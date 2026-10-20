Freddy Peralta, MVP de la Serie de Campeonato: de su mal año con los Mets a la gloria con los Rays

El dominicano pasó de fracasar en Queens a coronarse MVP de la Serie de Campeonato con Tampa Bay

Peralta es el As de Rays para la Serie Mundial |JULIO AGUILAR /GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 de Freddy Peralta tuvo dos capítulos completamente distintos. El primero se escribió en Queens, donde el derecho dominicano no encontró el ritmo que lo convirtió en uno de los pitchers más temidos del béisbol. El segundo se desarrolló en Tampa Bay, un escenario mucho más discreto que le devolvió la confianza, el dominio y el protagonismo que parecían perdidos para siempre.

Hoy, Peralta no solo es el as de los Rays en la recta final de octubre. También acaba de levantar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, un galardón que resume su resurrección deportiva y que lo coloca a un paso de pelear por el primer título de Serie Mundial de su carrera.

Your 2026 ALCS MVP: Freddy Peralta! pic.twitter.com/vIBks6RBIB — MLB (@MLB) October 20, 2026

Y como si el guión necesitara más condimento, el dominicano se convertirá en agente libre cuando termine esta campaña. Los números que firmó con Tampa Bay y su edad lo ubican como el pitcher más codiciado del próximo mercado, con la posibilidad de un acuerdo superior a los $200 millones de dólares, algo similar al contrato de ocho años y $218 millones que Max Fried firmó con los New York Yankees.

¿Qué le pasó a Freddy Peralta en los New York Mets?

Las expectativas eran enormes cuando Peralta llegó a los Mets en enero de 2026. Nueva York apostó por él como una pieza clave de la rotación, pero la pelota no obedeció. La recta perdió vida, su comando flaqueó en los momentos importantes y su efectividad se disparó por encima de lo acostumbrado.

La presión de la Gran Manzana jugó en su contra. Cada salida se convirtió en un examen constante y la afición no perdonó las malas tardes en Citi Field. Para julio, con los Mets lejos de los primeros lugares, la directiva decidió mover piezas y el dominicano encabezó la lista de los disponibles. Su paso por Queens terminó mucho antes de lo previsto y con más dudas que respuestas.

¿Cómo cambió su temporada tras llegar a Tampa Bay?

El cambio de aire hizo magia. Tampa Bay, una organización famosa por maximizar el talento de sus pitchers, le devolvió a Peralta lo que Nueva York le quitó en tan solo unos meses. El cuerpo técnico de los Rays ajustó su mecánica, recuperó la consistencia de su recta y rediseñó el uso de su slider y su cambio de velocidad.

Los resultados saltan a la vista. El derecho bajó su efectividad, volvió a dominar a bateadores de élite y asumió el liderazgo de una rotación que empujó a los Rays hasta la postemporada en plena pelea con rivales de peso en el Este de la Liga Americana. Tampa Bay encontró el caballo que necesitaba para octubre.

En esta postemporada el dominicano ha visto 16.2 innings de acción en los cuales ha dejado efectividad de 1.08 al permitir únicamente dos carreras limpias. Estos números hablan de un gran control desde la lomita que ha hecho que cada una de sus 4 salidas hayan sido de calidad.

Actuación digna de un MVP en la Serie de Campeonato

En la Serie de Campeonato, Peralta llevó su nivel a un escalón reservado para las grandes figuras de octubre. Fue el brazo que sostuvo el triunfo de los Rays y sus actuaciones resultaron decisivas en los juegos clave de la serie. Dominó con autoridad, puso la bola donde quiso y dejó claro que el pitcher visto en Milwaukee sigue muy vivo.

El premio al Jugador Más Valioso llegó como la confirmación final de su regreso. Tampa Bay peleará ahora por la primera Serie Mundial de su historia con Peralta como su carta más fuerte, una posibilidad impensable cuando los Mets abrieron la puerta de salida.

¿Freddy Peralta será el lanzador latino mejor pagado de MLB?

El MVP llegó en el mejor momento posible desde el punto de vista económico. Al finalizar la campaña 2026, Peralta quedará libre para negociar con cualquier equipo y ya proyecta un contrato por encima de los $200 millones de dólares.

El antecedente inmediato es Max Fried, quien firmó con los Yankees un pacto de ocho años y $218 millones que marcó una referencia clara para los pitchers de su rango.

A sus 30 años, con salud y un brazo que conserva una recta de élite, Peralta reúne todos los elementos para entrar en la conversación de ser el lanzador latino mejor pagado de la MLB. Un título de Serie Mundial con Tampa Bay sería el argumento definitivo.

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