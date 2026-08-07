Panthers se impone a Cardinals con touchdown de último segundo en el NFL Hall of Fame Game

Carolina abrió la pretemporada de la NFL con un touchdown de Haynes King cuando el reloj llegaba a cero

La pretemporada 2026 de la NFL comenzó con una definición hasta la última jugada. Carolina Panthers derrotó 33-30 a Arizona Cardinals en el Juego del Salón de la Fama, disputado este jueves 6 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio. Haynes King encabezó la última serie ofensiva y corrió cinco yardas hasta la zona de anotación cuando quedaban dos segundos en el reloj, después de que los Cardinals habían tomado ventaja apenas dos minutos antes.

El inicio tuvo pocas acciones ofensivas y el primer cuarto terminó sin puntos, pero la ofensiva apareció desde el arranque del segundo periodo. Arizona recorrió 98 yardas en 13 jugadas y abrió el marcador con una carrera de una yarda de Corey Kiner. Carolina respondió casi de inmediato: A.J. Dillon completó una serie de 67 yardas con otra carrera de una yarda para colocar el 7-7, después de que Kenny Pickett ayudara a mover las cadenas con cuatro pases completos durante esa posesión.

Carson Beck asumió el protagonismo para los Cardinals en su primera aparición de pretemporada en la NFL. El novato encontró a Simi Fehoko con un pase de cinco yardas para touchdown y devolvió la ventaja a Arizona por 14-7. Beck había completado 10 de sus primeros 12 envíos para 134 yardas cuando llegó esa anotación y también conectó pases profundos con Jalen Brooks. El quarterback terminó su participación con 15 completos en 19 intentos, 188 yardas, un touchdown y ninguna intercepción.

Carolina cambió de quarterback después de la participación de Pickett, quien terminó con ocho pases completos en 11 intentos y 62 yardas, y Haynes King tomó el control. El novato no tardó en producir puntos: condujo una serie de 65 yardas que terminó con un pase de touchdown de 15 yardas hacia Ja’Seem Reed para igualar 14-14. Arizona volvió a ponerse adelante mediante un gol de campo de Chad Ryland, pero Ryan Fitzgerald respondió desde 33 yardas con 12 segundos por jugar antes del descanso para enviar el partido al medio tiempo empatado 17-17.

El tercer cuarto cambió el ritmo que habían mostrado ambos ataques antes del descanso. Ninguno consiguió llegar a la zona de anotación y Arizona obtuvo los únicos puntos del periodo mediante otro gol de campo de Ryland, esta vez desde 43 yardas, para recuperar la ventaja 20-17. Los Cardinals controlaron más tiempo el balón durante el partido y terminaron con 425 yardas totales, incluidas 282 por pase y 143 por tierra, mientras Carolina cerró con 378 yardas de ofensiva.

El cuarto periodo abrió nuevamente la puerta para los Panthers. King encabezó una serie de 68 yardas que concluyó con un pase corto de touchdown hacia Anthony Tyus III, resultado que puso a Carolina adelante 24-20. El quarterback había convertido previamente una cuarta oportunidad al encontrar a Caden Prieskorn para una ganancia de 22 yardas. Ryan Fitzgerald amplió posteriormente la diferencia con un gol de campo de 37 yardas y Panthers tomó ventaja de 27-23 cuando todavía quedaban 6:57 por disputar.

Arizona no entregó el partido. Con menos de siete minutos en el reloj, Kedon Slovis encabezó una serie de 62 yardas que llevó a los Cardinals hasta la yarda uno de Carolina. En tercera oportunidad, Slovis lanzó hacia Bryson Green y originalmente la jugada fue marcada como pase incompleto, pero la revisión de los oficiales cambió la decisión y concedió el touchdown. Ryland convirtió el punto extra para colocar a Arizona arriba 30-27 con 1:55 por jugar.

Panthers recibió entonces el balón con 115 segundos para intentar recorrer el campo y modificar el resultado. King encontró primero a Montrell Davis para ocho yardas y el corredor agregó otras ocho por tierra. Después de dos jugadas que dejaron a Carolina frente a una tercera oportunidad y 14 desde la yarda 43 de Arizona, King escapó por el costado izquierdo y consiguió 26 yardas, una carrera que colocó a los Panthers en territorio de anotación con menos de medio minuto disponible.

El quarterback completó después un pase de 12 yardas con Jimmy Horn Jr. hasta la yarda cinco de los Cardinals. Carolina detuvo el reloj con un spike cuando quedaban siete segundos y, tras un pase incompleto hacia Elijah Cooks, llegó la última oportunidad. Con dos segundos, King recibió el centro, encontró espacio por el centro de la línea y recorrió las cinco yardas que faltaban para el touchdown del 33-30, cerrando el partido sin necesidad de intentar el punto extra.

Haynes King terminó el encuentro con 21 pases completos en 34 intentos para 180 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción, además de sumar 39 yardas y la anotación decisiva por tierra. Carolina convirtió nueve de 14 terceras oportunidades y consiguió cuatro touchdowns en seis viajes a zona roja. Arizona, pese a terminar con más yardas totales y sin entregar el balón, cerró la noche con la derrota.

El encuentro también formó parte de las actividades de la generación 2026 del Pro Football Hall of Fame, cuya ceremonia está programada para el sábado 8 de agosto. Arizona llegó a Canton con Larry Fitzgerald como uno de sus representantes en la nueva clase, mientras Carolina tuvo a Luke Kuechly. Drew Brees, Adam Vinatieri y Roger Craig completan el grupo de cinco integrantes que serán entronizados en 2026, después de que Panthers y Cardinals abrieran el calendario de pretemporada con el tradicional partido del Salón de la Fama.

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