Canelo Álvarez admite que el retiro está cada vez más cerca: “No me queda mucho”

Actualmente, Álvarez adapta sus entrenamientos mediante métodos científicos modernos para proteger su cuerpo mientras busca romper nuevos récords y consolidar su legado deportivo

El mexicano aun tiene peleas pactadas por contrato que resolver | Imago7

Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que comienza a visualizar el final de su carrera profesional, aunque aseguró que todavía se siente en condiciones para competir. El mexicano, que se prepara para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, explicó que el momento del retiro llegará cuando su cuerpo deje de responder durante los entrenamientos.

“Cuando esté en el gimnasio recibiendo muchos golpes y mi cuerpo no reaccione de la misma manera, ahí lo sabré”, declaró Álvarez en entrevista con CBS. El boxeador señaló que utiliza cada campamento como referencia para evaluar su estado físico y añadió: “Me siento muy bien, pero no me queda mucho. Tengo más cosas que lograr fuera del boxeo”.

Canelo también aseguró que buena parte de los objetivos que se planteó dentro del profesionalismo ya fueron cumplidos. “Básicamente ya lo he conseguido todo”, comentó. Para el mexicano, la motivación actual pasa por seguir construyendo su legado y representar a su país cada vez que sube al ring.

“Si miras para atrás, cada que peleo se rompen récords y esa es mi gran motivación, el legado. Sigo peleando porque amo el boxeo, peleo para representar a mi país, a todo México”, expresó. Álvarez insistió en que su continuidad no responde únicamente a títulos o bolsas, sino también a la relación que mantiene con el deporte.

El tapatío también habló sobre la evolución de sus métodos de preparación. Reconoció que durante buena parte de su carrera trabajó bajo esquemas de mayor desgaste, pero ahora intenta aprovechar nuevas herramientas para cuidar su cuerpo. “Antes entrenaba de una manera más rudimentaria. Crecí con ese tipo de entrenamiento”, explicó.

“Ahora la ciencia ha cambiado y me estoy adaptando a ella. Es una forma más inteligente de entrenar. Antes corríamos muchísimo y, en algún momento, el cuerpo termina cansándose. Pero ahora me estoy adaptando a los métodos modernos”, agregó el mexicano, quien busca llegar a su siguiente compromiso con una preparación distinta a la de sus primeros años.

Canelo volverá al ring el 31 de octubre contra Christian Mbilli, campeón súper medio del CMB, después de que la pelea fuera reprogramada desde septiembre por asuntos familiares del mexicano. Será su primera aparición desde la derrota sufrida ante Terence Crawford en Las Vegas, donde perdió sus cinturones de las 168 libras, y también una nueva oportunidad para medir cuánto tiempo más quiere permanecer dentro del boxeo.

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