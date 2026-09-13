¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? Calendario y agenda completa de box en 2026

Saúl ‘Canelo’ Álvarez disputará el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de los supermedianos de Christian M’billi el 31 de octubre en Arabia Saudita

Canelo Álvarez busca un nuevo campeonato mundial | Getty Images vía AFP: Marcus

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring a finales de octubre para enfrentar a Christian M’billi por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras en Arabia Saudita, en una de las peleas más importantes de la recta final del año. El mexicano pondrá a prueba su vigencia ante uno de los nombres que buscan hacerse un lugar en la élite del boxeo, con el objetivo de recuperar protagonismo después de perder el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford.

El combate también marcará el inicio de la última etapa del calendario boxístico de 2026, que todavía espera movimientos importantes antes del cierre del año. Para Canelo Álvarez, la cita representará una nueva oportunidad para demostrar que mantiene un lugar entre las principales figuras del deporte y, al mismo tiempo, abrirá el camino hacia un 2027 que apunta a presentar algunas de las peleas más esperadas del panorama internacional.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Cuándo y dónde es la pelea de box del mexicano?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez romperá con una de las tradiciones más arraigadas de su carrera, pues no peleará en septiembre y tendrá que esperar hasta el 31 de octubre de 2026 para regresar al ring. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en un combate que estaba previsto para este 12 de septiembre, pero que cambió de fecha por asuntos personales y familiares del tapatío. Así, el peleador mexicano volverá a los cuadriláteros más de un año después de su derrota ante Terence Crawford y tras un proceso de recuperación que incluyó una cirugía en el codo.

La pelea ante Mbilli marcará además el regreso de Canelo a una fecha distinta a la tradicional celebración de las fiestas patrias mexicanas. El enfrentamiento tendrá como ingrediente extra las declaraciones del invicto camerunés-francés, quien aseguró que el mexicano, a sus 36 años, ya atraviesa una etapa de declive. El tapatío respondió con firmeza y descartó que su edad sea un factor ante un rival que presume 29 victorias y llega como campeón mundial supermediano del CMB. El 31 de octubre será la nueva fecha para el esperado regreso del mexicano.

¿Cuál es la bolsa millonaria para la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli y cuánto se lleva cada uno?

El regreso de Canelo Álvarez al cuadrilátero podría representar otro importante salto en sus ganancias. El mexicano tendría una bolsa estimada de 47 millones de dólares por su pelea ante Christian Mbilli, programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, según un reporte de Celebrity Net Worth. La cifra, atribuida a reportes de fuentes especializadas en boxeo, no cuenta con una confirmación de la promotora involucrada, por lo que todavía no puede considerarse una cantidad oficial.

De concretarse ese pago, la pelea ante Christian Mbilli tendría un impacto significativo en el patrimonio acumulado por el campeón mexicano. El mismo reporte calcula que Canelo Álvarez ya habría rebasado los 800 millones de dólares en ingresos profesionales después de su enfrentamiento con Terence Crawford, al sumar bolsas, patrocinios y otras fuentes de ingreso. Con los 47 millones estimados para su próximo combate, el tapatío podría acercarse a los 850 millones de dólares de ganancias a lo largo de su carrera, una cifra que lo pone entre los boxeadores mejor pagados de la historia.

Calendario y agenda de box 2026: fechas de las mejores peleas de septiembre a diciembre

Fecha Sede Pelea Título / categoría 19 de septiembre Manchester, Inglaterra Shabaz Masoud vs Ckari Cani Mansilla Peso pluma 19 de septiembre Sassari, Italia Kevin Ramírez vs Jonathan Kogasso Peso bridger 19 de septiembre San Diego, EE. UU. Isaac Cruz vs Néstor Bravo Título interino CMB de peso superligero 19 de septiembre San Diego, EE. UU. Jesús Ramos Jr. vs Meiirim Nursultanov Título interino CMB de peso mediano 23 de septiembre Fuji, Japón Kyonosuke Kameda vs Sebastián Hernández Reyes Peso pluma 26 de septiembre Buenos Aires, Argentina Josué Aguero vs Brian Rodríguez Peso súperpluma 26 de septiembre Buenos Aires, Argentina Touba Niang vs Leonardo Sánchez Peso wélter 26 de septiembre Las Vegas, EE. UU. José Zepeda vs Alberto Machado Peso wélter 26 de septiembre Fuji, Japón Thanongsak Simsri vs Mark Vicelles Título FIB de peso minimosca 27 de septiembre Tokio, Japón Takuma Inoue vs Tenshin Nasukawa Título CMB de peso gallo 27 de septiembre Tokio, Japón Ryosuke Nishida vs Sam Goodman Título interino CMB de peso supergallo 27 de septiembre Tokio, Japón Tomoya Tsuboi vs Ricardo Malajika Título CMB de peso supermosca 3 de octubre Birmingham, Inglaterra Ben Whittaker vs Conor Wallace Peso semipesado 8 de octubre Quebec, Canadá Osleys Iglesias vs Oliver Zaren Título FIB de peso supermediano 10 de octubre Ekaterimburgo, Rusia Zaur Abdullaev vs Khariton Agrba Título interino AMB de peso superligero 10 de octubre Chicago, EE. UU. Floyd Schofield vs Lucas Bahdi Título AMB de peso ligero 10 de octubre Chicago, EE. UU. Ricardo Sandoval vs Oscar Collazo Títulos AMB y CMB de peso mosca 17 de octubre Las Vegas, EE. UU. Sebastian Fundora vs Ermal Hadribeaj Título CMB de peso superwélter 17 de octubre Las Vegas, EE. UU. Brandon Figueroa vs Tomoki Kameda Título AMB de peso pluma 17 de octubre Las Vegas, EE. UU. Jermall Charlo vs Koen Mazoudier Peso superwélter 17 de octubre Londres, Inglaterra Daniel Dubois vs Fabio Wardley Título OMB de peso pesado 24 de octubre Sheffield, Inglaterra Dalton Smith vs Alberto Puello Título CMB de peso superligero 24 de octubre San Antonio, EE. UU. Emanuel Navarrete vs O’Shaquie Foster Títulos The Ring, OMB, CMB y FIB de peso súperpluma 31 de octubre Riad, Arabia Saudita Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Título CMB de peso supermediano 7 de noviembre Londres, Inglaterra Joshua Buatsi vs Willy Hutchinson Título interino CMB de peso semipesado 12 de diciembre Ekaterimburgo, Rusia Dmitry Bivol vs Callum Smith Títulos AMB, OMB y FIB de peso semipesado 19 de diciembre Belfast, Irlanda del Norte Anthony Cacace vs Nick Ball Título AMB de peso súperpluma

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