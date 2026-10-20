Real Madrid vs RB Leipzig: los merengues buscan su tercera victoria en Champions League

El Santiago Bernabéu recibe un duelo europeo con Vinicius Jr de regreso y un Leipzig que necesita puntos para mejorar su posición en la Champions

El Madrid buscará seguir con paso perfecto / Foto por OSCAR DEL POZO / AFP

El Real Madrid vs RB Leipzig promete una noche de alta exigencia en el Santiago Bernabéu. Este miércoles 21 de octubre, el conjunto blanco recibe al equipo alemán por la tercera jornada de la fase de la Champions League 2026-27, con la oportunidad de consolidar su arranque europeo y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

El equipo dirigido por José Mourinho llega con seis puntos, producto de sus victorias ante el Inter de Milán y la Roma. Un nuevo triunfo le permitiría alcanzar nueve unidades de nueve posibles y mantener el paso perfecto en el torneo continental. Para el Madrid, ganar también significa reforzar su candidatura en una competición que conoce como pocos.

Real Madrid vs RB Leipzig de Champions League: horario y dónde ver en Estados Unidos

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026

miércoles 21 de octubre de 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Transmisión en inglés: Paramount+

Paramount+ Transmisión en español: DAZN

Vinicius Jr. vuelve a escena en Europa

Una de las principales novedades del Real Madrid es el regreso de Vinicius Jr. a la competición. El delantero brasileño cumple una sanción de cuatro partidos en LaLiga tras su expulsión frente al Villarreal, pero el castigo no se extiende a la Champions League. Por ello, Mourinho lo incluyó en la convocatoria para enfrentar al Leipzig.

“La Champions es un modo para él de mantenerse motivado, no estar solamente entrenando sin jugar”, explicó el técnico portugués. La presencia del brasileño puede marcar diferencias, especialmente por su capacidad para desbordar, generar espacios y asociarse con Kylian Mbappé en el último tercio del campo.

El Madrid también llega impulsado por su victoria por 4-1 ante el Sevilla en LaLiga. Ese resultado refuerza la confianza del equipo antes de disputar su segundo partido consecutivo en el Bernabéu. Además, Éder Militao vuelve a estar disponible para una convocatoria europea.

El Leipzig necesita puntos y mejores resultados como visitante

El RB Leipzig afronta el compromiso con tres puntos, después de perder 4-1 ante el Como en su estreno europeo y vencer por 1-0 al PSV Eindhoven en la segunda jornada. Su situación en la tabla obliga al equipo alemán a buscar un resultado positivo en Madrid para no perder terreno en la lucha por avanzar en la competición.

El principal problema del Leipzig está en sus partidos fuera de casa. El conjunto dirigido por el argentino Martín Demichelis acumula cuatro derrotas en sus cuatro salidas de la temporada, una racha que aumenta la presión antes de visitar uno de los estadios más exigentes de Europa. La goleada por 6-1 sufrida ante el Bayern Múnich dejó al descubierto sus dificultades defensivas lejos de su afición.

Aun así, el Leipzig cuenta con recursos para complicar al conjunto español. Antonio Nusa y Brajan Gruda aportan velocidad y desequilibrio, mientras que Christopher Nkunku aparece como una referencia ofensiva a seguir. El desafío será encontrar espacios ante un Madrid que buscará asumir el control desde los primeros minutos y aprovechar cualquier error rival.

Historial, bajas y posibles alineaciones

El historial entre ambos equipos favorece al Real Madrid. En sus cuatro enfrentamientos anteriores, el club español consiguió dos victorias, empató una vez y perdió en otra ocasión. Su último cruce terminó 1-1 en el Bernabéu, en marzo de 2024, resultado que permitió al conjunto blanco avanzar a los cuartos de final de aquella edición gracias al 2-1 global.

Para este partido, los merengues no contarán con Rodrygo, quien se recupera de una lesión de rodilla, ni con Raúl Asencio, operado por una fractura por estrés en la tibia derecha. Ferland Mendy tampoco figura en la lista de Champions. En el Leipzig, Assan Ouédraogo y Marc Guiu aparecen entre las bajas, mientras que la disponibilidad de Christoph Baumgartner está pendiente de confirmación.

Las alineaciones probables apuntan a: Courtois; Valverde, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Vinícius, Bellingham, Diomande; y Mbappé por el Real Madrid. El Leipzig podría comenzar con Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Gruda, Rômulo y Nusa. Las formaciones definitivas se conocerán antes del inicio.

El regreso de Vinicius, la efectividad de Mbappé y la fragilidad visitante del Leipzig serán tres factores determinantes en el Santiago Bernabéu. El equipo español tiene la oportunidad de mantener su ritmo ganador en Europa, mientras que el conjunto alemán necesita demostrar que puede competir lejos de casa. Los tres puntos podrían marcar una diferencia importante en el desarrollo de la fase de liga.

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