La ciencia detrás de Canelo: así cambió su forma de prepararse

El campeón mexicano explicó cómo la tecnología y el análisis científico cambiaron su preparación para mantenerse en la élite del boxeo mundial

Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre. Foto: Steve Marcus / AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa innovando en su preparación deportiva al incorporar herramientas científicas dentro de sus entrenamientos. El boxeador mexicano explicó que esta metodología le permite conocer mejor su cuerpo, optimizar su rendimiento y trabajar de una manera más inteligente en lugar de depender únicamente de la exigencia física tradicional.

El campeón mexicano destacó que la tecnología y el análisis especializado forman parte de una evolución en el boxeo moderno. Para Canelo, utilizar la ciencia como complemento en sus sesiones representa una ventaja para llegar mejor preparado a sus combates y prolongar su carrera al más alto nivel. LEE LA NOTA COMPLETA

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