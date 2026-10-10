Barcelona golea al Getafe, mantiene el paso perfecto y Anthony Gordon se estrena como goleador

El equipo de Hansi Flick venció 3-0 en el Camp Nou, llegó a ocho triunfos en ocho jornadas y acumula 34 goles en LaLiga

Barcelona mantiene su marcha perfecta en LaLiga. El conjunto de Hansi Flick derrotó 3-0 al Getafe en el Camp Nou y sumó su octava victoria en igual número de jornadas, en un partido que controló prácticamente desde el silbatazo inicial. Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé marcaron los goles de un equipo que continúa ampliando su ventaja desde el liderato.

La resistencia visitante apenas duró dos minutos. Un error defensivo permitió que Gordon atacara por el centro y sacara el disparo que terminó dentro de la portería de David Soria. El inglés consiguió así su primer gol con la camiseta blaugrana y abrió un encuentro que rápidamente quedó condicionado por el dominio local.

Si estás viendo esto, es porque Anthony acaba de marcar su primer gol con el Barça. pic.twitter.com/3Cb2UU7Qh5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 10, 2026

El segundo llegó a la media hora. Gabriel Jesús apareció dentro del área para definir y colocar el 2-0. La anotación confirmó una superioridad que ya se reflejaba en la posesión y en la frecuencia con la que los catalanes conseguían instalarse alrededor del área rival.

El cuaro azulón apenas encontró vías para responder antes del descanso. Barcelona se fue al vestidor con 78% de posesión y una ventaja de dos tantos, mientras los dirigidos por José Bordalás solamente consiguieron generar su primera aproximación clara después de un error de Eric García en la salida durante el tiempo añadido de la primera mitad.

La dinámica se mantuvo tras la reanudación. Johan Mojica estuvo cerca de recortar diferencias con un disparo lejano, pero el cuadro blaugrana recuperó rápidamente el control y siguió acumulando aproximaciones. Dani Olmo obligó a intervenir a Soria, Lamine Yamal probó desde distintas zonas y Flick refrescó el mediocampo con los ingresos de Pedri y Fermín López.

La sentencia apareció al minuto 73. Yamal colocó un centro al corazón del área chica y Koundé llegó sin marca para empujar el balón y firmar el 3-0. El francés consiguió su primer gol de la campaña y el atacante español alcanzó cinco asistencias en la temporada. A partir de ahí, el Barcelona manejó la pelota y todavía buscó una cuarta anotación.

El resultado lleva al Barcelona a ocho victorias después de ocho jornadas y confirma la dimensión de su producción ofensiva: suma 34 goles en el campeonato, un promedio de 4.25 por partido. El equipo de Flick conserva así el paso perfecto y fortalece su posición en la cima antes de volver a concentrarse en la Champions League.

El conjunto catalán preparará el martes su viaje a Turquía para enfrentar al Galatasaray en Champions y posteriormente visitará al Betis el sábado 17 de octubre por LaLiga. Getafe, en cambio, sufrió su cuarta derrota del torneo y cayó al lugar 13; su siguiente compromiso será ante Universitatea Craiova en Conference League antes de recibir al Rayo en la novena jornada del campeonato español.