Pachuca vs Cruz Azul: dónde ver en EE.UU. el duelo entre la urgencia y la jerarquía

Los Tuzos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la liguilla, La Máquina busca confirmar su candidatura al título

Cruz Azul Busca Mantenerse En La Cima Del Apertura | C. De Souza | AFP

Pachuca y Cruz Azul se ven las caras este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo, en el partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta dos realidades opuestas.

Los Tuzos llegan con la obligación de recuperar terreno para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que La Máquina quiere aprovechar su reciente goleada de 5-0 ante FC Juárez para mantenerse entre los aspirantes al campeonato.

Para los aficionados del fútbol mexicano en Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse en televisión por TUDN USA y vía streaming por ViX y ViX Premium.

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Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, cada punto adquiere un valor especial en un momento en donde hay 5 equipos peleando por el octavo lugar de la tabla del Apertura 2026.

La obligación hidalguense: sin margen de error en el Estadio Hidalgo

Pachuca afronta el compromiso después de perder 2-1 ante Monterrey. El resultado dejó al equipo dirigido por Benjamín Mora en el decimocuarto lugar, con 13 puntos tras 12 partidos: tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. La distancia con el octavo puesto es de cuatro unidades, una diferencia que todavía puede remontarse, pero que obliga a reaccionar cuanto antes.

Los Tuzos tienen un argumento a favor: su desempeño reciente en casa. Acumulan tres partidos sin perder en el Estadio Hidalgo, donde empataron ante Tijuana, Necaxa y Chivas. Hacer valer esa condición de local será fundamental ante un rival que llega con mayor confianza.

La ausencia del defensa argentino Sergio Barreto, suspendido por acumulación de tarjetas, representa una dificultad adicional. Mora tendrá que reorganizar la zaga y encontrar una fórmula para reducir los espacios que pueda aprovechar el ataque celeste.

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En el frente ofensivo, Salomón Rondón es la principal amenaza. El delantero venezolano suma 13 goles en el torneo y encabeza la tabla de anotadores, mientras que la velocidad de Oussama Idrissi puede ofrecer alternativas por los costados. Pachuca necesita que ambos aparezcan, pero también deberá evitar que la urgencia por marcar termine por desordenar al equipo.

Solidez defensiva: el candado celeste que medirá al ataque tuzo

Cruz Azul llega con otro ánimo después de vencer 5-0 a FC Juárez. El triunfo puso fin a una racha de tres partidos ligueros sin ganar y colocó al conjunto dirigido por Joel Huiqui en la quinta posición, con 20 puntos.

La Máquina también suma 27 goles, una de las mejores cifras ofensivas del campeonato. Su capacidad para repartir la responsabilidad goleadora entre distintos jugadores complica el trabajo de cualquier defensa. Sin embargo, el equipo ha recibido 21 tantos, un registro que Huiqui necesita mejorar si pretende que su candidatura al título tenga bases firmes.

La portería será otro foco de atención. Andrés Gudiño respondió con una actuación sin goles recibidos ante Juárez, por lo que el técnico deberá decidir si mantiene su confianza en él o devuelve la titularidad al colombiano Kevin Mier. La posible reincorporación de Willer Ditta también podría ayudar a reforzar la defensa.

El desafío celeste será controlar el ritmo del partido y aprovechar los espacios que deje Pachuca. Si consigue frenar a Rondón y limitar los desbordes de Idrissi, tendrá opciones de imponer su mayor regularidad.

Dónde ver Pachuca vs Cruz Azul en vivo desde Estados Unidos

El partido está programado para el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Hidalgo. Según los horarios oficiales, el inicio será a las 11:00 p. m. ET, 10:00 p. m. CT, 9:00 p. m. MT y 8:00 p. m. PT.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TUDN USA, mientras que quienes prefieran ver el encuentro por internet podrán hacerlo a través de ViX o ViX Premium, según su suscripción y disponibilidad.

Para Pachuca, ganar significaría mantener viva la pelea por un boleto directo a la Liguilla. Cruz Azul, por su parte, buscará dar continuidad a su recuperación y acercarse a los primeros lugares. La necesidad de los locales y la ambición visitante plantean un choque en el que la paciencia, la contundencia y los errores defensivos pueden decidir mucho más que tres puntos.

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