con anotaciones de Mason Mount, Rüdiger y Timo Werner. Rodrygo marcó al minuto 80 después de un centro de Modrić con el exterior del pie, lo que obligó a disputar la prórroga. Benzema apareció al 96′ para conseguir el gol que permitió al Madrid avanzar con un global de 5-4. Aquella noche, el Chelsea acumuló 29 remates frente a los diez del equipo español, una diferencia que demuestra que el resultado no siempre corresponde al equipo que genera más disparos.

Otro antecedente ocurrió en los cuartos de final de 2016 frente al Wolfsburgo. El Madrid había perdido 2-0 en Alemania y necesitaba remontar la eliminatoria en casa. Cristiano Ronaldo marcó dos goles en apenas 86 segundos durante los primeros 17 minutos y completó su triplete con un tiro libre al 77′. El 3-0 clasificó a los blancos a semifinales y puso de manifiesto la importancia de contar con futbolistas capaces de resolver varias ocasiones dentro de un mismo encuentro.

Dortmund, Bayern y Liverpool: remontadas con protagonistas diferentes

En octubre de 2024, el Borussia Dortmund llegó al descanso con una ventaja de 2-0 en el Bernabéu y terminó derrotado 5-2. Vinícius Júnior consiguió un triplete, mientras Antonio Rüdiger y Lucas Vázquez completaron la remontada. Tres de los cinco tantos llegaron a partir del minuto 83. Unos meses antes, durante las semifinales ante Bayern Munich, Joselu había resuelto otra situación adversa con dos goles al 88′ y 90+1′, suficientes para clasificar al Madrid a la final.

La capacidad de reacción tampoco depende exclusivamente de jugar en casa. En febrero de 2023, el Liverpool ganaba 2-0 en Anfield después de apenas 14 minutos, pero el Madrid terminó imponiéndose 5-2 con dobletes de Vinícius y Benzema, además de un gol de Éder Militão. Una remontada similar había ocurrido en septiembre de 2004 contra la Roma, cuando Raúl González marcó dos veces para encabezar el triunfo 4-2 después de comenzar perdiendo 0-2. Luís Figo y Roberto Carlos completaron aquella reacción.

¿Qué tienen en común las remontadas del Real Madrid? El papel de los cambios y la presión

Espí entró como revulsivo y marcó | Reuters

Los partidos contra City y Roma comparten un elemento: la entrada de jugadores que modificaron la distribución del equipo y su capacidad ofensiva. En 2022, Rodrygo sustituyó a Toni Kroos al minuto 68, Valverde retrasó su posición y Camavinga aportó movilidad en el mediocampo. Frente a la Roma en 2026, Mourinho incorporó a Güler y Bernardo Silva para reorganizar la circulación de balón y generar nuevas posibilidades de ataque. Los dos entrenadores encontraron respuestas desde el banquillo, aunque las características de los futbolistas y las jugadas decisivas fueron diferentes.

La presión colectiva también ofrece una explicación. En su análisis del 5-2 contra Dortmund, la UEFA identificó un ajuste de Ancelotti: Jude Bellingham modificó su posición para cubrir mejor el sector izquierdo y permitir que Vinícius atacara con mayor libertad. El cambio también ayudó a recuperar el control del mediocampo. Durante la segunda parte, el Madrid consiguió 22 recuperaciones de balón en campo contrario, la mitad en el tercio ofensivo, después de registrar 14 en campo rival durante los primeros 45 minutos. Esa mejora permitió sostener más ataques y reducir las posibilidades de respuesta alemana.

Balón parado y efectividad: cuando una ocasión cambia todo

La remontada contra la Roma demuestra la importancia de las acciones a balón parado. Los tres goles del Madrid llegaron después de saques de esquina ejecutados por Güler, un recurso que permitió colocar rematadores dentro del área y producir nuevas oportunidades en un periodo reducido. Frente al City en 2022, por el contrario, los tantos de Rodrygo nacieron de centros al área en jugadas abiertas. La coincidencia es la capacidad para llevar el balón a posiciones de remate y aprovechar las oportunidades, incluso después de largos periodos de escasa producción ofensiva.

Sin embargo, la efectividad también tiene un componente variable. Marcar dos goles en pocos minutos no significa que un equipo haya dominado todo el encuentro, como demuestran los casos del Chelsea y el City. Las intervenciones de Thibaut Courtois fueron igualmente importantes: ante los ingleses de Manchester realizó ocho atajadas y mantuvo al Madrid con posibilidades de remontar. Las acciones defensivas que evitan aumentar la desventaja pueden resultar tan decisivas como los goles del tramo final, porque permiten que una reacción ofensiva todavía alcance para cambiar el resultado.

¿La mística madridista tiene explicación psicológica?

La psicología deportiva ofrece otra perspectiva. Cuando un equipo marca después de estar durante varios minutos en desventaja, el resultado puede modificar la confianza de los jugadores, las decisiones del rival y la percepción de cuánto riesgo debe asumir cada uno. Ancelotti lo reconoció después de eliminar al Manchester City en 2022: explicó que el empate había otorgado una ventaja psicológica al Madrid durante la prórroga. Pep Guardiola también admitió que la presión de una semifinal había influido en el comportamiento de sus futbolistas. No obstante, la confianza necesita traducirse en decisiones y acciones concretas sobre el campo.

La historia también presenta contraejemplos. En las semifinales de 2013, el Madrid necesitaba remontar un 4-1 sufrido frente a Borussia Dortmund. Benzema anotó al 83′ y Sergio Ramos al 88′, pero el tercer gol nunca llegó. El equipo de Mourinho ganó 2-0 y quedó eliminado por un global de 4-3. La reacción de los últimos minutos existió, pero no alcanzó para completar la remontada, una muestra de que las circunstancias favorables no garantizan el resultado.

La victoria en Roma volvió a ampliar el registro histórico del club. De acuerdo con Opta, el Real Madrid ha ganado cinco partidos de Copa de Europa y Champions League después de estar al menos dos goles abajo, más que cualquier otro equipo en la historia conjunta de ambos formatos. La cifra permite dimensionar una capacidad que no se explica solamente desde la emoción. Las remontadas madridistas combinan decisiones tácticas, talento individual, oportunidades aprovechadas y una reacción que obliga al adversario a defender bajo nuevas condiciones. La historia no garantiza que el Madrid vuelva a conseguirlo, pero ofrece suficientes ejemplos para entender por qué sus partidos no siempre quedan resueltos cuando el marcador parece definitivo.