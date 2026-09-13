¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? Calendario y agenda completa de box en 2026

Publicado por Leonardo Méndez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez disputará el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de  los supermedianos de Christian M’billi el 31 de octubre en Arabia Saudita

Saúl Álvarez aceptó que en su momento consideró retirarse a los 37 años, sin embargo podría extender su carrera por la injerencia de Turki Al Alshikh | Foto por Steve Marcus; Getty Images vía AFP
Canelo Álvarez busca un nuevo campeonato mundial | Getty Images vía AFP: Marcus

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring a finales de octubre para enfrentar a Christian M’billi por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras en Arabia Saudita, en una de las peleas más importantes de la recta final del año. El mexicano pondrá a prueba su vigencia ante uno de los nombres que buscan hacerse un lugar en la élite del boxeo, con el objetivo de recuperar protagonismo después de perder el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford.

El combate  también marcará el inicio de la última etapa del calendario boxístico de 2026, que todavía espera movimientos importantes antes del cierre del año. Para Canelo Álvarez, la cita representará una nueva oportunidad para demostrar que mantiene un lugar entre las principales figuras del deporte y, al mismo tiempo, abrirá el camino hacia un 2027 que apunta a presentar algunas de las peleas más esperadas del panorama internacional.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Cuándo y dónde es la pelea de box del mexicano?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez romperá con una de las tradiciones más arraigadas de su carrera, pues no peleará en septiembre y tendrá que esperar hasta el 31 de octubre de 2026 para regresar al ring. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, en un combate que estaba previsto para este 12 de septiembre, pero que cambió de fecha por asuntos personales y familiares del tapatío. Así, el peleador mexicano volverá a los cuadriláteros más de un año después de su derrota ante Terence Crawford y tras un proceso de recuperación que incluyó una cirugía en el codo.

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La pelea ante Mbilli marcará además el regreso de Canelo a una fecha distinta a la tradicional celebración de las fiestas patrias mexicanas. El enfrentamiento tendrá como ingrediente extra las declaraciones del invicto camerunés-francés, quien aseguró que el mexicano, a sus 36 años, ya atraviesa una etapa de declive. El tapatío respondió con firmeza y descartó que su edad sea un factor ante un rival que presume 29 victorias y llega como campeón mundial supermediano del CMB. El 31 de octubre será la nueva fecha para el esperado regreso del mexicano.

¿Cuál es la bolsa millonaria para la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli y cuánto se lleva cada uno?

El regreso de Canelo Álvarez al cuadrilátero podría representar otro importante salto en sus ganancias. El mexicano tendría una bolsa estimada de 47 millones de dólares por su pelea ante Christian Mbilli, programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, según un reporte de Celebrity Net Worth. La cifra, atribuida a reportes de fuentes especializadas en boxeo, no cuenta con una confirmación de la promotora involucrada, por lo que todavía no puede considerarse una cantidad oficial.

De concretarse ese pago, la pelea ante Christian Mbilli tendría un impacto significativo en el patrimonio acumulado por el campeón mexicano. El mismo reporte calcula que Canelo Álvarez ya habría rebasado los 800 millones de dólares en ingresos profesionales después de su enfrentamiento con Terence Crawford, al sumar bolsas, patrocinios y otras fuentes de ingreso. Con los 47 millones estimados para su próximo combate, el tapatío podría acercarse a los 850 millones de dólares de ganancias a lo largo de su carrera, una cifra que lo pone entre los boxeadores mejor pagados de la historia.

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Calendario y agenda de box 2026: fechas de las mejores peleas de septiembre a diciembre

FechaSedePeleaTítulo / categoría
19 de septiembreManchester, InglaterraShabaz Masoud vs Ckari Cani MansillaPeso pluma
19 de septiembreSassari, ItaliaKevin Ramírez vs Jonathan KogassoPeso bridger
19 de septiembreSan Diego, EE. UU.Isaac Cruz vs Néstor BravoTítulo interino CMB de peso superligero
19 de septiembreSan Diego, EE. UU.Jesús Ramos Jr. vs Meiirim NursultanovTítulo interino CMB de peso mediano
23 de septiembreFuji, JapónKyonosuke Kameda vs Sebastián Hernández ReyesPeso pluma
26 de septiembreBuenos Aires, ArgentinaJosué Aguero vs Brian RodríguezPeso súperpluma
26 de septiembreBuenos Aires, ArgentinaTouba Niang vs Leonardo SánchezPeso wélter
26 de septiembreLas Vegas, EE. UU.José Zepeda vs Alberto MachadoPeso wélter
26 de septiembreFuji, JapónThanongsak Simsri vs Mark VicellesTítulo FIB de peso minimosca
27 de septiembreTokio, JapónTakuma Inoue vs Tenshin NasukawaTítulo CMB de peso gallo
27 de septiembreTokio, JapónRyosuke Nishida vs Sam GoodmanTítulo interino CMB de peso supergallo
27 de septiembreTokio, JapónTomoya Tsuboi vs Ricardo MalajikaTítulo CMB de peso supermosca
3 de octubreBirmingham, InglaterraBen Whittaker vs Conor WallacePeso semipesado
8 de octubreQuebec, CanadáOsleys Iglesias vs Oliver ZarenTítulo FIB de peso supermediano
10 de octubreEkaterimburgo, RusiaZaur Abdullaev vs Khariton AgrbaTítulo interino AMB de peso superligero
10 de octubreChicago, EE. UU.Floyd Schofield vs Lucas BahdiTítulo AMB de peso ligero
10 de octubreChicago, EE. UU.Ricardo Sandoval vs Oscar CollazoTítulos AMB y CMB de peso mosca
17 de octubreLas Vegas, EE. UU.Sebastian Fundora vs Ermal HadribeajTítulo CMB de peso superwélter
17 de octubreLas Vegas, EE. UU.Brandon Figueroa vs Tomoki KamedaTítulo AMB de peso pluma
17 de octubreLas Vegas, EE. UU.Jermall Charlo vs Koen MazoudierPeso superwélter
17 de octubreLondres, InglaterraDaniel Dubois vs Fabio WardleyTítulo OMB de peso pesado
24 de octubreSheffield, InglaterraDalton Smith vs Alberto PuelloTítulo CMB de peso superligero
24 de octubreSan Antonio, EE. UU.Emanuel Navarrete vs O’Shaquie FosterTítulos The Ring, OMB, CMB y FIB de peso súperpluma
31 de octubreRiad, Arabia SauditaCanelo Álvarez vs Christian MbilliTítulo CMB de peso supermediano
7 de noviembreLondres, InglaterraJoshua Buatsi vs Willy HutchinsonTítulo interino CMB de peso semipesado
12 de diciembreEkaterimburgo, RusiaDmitry Bivol vs Callum SmithTítulos AMB, OMB y FIB de peso semipesado
19 de diciembreBelfast, Irlanda del NorteAnthony Cacace vs Nick BallTítulo AMB de peso súperpluma

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