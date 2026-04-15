Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirma fecha de regreso al ring tras recuperarse de lesiones

Canelo Álvarez confirma que regresará al ring en septiembre, y aunque aún no tiene rival definido, su equipo evalúa diversas opciones

Después de varios meses de espera, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó la fecha de su esperado regreso al ring. A pesar de ser conocido por disputar peleas importantes en mayo, este 2026 se ha marcado por un período de descanso para el pugilista debido a lesiones acumuladas. Sin embargo, el originario de Guadalajara ya está listo para retomar la acción y se mostró optimista sobre su futuro en el boxeo.

En una reciente aparición pública, previo a su participación en el evento de golf Pro AM, Canelo reveló que su regreso al ring se dará el 2 de septiembre de 2026. Aunque todavía no se ha confirmado a su rival, Álvarez dejó claro que su equipo está evaluando varias opciones para garantizar un combate emocionante. “Todavía no tengo rival definido, pero estamos trabajando con mi equipo y con el Jeque Turki para encontrar al mejor oponente”, mencionó.

El campeón mexicano también explicó que tomó la decisión de tomarse un tiempo para recuperarse adecuadamente, ya que sus lesiones fueron pospuestas por un largo periodo. “Uno las va dejando pasar y se van acumulando. Me di ese tiempo para atenderme y vale la pena”, comentó Canelo, refiriéndose a las molestias que lo habían acompañado en sus últimos combates.

A pesar de los rumores sobre su próximo rival, Álvarez dejó claro que su prioridad es enfrentarse a un campeón. “Siempre elegimos a los mejores y más que nada que sea campeón”, afirmó. Si bien no especificó nombres, su equipo ha hablado con el Jeque Turki Al-Sheikh sobre las posibles opciones para el combate.

Canelo también detalló que, a pesar de la espera, se siente motivado y ansioso por regresar al cuadrilátero. “Me siento raro, yo ya quisiera estar a días de pelear, pero tenía que atenderme mi cuerpo”, expresó Álvarez.

En cuanto a la ubicación de su regreso, el boxeador indicó que Arabia Saudita es, hasta el momento, la sede más probable para su combate de septiembre. “Arabia Saudita, sí, hasta ahorita es Arabia Saudita”, comentó, destacando el interés del país en albergar grandes eventos deportivos como este.

Cabe recordar que la última pelea de Canelo Álvarez fue contra el estadounidense Terence Crawford, quien subió de categoría para desafiar al mexicano por sus títulos supermedianos. En ese enfrentamiento, realizado en 2025, Crawford logró imponerse por decisión unánime, dejando al mexicano con su única derrota reciente. Las tarjetas fueron 116-112, 115-113 (x2), lo que permitió a Crawford convertirse en campeón indiscutido de tres categorías.

Con la mirada puesta en el futuro, Canelo Álvarez asegura que su regreso será aún más fuerte y con más hambre de victoria. “Estoy disfrutando este tiempo de descanso, pero mi objetivo es seguir siendo el mejor”, declaró el boxeador, quien sigue siendo considerado uno de los mejores libra por libra del mundo.

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