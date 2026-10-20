La columna vertebral de América que enciende la ilusión rumbo al título

Malagón aporta seguridad, Henry Martín sostiene el ataque y el ‘Chiquito’ Sánchez gana protagonismo en un América

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad | EYEPIX | NURPHOTO vía AFP

En la jornada 13 de la Liga MX que se juega a mitad de semana, América lidera el Apertura 2026 con una combinación que alimenta sus aspiraciones al título: contundencia ofensiva, experiencia en puestos clave y una columna vertebral que empieza a funcionar bajo la dirección de Guillermo Almada.

Después de 12 jornadas, las Águilas suman 24 puntos en 11 partidos, con siete victorias, tres empates y una derrota. Sus 27 goles a favor y 14 en contra reflejan el potencial de un equipo que tiene en Luis Ángel Malagón, Henry Martín y Érick ‘Chiquito’ Sánchez tres piezas fundamentales para afrontar el tramo decisivo del torneo.

El liderato, sin embargo, no garantiza nada cuando se acerca la liguilla. América todavía necesita ajustar detalles defensivos y mantener la regularidad ante rivales que también aspiran al campeonato.

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La diferencia puede estar en el rendimiento de sus referentes, especialmente ahora que el regreso de jugadores importantes como Malagón quien su regreso a la titularidad, apretó la competencia por la portería azulcrema y la evolución del mediocampo ofrecen nuevas alternativas al entrenador uruguayo.

Seguridad y liderazgo: el impacto del regreso de Malagón y Henry

La vuelta de Luis Ángel Malagón representa un impulso para el conjunto azulcrema. El guardameta regresó a la titularidad después de una prolongada recuperación por la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que sufrió en marzo de 2026.

Durante su ausencia, Rodolfo Cota asumió la responsabilidad bajo los tres postes y disputó 26 encuentros oficiales, pero la reincorporación de Malagón devuelve al equipo a un portero acostumbrado a responder en escenarios de máxima exigencia.

Su aportación no se limita a detener disparos. La anticipación, la comunicación con los centrales y su capacidad para jugar con los pies permiten al América defender más lejos de su propia portería.

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Esa confianza resulta importante para un sistema que apuesta por la presión alta y puede dejar espacios a la espalda de la defensa. La goleada del América por 5-3 ante León en la jornada 12 mostró el poder ofensivo del equipo, pero también recordó que todavía hay aspectos por corregir, especialmente en las jugadas a balón parado.

En el otro extremo aparece Henry Martín. El capitán suma siete goles en el torneo y aporta mucho más que definición. Su capacidad para proteger el balón, fijar a los defensores y abrir espacios facilita las incorporaciones de los extremos y los mediocampistas. Para Almada, contar con un delantero capaz de marcar y participar en la construcción ofensiva puede ser determinante cuando los partidos se cierren.

El factor ‘Chiquito’ Sánchez: dinámica y pegada en el mediocampo

Érick Sánchez ha ganado protagonismo a medida que avanza el campeonato. Su despliegue físico le permite recuperar balones, conectar líneas y acelerar las transiciones ofensivas. En lugar de limitarse a distribuir, el mediocampista también busca espacios para llegar al área y sorprender con disparos desde media distancia.

Su actuación ante Necaxa llamó la atención de Almada, quien destacó su trabajo incluso después del triplete de Henry Martín. Más recientemente, frente a León, Sánchez marcó con un derechazo desde fuera del área que ayudó a frenar el intento de reacción del rival. Ese recurso añade una alternativa valiosa a un ataque que ya cuenta con varias vías para generar peligro.

La columna vertebral que puede marcar la diferencia en la Liguilla

El valor de este trío está en cómo se complementa. Malagón ofrece respaldo para sostener una defensa adelantada; Sánchez conecta la recuperación con el ataque, y Henry convierte la posesión en amenaza dentro del área. Cuando los tres funcionan, América puede presionar, recuperar y atacar con mayor continuidad.

El reto será mantener esa coordinación ante rivales que castiguen los errores con mayor eficacia. El calendario incluye duelos exigentes frente a Atlas, Toluca, Pumas y Tigres, además del partido pendiente ante Tijuana. La gestión del desgaste y la concentración defensiva serán claves para llegar en buenas condiciones a noviembre.

América tiene argumentos para aspirar al campeonato, pero el liderato es apenas el punto de partida. Si su columna vertebral sostiene el nivel y el equipo reduce las desatenciones, las Águilas tendrán una base sólida para competir por una nueva estrella del fútbol mexicano.

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