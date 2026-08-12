Canelo Álvarez y Terence Crawford: la revancha vuelve a aparecer en el horizonte

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo? | AFP

Durante varios meses, una segunda pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford parecía prácticamente descartada. El estadounidense se retiró invicto después de imponerse al mexicano, mientras que Canelo admitió posteriormente que fue un error no haber incluido una cláusula de revancha en el contrato.

Sin embargo, una reciente aparición de Crawford volvió a alimentar la conversación. A sus 38 años y con marca de 42-0, con 31 nocauts, regresó al gimnasio de Brian “BoMac” McIntyre en Omaha para colaborar en la preparación de Lester Martínez, quien enfrentará a Luka Plantic el próximo 29 de agosto en Los Ángeles. Crawford no solo participó en trabajos técnicos, también realizó sesiones de sparring con el actual campeón interino supermediano del CMB. Nota completa, aquí.